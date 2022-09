Les démocrates veulent une enquête sur les renflouements de la compagnie aérienne Covid sur les rachats de personnel

Deux démocrates de la Chambre ont demandé à un chien de garde du département du Trésor d’enquêter pour savoir si les compagnies aériennes avaient utilisé une partie d’un programme fédéral de secours contre les coronavirus pour payer les rachats de personnel pendant la pandémie.

Il a été interdit aux compagnies aériennes de licencier du personnel comme condition pour accepter 54 milliards de dollars d’aide des contribuables pour faire face à la pandémie de Covid-19. La demande de voyages s’est effondrée au début de la crise. Cependant, les transporteurs ont pu inciter les travailleurs à prendre une retraite anticipée ou des congés prolongés. Des milliers de personnes ont accepté l’offre, dont des centaines de pilotes.

La représentante Carolyn Maloney, DN.Y., présidente du comité de la Chambre sur la surveillance et la réforme, et James Clyburn, DS.C., président du sous-comité de réforme sur la crise des coronavirus, ont demandé jeudi au chien de garde du département du Trésor d’examiner comment les compagnies aériennes ont utilisé l’aide Covid-19 et si elle a été utilisée pour des rachats ou des réductions de personnel, selon une lettre examinée par CNBC.

Lorsque la demande de voyages a fortement rebondi cette année, les compagnies aériennes se sont retrouvées à court de personnel, y compris dans les cockpits. En conséquence, certaines compagnies aériennes comme American et United ont interrompu leurs vols ou immobilisé des dizaines d’avions, en particulier vers les petites villes. Les itinéraires plus courts sont généralement empruntés par des compagnies aériennes régionales, et les compagnies aériennes ont embauché des centaines de nouveaux pilotes auprès de ces petits transporteurs pour remplir leurs propres rangs.

Les pénuries de main-d’œuvre cette année ont rendu plus difficile pour les compagnies aériennes de se remettre de problèmes de routine comme le mauvais temps.

“En raison de la pénurie de pilotes, des milliers de vols ont été retardés ou annulés, ce qui a bouleversé les plans de voyage de millions de contribuables américains”, ont écrit les législateurs dans leur lettre à l’inspecteur général adjoint du département du Trésor, Richard Delmar.

Maloney et Clyburn ont demandé au chien de garde des résultats préliminaires d’ici le 22 septembre.

Les transporteurs américains ont commencé 2020 avec 456 398 employés équivalents temps plein, qui sont tombés à 363 354 en novembre de la même année, selon le ministère des Transports. Les compagnies aériennes sont en période d’embauche depuis plus d’un an et comptaient en juin 455 642 employés équivalents temps plein.