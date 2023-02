Les démocrates viennent de remporter la majorité à la Pennsylvania House

Les démocrates viennent de remporter une nouvelle victoire au niveau de l’État après une solide performance à mi-mandat en 2022, revendiquant le contrôle de la Pennsylvania House.

Les démocrates ont suivi les prises de contrôle de Statehouse dans le Minnesota et le Michigan en remportant les trois élections spéciales à la State House de Pennsylvanie mardi. Ces victoires leur ont donné une majorité d’un siège et ont mis fin au conflit pour le contrôle de la chambre qui perdure depuis novembre. C’était un bouleversement : le redécoupage avait rendu la carte électorale plus compétitive pour les démocrates, et la Maison de Pennsylvanie a été classée « républicaine penche » avant les élections de novembre par Crystal Ball de Sabato. Les démocrates ne contrôlent plus la chambre depuis 2010.

Et c’est un autre moment de jugement pour les républicains dans un État swing critique, qui a également envoyé deux démocrates au Sénat américain pour la première fois en plus de 70 ans et a vu le démocrate Josh Shapiro remporter le poste de gouverneur de près de 15 points sur son adversaire républicain, élection denier Doug Mastriano.

Le résultat s’appuie sur le succès des démocrates dans les capitales des États à mi-mandat. Le parti avait auparavant du mal à rivaliser avec plus d’une décennie de domination républicaine au niveau de l’État. C’était la première fois depuis 1934 que le parti du président sortant ne perdait pas une seule chambre législative de l’État. En fait, ils en ont gagné cinq. Les législatures des États démocratiques gouvernent désormais plus de personnes que celles contrôlées par les républicains, même si le GOP a encore remporté légèrement plus de sièges en 2022 dans l’ensemble.

Les trois sièges que les démocrates ont remportés en Pennsylvanie se trouvaient dans le comté traditionnellement bleu d’Allegheny. Dans le 32e arrondissement, Joe McAndrew, auparavant directeur exécutif du comité démocrate du comté d’Allegheny, remplacera feu Tony DeLuca, également démocrate. Dans le 34e arrondissement, Abigail Salisbury, avocate et présidente du conseil municipal de Swissvale, comblera le poste laissé vacant par le représentant américain Summer Lee. Et dans le 35e arrondissement, Matt Gergely, directeur financier de la ville de McKeesport, comblera le poste laissé vacant par l’actuel lieutenant-gouverneur Austin Davis.

Avec leur nouvelle majorité à la Chambre, les démocrates de Pennsylvanie pourront désormais voter contre de nouvelles restrictions à l’avortement, y compris une proposition qui limiterait le financement public des centres de soins de santé qui pratiquent des avortements avancés par les républicains. Et ils pourront rejeter une mesure qui aurait pu être votée en 2023 pour amender la constitution de l’État afin de déclarer qu’il n’y a “aucun droit constitutionnel à l’avortement financé par les contribuables ni aucun autre droit relatif à l’avortement”.

“Les électeurs ont rejeté les politiques radicales du GOP de Pennsylvanie, et avec ces victoires … Les démocrates sont prêts à tenir ces extrémistes MAGA responsables à chaque tournant”, a déclaré Heather Williams, présidente par intérim du Democratic Legislative Campaign Committee, la branche de collecte de fonds du Parti démocrate. dédié aux courses législatives de l’État.

Même ainsi, la Pennsylvanie aura un gouvernement divisé : Shapiro a remporté la course au poste de gouverneur et les républicains ont conservé le contrôle du Sénat de l’État. Cela pourrait limiter le domaine de ce qui est possible d’un point de vue politique, d’autant plus que même une seule défection des rangs des partis à la Chambre pourrait condamner n’importe quel point de l’ordre du jour démocrate.

Les démocrates de Pennsylvanie gèrent déjà les attentes à cet égard. Ils prévoient qu’ils ne pourront pas codifier Roe contre Wade après la décision de la Cour suprême des États-Unis de l’annuler l’année dernière, mais j’espère qu’en ce qui concerne le travail et l’économie, ils ont une réelle opportunité de réaliser des réformes car ce sont des domaines de large consensus au sein du caucus et où ils pourraient même être en mesure d’attirer des républicains voix.

“Nous pourrons esquiver tant de balles simplement en passant de la défense à l’attaque”, a déclaré Lee à WESA, la station NPR News de Pittsburgh. « Nous pourrons faire avancer un programme sur les droits des travailleurs.