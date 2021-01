La présidente américaine de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré vendredi qu’elle avait parlé à de hauts responsables militaires de la manière d’empêcher un président «dérangé», Donald Trump, d’ordonner une frappe nucléaire.

« Ce matin, j’ai parlé au président de l’état-major interarmées Mark Milley pour discuter des précautions disponibles pour empêcher un président instable de lancer des hostilités militaires ou d’accéder aux codes de lancement et d’ordonner une frappe nucléaire », a écrit Pelosi dans une lettre aux démocrates de la Chambre. .

« La situation de ce président déséquilibré ne pourrait être plus dangereuse, et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour protéger le peuple américain de son assaut déséquilibré contre notre pays et notre démocratie », a-t-elle ajouté.

Cela s’est produit deux jours après une violente émeute qui a pris d’assaut le bâtiment du Capitole alors que les législateurs de la Chambre et du Sénat étaient réunis pour confirmer les votes du collège électoral et la victoire de Joe Biden aux élections présidentielles du 3 novembre.

Cinq personnes sont mortes dans la foule, dont un policier, une femme abattue par la police et trois personnes qui ont subi des urgences médicales sur place.

Pelosi et son homologue au Sénat, Chuck Schumer, ont appelé jeudi le vice-président Mike Pence à invoquer le 25e amendement qui permet à une majorité du Cabinet de démettre le président de ses fonctions.

Ils ont fait valoir que « les actes dangereux et séditieux du président nécessitent sa destitution immédiate », mais Pence n’a pas encore répondu.

Les démocrates envisagent maintenant une procédure de destitution contre le président pour la deuxième fois.

Mais Kevin McCarthy, le leader républicain de la Chambre, a déclaré dans un communiqué que « la destitution du président avec seulement 12 jours restants ne fera que diviser davantage notre pays ».

« J’ai contacté le président élu Biden aujourd’hui et j’ai l’intention de lui parler de la manière dont nous devons travailler ensemble pour abaisser la température et unir le pays pour résoudre les défis de l’Amérique », a-t-il écrit.

Biden, 78 ans, doit être inauguré le 20 janvier. Trump a tweeté vendredi qu’il n’assisterait pas à l’inauguration, annulant une déclaration antérieure selon laquelle il assurerait une « transition de pouvoir en douceur, ordonnée et transparente » à son successeur.

Il n’a pas encore divulgué ce qu’il ferait ce jour-là.

Dans une vidéo publiée jeudi, Trump a déclaré que « servir de président a été l’honneur de ma vie ». Il a également laissé entendre qu’il pourrait chercher à retourner dans l’arène publique, disant à ses partisans que «notre incroyable voyage ne fait que commencer».