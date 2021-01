Les démocrates visent à destituer Trump suite aux émeutes du Capitole

Les démocrates de la Chambre iront de l’avant avec des plans visant à destituer le président Donald Trump de ses fonctions cette semaine, en commençant par une résolution appelant le vice-président Mike Pence à invoquer le 25e amendement. Lundi, le chef de la majorité Steny Hoyer, D-Md., Demandera le consentement unanime pour la «résolution Raskin», qui appelle Pence à convoquer le Cabinet et à activer le 25e amendement. S’ils ne reçoivent pas le consentement – ce qui est presque garanti puisque seul un seul républicain devrait s’y opposer – les démocrates voteront sur la mesure mardi. « Nous appelons le vice-président à répondre dans les 24 heures » après l’adoption de la résolution, a déclaré la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. Si Pence agit avant cette date limite, les démocrates de la Chambre présenteront des articles de destitution contre Trump.

Près de 60 arrestations effectuées après l’émeute du Capitole américain

Les autorités fédérales devraient poursuivre leurs enquêtes lundi après une insurrection meurtrière au Capitole américain la semaine dernière. Au moins 58 personnes ont été arrêtées et inculpées d’incidents dans ou à proximité du Capitole, dont deux hommes accusés de porter des attaches en plastique et d’autres qui auraient porté des armes ou auraient volé dans le bâtiment. Le ministère de la Justice a déposé plus de 55 affaires pénales liées à l’émeute qui a fait cinq morts. Parmi les accusations: porter une arme de poing chargée et des cocktails Molotov et menacer la présidente de la Chambre Nancy Pelosi. « Nous sommes loin d’avoir terminé. Les émeutes et les destructions que nous avons vues ne seront pas tolérées par le FBI … Nous continuerons d’enquêter sur toutes les allégations d’activités criminelles », a déclaré Steven D’Antuono, directeur adjoint du bureau du FBI à Washington.

Football universitaire: le match pour le titre de l’État de l’Alabama-Ohio atterrit dans la mer de COVID-19

Malgré les préoccupations initiales, le match serait reporté en raison de problèmes liés au COVID-19, l’Alabama et l’État de l’Ohio joueront lundi soir pour le championnat national de football universitaire, un affrontement entre deux mastodontes profondément enracinés dans le tissu du sport et d’un océan à l’autre. charme. Selon les registres officiels compilés par la NCAA, l’État de l’Ohio se classe premier en pourcentage de victoires en carrière (73,1%) et l’Alabama deuxième (72,9%) parmi les programmes ayant au moins 25 ans d’expérience FBS. Mais l’affrontement au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride, survient alors que la région a connu une « augmentation assez substantielle » des cas de COVID-19. Le jeu sera diffusé sur ESPN à 20 h HE.

Certains élèves de Chicago retourneront à l’école, mais leurs professeurs le feront-ils?

Le troisième plus grand district scolaire du pays, les écoles publiques de Chicago, accueillera certains élèves dans les salles de classe lundi pour la première fois depuis mars. Mais le Chicago Teachers Union s’est jusqu’à présent opposé à cette décision, affirmant qu’il n’était pas assuré que les conditions soient suffisamment sûres pour retourner en classe en raison de la forte propagation du coronavirus dans la ville. La semaine dernière, seulement environ la moitié du personnel scolaire tenu de se présenter aux bâtiments s’est effectivement présentée. Les négociations entre le district scolaire et le syndicat devraient reprendre mercredi. Les États-Unis comptent plus de 22 millions de cas confirmés de coronavirus et 371600 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Dans le monde, il y a plus de 89,3 millions de cas et 1,92 million de décès.

Le salon CES 2021 apporte toujours une technologie incontournable – virtuellement

Téléviseurs plus grands, électronique mobile, technologie automobile, santé numérique, confidentialité et robots. Les sujets d’actualité qui devraient dominer l’émission du CES 2021, qui débutera officiellement lundi, peuvent sembler familiers. Mais la Mecque annuelle de la haute technologie où la plupart des plus grands noms de l’électronique, des télécommunications et des logiciels présentent de nouveaux produits sera tout sauf normale. Alors que la pandémie COVID-19 continue d’affliger le pays, des centaines de milliers de participants ne descendront pas à Las Vegas pour regarder des écrans OLED ultra-minces ou écouter les dernières avancées en matière d’audio. Au lieu de cela, le CES de cette année ressemblera plus probablement à une réunion de visioconférence. Des exposants tels que LG et Sony présenteront leurs produits virtuellement avec des présentations de haute qualité pour les détaillants, les analystes et les médias, tous connectés en ligne.