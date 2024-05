Les démocrates viennent de sceller la victoire de Donald Trump en novembre — RT World News

Le verdict de culpabilité de l’Homme Orange ne fera que le rendre plus fort, et une véritable peine de prison est peu probable

Les membres du Parti démocrate ne comprennent toujours pas que plus ils jettent de boue sur l’ancien président, plus ils paraissent sales en comparaison.

Jeudi, une décision unanime d’un jury composé de 12 personnes a déclaré Donald Trump coupable de 34 chefs d’accusation, ce qui pourrait entraîner une condamnation de l’ancien président à 136 ans de prison. Il n’y a qu’un seul problème : le célèbre Orange Man ne passera jamais une seule nuit derrière les barreaux. Le pire qui puisse arriver au candidat républicain à la présidentielle, c’est qu’il entre dans la course avec un casier judiciaire.

Parce que les crimes sont non-violents et que Trump n’a aucune condamnation antérieure, toute chance d’une peine de prison est faible. Ce qui pourrait arriver à la place, c’est que le juge Juan Merchan le condamne à l’assignation à résidence – ce qui ferait sans aucun doute des bracelets de cheville, un peu comme le célèbre « mug shot » de Trump, le dernier accessoire de mode – à une probation ou à une autre forme plus légère de libération surveillée.

Une autre option qui pourrait se retourner contre le Parti démocrate est l’imposition de travaux d’intérêt général. Même si les démocrates apprécient peut-être l’idée que Trump soit forcé de rejoindre un gang de travailleurs pénitentiaires en guise de punition, il est trop facile d’imaginer des millions de partisans de Trump se rassembler dans une soupe populaire ou un refuge pour animaux pour apporter leur soutien à la figure la plus controversée de la politique américaine actuelle. .















Et puis il y a la question de New York, lieu de l’affaire Trump, qui n’est que deuxième derrière l’État de Californie en termes d’habitants libéraux. Trump s’en est pris au procureur de district Alvin Bragg, le qualifiant de « DA soutenu par Soros. » Comme le New York Times a écrit de la connexion Bragg-Soros, « Soros a fait un don à un groupe libéral qui soutient les procureurs progressistes et soutient les efforts visant à réformer le système de justice pénale – conformément aux causes qu’il soutient publiquement depuis des années. Ce groupe a utilisé une partie importante de l’argent pour soutenir M. Bragg dans sa campagne de 2021. »

Le 21 novembre 2022, le Times a rapporté que le bureau du procureur « a décidé de relancer son enquête criminelle » dans le rapport de Trump « Paiement discret à une star du porno qui a déclaré avoir eu une liaison avec M. Trump. » Il s’agit de la première inculpation d’un ancien président dans l’histoire des États-Unis. Trump a plaidé non coupable, mais a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation le 30 mai 2024, faisant de Bragg le premier procureur de l’histoire des États-Unis à obtenir une condamnation contre un ancien président.

Trump, qui sera condamné le 11 juillet, nie avoir eu des relations sexuelles avec Daniels.

Un autre aspect de l’affaire Trump qui a rallié de nombreuses personnes à sa défense est l’identité politique du juge qui présidait l’affaire, Juan Merchan, que Trump a critiqué comme étant « en conflit ». C’est peut-être un euphémisme quand on considère que Merchan fait un don à une organisation appelée « Stop aux Républicains », ainsi qu’à la campagne Biden.

Enfin, Trump a publié sur sa plateforme Truth Social que Loren Merchan, la fille du juge, est présidente d’Authentic Campaigns, une société de conseil politique progressiste basée à Chicago dont les principaux clients incluent le représentant Adam Schiff (Démocrate de Californie), qui était le principal procureur lors du premier procès en impeachment de Trump. La fille de Merchan a contribué à collecter au moins 93 millions de dollars en dons pour la campagne – et a utilisé l’affaire Trump dans ses courriels de sollicitation – mettant en évidence un conflit d’intérêts majeur qui a amené les partisans de Trump à exiger que le juge Merchan se récuse de l’affaire.















Enfin, se pose la question de l’équité quand on considère que New York est un pays démocrate majeur. Trump peut-il sérieusement espérer qu’un procès équitable ait lieu dans cet important État bleu ? Il ne le pense certainement pas.

Merchan a imposé la 10e amende pour outrage au tribunal de 1 000 $ pour une interview du 22 avril dans laquelle l’ancien président a déclaré : « Ce jury a été choisi très rapidement : 95 % de démocrates. La région est majoritairement entièrement démocrate.

Même si les démocrates se frottent les mains de joie après avoir finalement empêtré Trump dans les filets judiciaires, ils continuent d’ignorer le fait que chaque scandale n’a servi qu’à donner du pouvoir au 45e président.

Dans le pire des cas, si Trump devait être envoyé en prison, cela n’empêcherait pas l’argent de la campagne d’entrer dans les caisses du Parti républicain ; en fait, il est pratiquement garanti que le spectacle de l’Homme Orange derrière les barreaux – accompagné d’une photo d’identité judiciaire en costume de prisonnier – sera la meilleure promotion de campagne de tous les temps.

La seule chose meilleure que cela serait de voir le premier président de l’histoire des États-Unis se pardonner alors que l’héritage de Trump boucle la boucle.