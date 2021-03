La représentante Jackie Speier (D-CA) prend la parole lors d’une conférence de presse sur le vote de la Chambre visant à supprimer la date limite de ratification de l’amendement sur l’égalité des droits en février 2020. | Tasos Katopodis / Getty Images

Un vote à la Chambre rapproche l’amendement sur l’égalité des droits, mais il reste encore un long chemin à parcourir.

La Chambre des représentants a voté mercredi pour supprimer un obstacle majeur à l’amendement sur l’égalité des droits, qui consacrerait le principe de l’égalité des sexes dans la Constitution américaine.

Introduit pour la première fois en 1923, l’amendement interdirait la discrimination fondée sur le sexe, ouvrant la voie aux personnes de tous genres pour contester quoi que ce soit, de l’inégalité de rémunération aux restrictions à l’avortement. Mais l’amendement a eu un long chemin dans la politique américaine, et ce chemin est loin d’être terminé.

L’ERA a passé le Congrès avec un soutien bipartite en 1972, mais devait encore être ratifiée par les trois quarts des États, un processus qui a fini par prendre près de 40 ans. En janvier dernier, la Virginie est devenue le 38e État à ratifier l’amendement, le poussant au-delà de la ligne d’arrivée. Mais il y avait un problème: le Congrès avait fixé une date limite de ratification à 1982. La résolution adoptée aujourd’hui, présentée par les représentants Jackie Speier (D-CA) et Tom Reed (R-NY), supprime la date limite afin que le processus puisse avancer .

Il y a encore de nombreux obstacles à surmonter; la résolution doit passer au Sénat, où elle devra probablement faire face à l’opposition républicaine. Il est également susceptible de faire face à une contestation judiciaire, car le ministère de la Justice du président Donald Trump a publié une note indiquant que le Congrès ne pouvait pas réactiver un amendement proposé après l’expiration du délai de ratification. Pourtant, le vote de mercredi est une étape majeure vers un amendement qui, avec un Congrès contrôlé par les démocrates et un nouveau président à la Maison Blanche, a maintenant de meilleures chances de devenir loi.

Le vote de mercredi supprime un obstacle à l’EER. Il y en a beaucoup d’autres à venir.

L’amendement sur l’égalité des droits est simple. Voici le texte:

Section 1: L’égalité des droits en vertu de la loi ne peut être niée ni abrégée par les États-Unis ou par aucun État en raison du sexe. Section 2: Le Congrès aura le pouvoir de faire appliquer, par une législation appropriée, les dispositions du présent article. Section 3: Cet amendement prendra effet deux ans après la date de ratification.

Mais ces quelques mots parcourent la politique américaine depuis près de 100 ans, comme l’écrit Emily Stewart de Vox. Introduit pour la première fois en 1923, il a été adopté au Congrès avec un soutien bipartisan en 1972. Mais comme il s’agit d’un amendement constitutionnel, il devait encore être ratifié par les trois quarts des États, soit 38 sur 50.

Trente-cinq États ont ratifié l’amendement rapidement, mais la dynamique s’est ensuite ralentie, en partie à cause du travail des défenseurs anti-féministes comme Phyllis Schlafly au milieu et à la fin des années 1970 qui ont fait valoir que l’amendement saperait le rôle des femmes en tant qu’épouses et mères. l’avortement, et même rendre les femmes éligibles au projet (les partisans de l’amendement soutiennent qu’en fait, le Congrès a déjà le pouvoir de rédiger des femmes). Cependant, les choses ont repris ces dernières années, le Nevada ayant ratifié l’amendement en 2017, l’Illinois en 2018 et la Virginie en 2020.

«En adoptant cette résolution, nous sommes enfin déclarés comme soutenant les droits des femmes en tant qu’êtres humains, à égalité avec les hommes», a déclaré Virginia Del. Jennifer Carroll Foy, parrain de la résolution de ratification de l’État, dans un communiqué à l’époque.

Mais la date limite était un problème. La Chambre des représentants a adopté une résolution pour la supprimer l’année dernière, mais elle n’a pas reçu de vote au Sénat, alors sous contrôle républicain. Pendant ce temps, certains États ont activement combattu l’amendement. En 2019, la Louisiane, l’Alabama et le Dakota du Sud ont intenté une action en justice dans le but de forcer le gouvernement fédéral à laisser le délai de 1982 tenir. Et le ministère de la Justice du président Trump a publié des directives en janvier dernier indiquant que le Congrès n’avait pas le pouvoir de modifier la date limite.

Maintenant, cependant, les démocrates contrôlent le Sénat, et la résolution est susceptible de faire l’objet d’un vote, au minimum. Il est encore peu probable d’obtenir une majorité à l’épreuve de l’obstruction systématique, les senseurs Susan Collins du Maine et Lisa Murkowski d’Alaska étant les seuls républicains à le soutenir jusqu’à présent.

Et même si elle passait au Sénat, la résolution pourrait faire face à des problèmes juridiques, d’autant plus que plusieurs États, dont le Dakota du Sud et le Tennessee, ont en fait annulé leur ratification depuis 1972. Même la juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg, une championne des droits des femmes, a vu ceci comme un problème. « Si vous comptez un retardataire sur le côté positif », a-t-elle déclaré lors d’une apparition en 2020, « comment pouvez-vous ignorer les États qui ont dit: ‘Nous avons changé d’avis?' »

Pourtant, l’amendement a quelque chose maintenant qu’il n’avait pas l’année dernière: le soutien du président. Biden a déclaré au cours de sa campagne l’année dernière qu’il «plaiderait fièrement pour que le Congrès reconnaisse que les trois quarts des États ont ratifié l’amendement et prennent des mesures afin que notre Constitution indique clairement que toute discrimination à l’égard des femmes liée au gouvernement est inconstitutionnelle.

Les partisans disent que l’adoption de l’EER enverrait un message crucial sur l’égalité des sexes

S’il finit par être adopté, les défenseurs disent que l’EER enverrait un message important d’égalité des sexes à l’ensemble du pays. À l’heure actuelle, la Constitution ne traite pas du tout de la discrimination sexuelle. L’ERA changerait cela, Emily Martin, vice-présidente de l’éducation et de la justice au travail au National Women’s Law Center, a déclaré à Vox l’année dernière. «Il reconnaîtrait, au niveau le plus fondamental, que l’égalité des sexes est un principe fondamental pour les États-Unis.»

Il existe des lois dans les livres qui interdisent la discrimination sexuelle dans certains domaines. La loi sur l’égalité de rémunération, par exemple, exige que les hommes et les femmes reçoivent un salaire égal pour un travail égal. Mais, a déclaré Foy à Vox l’année dernière, «les lois peuvent être modifiées tout aussi facilement que les législateurs changent d’avis» – un amendement constitutionnel est plus permanent.

Un amendement constitutionnel fournirait également plus d’outils pour contester les lois ou pratiques discriminatoires devant les tribunaux. Les tribunaux fédéraux ont interprété la clause de protection égale du 14e amendement comme conférant une certaine protection contre la discrimination sexuelle, a déclaré Martin. Mais l’ajout d’une interdiction explicite d’une telle discrimination dans la Constitution forcerait probablement les tribunaux à prendre la question beaucoup plus au sérieux.

Et cela n’affecterait pas seulement les droits des femmes. En interdisant la discrimination fondée sur le sexe, elle pourrait implicitement interdire la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre également, offrant des protections aux homosexuels et aux trans quel que soit leur sexe. La décision de la Cour suprême l’année dernière en Bostock v. Comté de Clayton, Géorgie, qui a conclu que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle était une forme de discrimination fondée sur le sexe, pourrait renforcer ces protections si l’ERA était adoptée.

L’effort pour faire passer l’EER renforcera l’activisme pour l’égalité des sexes dans tout le pays, a déclaré Martin. Ces dernières années, «nous avons vu ce besoin, cette faim et cette énergie autour de l’organisation des femmes, autour des femmes exigeant l’égalité», a-t-elle expliqué. «La pression en faveur de l’amendement sur l’égalité des droits en fait partie et s’appuie sur cela.»