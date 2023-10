Les Démocrates vulnérables se joignent à l’appel de leurs collègues républicains pour que Biden regele 6 milliards de dollars pour l’Iran

Un certain nombre de démocrates du Congrès se joignent aux appels de leurs collègues républicains demandant à l’administration Biden de recongeler le transfert de 6 milliards de dollars vers l’Iran, car leurs sièges au Sénat sont menacés à l’approche du cycle électoral de 2024.

Bien que les 6 milliards de dollars ne puissent être utilisés qu’à des « fins humanitaires », ils libéreront sans restriction des fonds que l’Iran pourrait utiliser pour financer davantage de terrorisme, incitant les législateurs bipartites à exiger que ces fonds soient immédiatement gelés. Les démocrates qui soutiennent un nouveau gel sont les sénateurs Joe Manchin, Bob Casey, Jon Tester, Tammy Baldwin et Jacky Rosen, et tous risquent de perdre leur siège au Sénat en 2024. (EN RELATION : « Uniquement des terroristes enhardis : » Les sénateurs républicains exigent que l’administrateur de Biden gèle le transfert de 6 milliards de dollars vers l’Iran)

« Je n’étais pas favorable au transfert initial de 6 milliards de dollars », a déclaré Manchin aux journalistes mardi. « Nous devons absolument geler ces avoirs iraniens tout en envisageant également des sanctions supplémentaires. »

Un certain nombre de démocrates, y compris des membres de « The Squad » tels que les représentants Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Cori Bush et Ayanna Pressley, ont fait l’objet d’un examen public pour avoir donné la priorité au soutien aux Palestiniens et appelé à un « cessez-le-feu » entre les deux partis. Israël et le Hamas. Les Américains soutiennent les Israéliens par rapport aux Palestiniens à hauteur de 54 % ; Républicains à 78 %, Indépendants à 49 % et Démocrates à 38 %, selon à un sondage Gallup de mars.

« Ces fonds devraient rester gelés jusqu’à ce que nous puissions déterminer si l’Iran a joué un rôle dans l’attaque et quelle devrait être la réponse appropriée des États-Unis », a déclaré Casey. dit dans un communiqué mercredi.

Soyons clairs : les civils israéliens innocents qui ont été kidnappés, violés, battus et assassinés n’ont rien fait pour justifier cette attaque. Ma déclaration complète sur la violence continue en Israël et dans toute la région : pic.twitter.com/3WW68heecG – Sénateur Joe Manchin (@Sen_JoeManchin) 10 octobre 2023

Le groupe terroriste palestinien Hamas a assassiné plus de 1 200 Israéliens depuis samedi et en a pris des centaines en otages, dont certains ont été torturés ou violés. Le Hamas est soutenu par l’Iran depuis des décennies, et les premiers services de renseignement israéliens et américains soupçonnent que le pays a joué un rôle dans les attaques les plus récentes.

« Alors que les responsables du renseignement américain continuent d’enquêter sur les attaques terroristes perpétrées par le Hamas, nous devrions revoir nos options pour tenir l’Iran responsable de tout soutien qu’il aurait pu fournir », a déclaré le sénateur démocrate du Montana, Jon Tester, dans un communiqué. déclaration Mardi. « Au minimum, nous devrions immédiatement geler les 6 milliards de dollars d’actifs iraniens et explorer d’autres outils financiers dont nous disposons. »

« À la lumière de l’attaque terroriste violente et horrible du Hamas contre Israël et du soutien de longue date de l’Iran au Hamas, nous devrions geler ces avoirs », a déclaré le sénateur démocrate du Nevada, Jacky Rosen. dit Politico mardi.

« Jusqu’à ce que je sois pleinement convaincu que l’Iran n’a pas joué de rôle dans ces attaques terroristes barbares contre le peuple israélien, les États-Unis devraient geler les 6 milliards de dollars d’actifs iraniens », a déclaré Baldwin dans un communiqué. déclaration mercredi.

Manchin, Casey, Baldwin, Tester et Rosen se joignent aux appels d’un certain nombre de leurs collègues républicains en faveur d’un nouveau gel, menés par la sénatrice du Tennessee Marsha Blackburn, dans l’appel lancé à Biden pour qu’il recongele le transfert de 6 milliards de dollars.

Le siège de Manchin en Virginie occidentale est le plus menacé avec une note aléatoire, tandis que les sièges de Casey, Tester, Rosen et Baldwin dans leurs États respectifs de Pennsylvanie, du Montana, du Nevada et du Wisconsin sont plutôt démocrates mais ne sont pas probables, selon aux cotes de course au Sénat du Cook Political Report 2024.

Manchin, Casey, Tester, Rosen et Baldwin n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur d’informations légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].