WASHINGTON – La Chambre dirigée par les démocrates espère faire revivre une loi de l’ère Clinton pour renforcer les protections contre la violence domestique et sexuelle pour les femmes qui sont restées des années sans renouvellement.

La loi sur la violence contre les femmes (VAWA) – une loi historique défendue par le président Joe Biden qui consacrait les protections fédérales et le soutien aux survivants – est dans les limbes législatifs depuis qu’elle a expiré il y a deux ans en raison de différends entre certains législateurs républicains.

Les représentants Sheila Jackson Lee, D-Texas, Jerry Nadler, DN.Y., et Brian Fitzpatrick, R-Pa., L’un des seuls républicains à soutenir publiquement la législation à ce jour, ont présenté la Violence Against Women Reauthorization Act de 2021 à la début mars, qui est le Mois de l’histoire des femmes.

<< Après sa promulgation initiale il y a un quart de siècle, la VAWA - grâce à des réformes politiques, à la coopération interétatique et à l'attribution de subventions - a joué un rôle essentiel en apportant une réponse nationale à la protection de la moitié de la population. Tout aussi importante, elle a inauguré une transformation sismique sur la façon dont la société perçoit la violence contre les femmes », a déclaré Jackson Lee dans un communiqué.

Le projet de loi sera examiné par le comité du règlement de la Chambre mardi.

Suite:La Chambre avance après avoir passé le soulagement du COVID-19. Voici un aperçu de ce qui est à l’ordre du jour.

Pourquoi la loi a-t-elle expiré? Quelle est l’histoire derrière cela? Voici ce que vous devez savoir:

Qu’y a-t-il dans la loi sur la violence à l’égard des femmes?

Initialement inclus dans un ensemble de crimes en 1994 signé par l’ancien président Bill Clinton, VAWA a principalement utilisé des subventions fédérales pour aider les victimes de violence domestique, d’agression sexuelle et de harcèlement criminel tout en essayant de réduire ces crimes.

La nouvelle législation étendrait ce que les versions précédentes établissaient en termes de soutien et de subventions aux groupes travaillant sur des questions liées à la violence domestique, aux agressions sexuelles et à la prévention. Le projet de loi proposé améliore et étend également les services aux victimes et améliore l’accès au logement pour les victimes et les survivants, selon le bureau de Nadler.

Suite:26 ans plus tard, la loi sur la violence à l’égard des femmes reste dans les limbes – tandis que le COVID-19 alimente la flambée de la violence domestique

Il comprend une disposition visant à mettre fin à l’immunité des auteurs non autochtones d’agression sexuelle et d’autres abus commis contre des «agents de la force publique tribaux sur les terres tribales».

Pour l’instant, malgré son expiration il y a plus de deux ans, il y a encore des fonds pour soutenir les programmes de subventions emblématiques de la VAWA, qui a octroyé plus de 8 milliards de dollars depuis 1995.

Cela comprend de l’argent pour des ressources telles que des centres de crise pour viol et des défenseurs des survivants, et des fonds pour lutter contre la violence dans les fréquentations sur les campus universitaires et faciliter la sensibilisation dans les communautés mal desservies.

La législation, qui exige un renouvellement législatif tous les cinq ans, a initialement expiré à la fin de 2018 en raison de la fermeture du gouvernement. Il a été brièvement renouvelé par le projet de loi mettant fin à la fermeture du gouvernement, mais a expiré à nouveau en février 2019.

La loi a été mise à jour et réautorisée trois fois – en 2000, 2005 et 2013. Les mises à jour au fil des ans ont bénéficié d’un soutien bipartite et ont inclus de nouveaux programmes pour protéger les femmes âgées et les femmes handicapées; financement obligatoire de la prévention et de l’éducation en matière de viol; et de nouvelles protections pour les victimes de la traite, entre autres.

Le refoulement des législateurs du GOP et ses chances au Sénat

Alors que la Chambre a adopté un projet de loi de réautorisation en avril 2019 avec des dispositions mises à jour, il est mort au Sénat dirigé par le GOP.

L’un des principaux points de discorde des républicains était alors l’élimination proposée de la «faille du petit ami».

Suite:La violence contre les femmes augmente pendant la crise du COVID-19 alors que les républicains du Sénat bloquent la loi anti-violence domestique

Les versions précédentes de la loi interdisaient aux personnes reconnues coupables de violence domestique ou d’abus d’acheter et de posséder une arme à feu si elles étaient mariées, vivaient avec ou avaient un enfant avec la victime. Mais l’amendement de 2019, qui figure également dans la législation actuelle, espérait étendre cette disposition pour inclure les partenaires de rencontres et les harceleurs. Il est également inclus dans le projet de loi de cette année.

La National Rifle Association s’est opposée à cette disposition, arguant qu’elle était trop large et qu’elle capturerait les gens pour des infractions mineures, comme un tweet.

Si un partenaire violent a accès à des armes à feu, cela augmente considérablement le risque d’abus se traduisant par un homicide, selon l’American Journal of Public Health.

La violence domestique à l’ère du coronavirus: Que se passe-t-il lorsque vous êtes coincé à la maison, mais que la maison n’est pas en sécurité?

Le vote de la Chambre de 2019 sur VAWA comprenait 33 républicains soutenant le projet de loi, bien que les deux parties soient toujours en désaccord sur les changements visant à aider les victimes gays et lesbiennes, les Amérindiens et les immigrants dans le pays sans statut juridique. Les versions précédentes de la loi ont également recueilli un large soutien bipartisan. Lorsque la loi a été renouvelée en 2013, 87 républicains de la Chambre l’ont votée.

Fitzpatrick, qui a poussé ses collègues républicains à réautoriser la législation, a déclaré: «Le Congrès a historiquement réautorisé VAWA avec un large accord bipartisan, et j’ai hâte de travailler aux côtés de mes collègues pour veiller à ce que VAWA continue de protéger les victimes et les survivants à travers le pays. »

Suite:L’obstruction systématique peut rendre difficile pour Joe Biden de faire adopter son ordre du jour, même dans un Congrès démocrate

La dernière version du projet de loi doit encore être approuvée par le Sénat si elle est adoptée à la Chambre.

Il ferait face à un Sénat divisé à 50-50 avec la perspective imminente de l’obstruction systématique. Sans au moins 10 votes républicains au Sénat rejoignant les 50 démocrates, la législation ne parviendra pas au bureau de Biden.

En 2013, avant de fermer la «faille du petit ami» a été ajoutée à la législation, plusieurs républicains du Sénat ont voté oui sur la législation, y compris la Sens. Susan Collins du Maine, Lisa Murkowski de l’Alaska et Richard Burr de la Caroline du Nord.

Biden a aidé à passer VAWA en 1994

Si le projet de loi parvient au président pour sa signature, le projet de loi aura bouclé la boucle pour Biden.

Biden était l’auteur principal et le sponsor original quand il a été adopté pour la première fois en 1994. Il était alors sénateur du Delaware et alors président du Comité judiciaire du Sénat.

Il a dit que c’était sa «réalisation législative la plus fière» de sa longue carrière au Sénat, et a couru sur la promulgation de sa réautorisation pendant ses 100 premiers jours pendant sa campagne présidentielle.

Suite:À l’occasion de la Journée internationale de la femme, Biden signe des ordres sur l’égalité des sexes et nomme deux femmes commandantes quatre étoiles

Biden a applaudi la réintroduction du projet de loi et a exhorté le Congrès à « se réunir de manière bipartite pour assurer une adoption rapide » de la législation dans les deux chambres.

« Renforcer et renouveler VAWA est dû depuis longtemps. Retarder n’est pas une option, en particulier lorsque la pandémie et la crise économique n’ont fait qu’accroître encore les risques d’abus et les barrières à la sécurité des femmes aux États-Unis », a déclaré Biden. « Cela ne devrait pas être une question démocrate ou républicaine – c’est une question de justice et de compassion. »

L’impact de VAWA et COVID-19

Entre 1994 et 2010, la violence entre partenaires intimes a chuté de plus de 60%, selon le ministère de la Justice, un déclin précipité que les experts attribuent au moins partiellement à l’adoption de la loi.

Suite:La violence contre les femmes augmente pendant la crise du COVID-19 alors que les républicains du Sénat bloquent la loi anti-violence domestique

Ces dernières années, il y a eu une augmentation de 42% de ces cas de 2016 à 2018, selon la Coalition nationale contre la violence domestique.

Un rapport de l’Université du Kentucky a révélé qu’il y avait eu une augmentation de 51% des signalements de violence entre partenaires intimes après l’entrée en vigueur des lois d’arrestation obligatoire de la VAWA, et 85% des femmes dans les refuges soutenaient les politiques d’arrestation obligatoire mises en œuvre par la législation.

Maintenant, puisque le coronavirus a gardé plus de victimes à la maison avec leurs agresseurs, il y a eu une augmentation des appels pour violence domestique: la hotline nationale contre la violence domestique a signalé une augmentation de 9% des appels entre le 16 mars – lorsque de nombreux États ont émis des ordonnances de verrouillage – et le 16 mai par rapport à la même période en 2019.

« Quand vous entendez parler des impacts du COVID, les gens ne parlent pas trop du front de la violence domestique », a déclaré Fitzpatrick « C’est un énorme problème et cela a vraiment accru l’urgence que tout le monde au Congrès devrait avoir à adopter cela. »

Contribuant: Maureen Groppe, USA AUJOURD’HUI; Shefali Luthra, Kaanita Iyer, le 19