Les DEMOCRATS ont voté pour faire passer des chèques de relance de 1 400 dollars dans le projet de loi de secours Covid de 1,9 billion de dollars sans le soutien du GOP, car Joe Biden «ne se contentera pas» de la proposition de paquet plus petit des républicains.

Biden fait une apparition virtuelle au Sénat Démocrates déjeuner hebdomadaire avant le vote, au cours duquel il a révélé les détails de sa réunion de deux heures avec GOP sénateurs.

«Il a dit qu’il avait dit Sénat Républicains que les 600 milliards de dollars qu’ils proposaient étaient bien trop modestes », a déclaré le leader de la majorité au Sénat Chuck Schumer dit après le déjeuner.

Biden aurait averti les 10 républicains du Sénat après leur réunion dans le bureau ovale lundi soir il ne «se contenterait» pas de leur programme de soutien.

Comme les deux parties ne se sont pas réunies sur une mesure de compromis, la Maison Blanche a indiqué qu’elle était disposée à aller de l’avant avec un plan des dirigeants démocrates du Congrès.

Corona virus les secours pourraient être adoptés sans le soutien républicain, grâce à un processus législatif connu sous le nom de «réconciliation».

Schumer a admis qu’il pourrait être nécessaire d’avoir un compromis avec la proposition de 1,9 billion de dollars de Biden, que les républicains avaient jugée trop coûteuse.

« Le président Biden a déclaré aux républicains qu’il était prêt à apporter des modifications », a déclaré Schumer. Il n’a pas donné plus de détails sur ce que cela pourrait impliquer.

Mais, la maison Blanche averti, Biden ne «se contenterait» pas d’une mesure qui ne serait pas assez grande.

Les démocrates avaient précédemment insisté sur le fait que davantage de secours était nécessaire pour les Américains souffrant des retombées économiques de la pandémie.

Lorsqu’on lui a demandé si Biden prévoyait de modifier le prix de 1,9 billion de dollars sur sa proposition de loi de secours, la secrétaire de presse Jen Psaki a répondu que non.

Les républicains avaient protesté contre la décision décisive de Biden, affirmant qu’elle était contre l’appel du président nouvellement élu à l’unité.

La motion pour commencer à muscler le plan de sauvetage de 1,9 billion de dollars a été adoptée 50-49 lors d’un vote en ligne du parti.

Le sénateur républicain Pat Toomey était absent pour l’exercice – ce qui signifiait Vice-président Kamala Harris n’était pas nécessaire pour briser une cravate.

Harris était sur Capitol Hill pendant le vote, au cas où elle serait nécessaire.

Le plan du républicain pour des chèques de relance «ciblés» de 1 000 $ aurait pu empêcher 29 millions d’Américains d’obtenir des secours.

La contre-proposition sur le plan de secours de Biden contre le virus du bore aurait pu exclure les salariés à revenu moyen et élevé qui auraient droit à des paiements de relance dans le cadre du plan du président.

Le plan républicain couperait l’aide à ceux qui gagnent plus de 50 000 dollars par an et aux couples qui gagnent plus qu’un salaire combiné de 100 000 dollars.

Environ 78% des familles seraient éligibles à l’aide aux coronavirus, tandis que 95% seraient éligibles au titre de la proposition de Biden, selon les analystes de The Penn Wharton Budget Model.

Cependant, ces chiffres sont préliminaires car aucun texte législatif officiel n’est actuellement disponible.

Le plan de secours du GOP fournirait les paiements complets à ceux qui gagnent moins de 40 000 $ par an et aux couples qui gagnent moins de 80 000 $, avant d’être progressivement éliminé.

Biden a proposé que les Américains reçoivent 1400 $ lors de la prochaine série de chèques de relance, qui pourraient être envoyés la semaine prochaine.

Les 1 400 $ sont destinés aux personnes qui reçoivent déjà 600 $ dans le cadre du forfait approuvé par le Congrès en décembre.

Le seuil de revenu inférieur consiste à exclure ceux qui n’ont pas été affectés financièrement par la pandémie et à cibler ceux qui en soutiennent le plus.

Dans la tranche de revenu suivante, environ 1% des déclarants gagnant entre 110700 et 157000 dollars recevraient de l’argent du plan républicain – contre 75% d’entre eux dans le cadre du plan Biden, selon la Fondation fiscale.

Le plan du président coûterait 465 milliards de dollars, tandis que les républicains coûteraient environ 220 milliards de dollars.

Selon les données gouvernementales publiées le 28 janvier, l’économie américaine s’est contractée de 3,5% l’an dernier – c’est la plus forte baisse annuelle en 74 ans.

Le sénateur Ron Wyden, un démocrate de l’Oregon, a déclaré aux journalistes plus tôt le mois dernier: « L’année dernière a été la pire année pour l’économie américaine depuis 2eme guerre mondiale – cela seul devrait envoyer un message très fort aux sénateurs qui se préparent à débattre de la législation Covid, et les mettre en garde contre les petits pas. «