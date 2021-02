Les démocrates veulent que Biden fasse plus pour punir MBS pour le meurtre de Khashoggi

Le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane assiste à une réunion avec le secrétaire d’État américain à Djeddah, en Arabie saoudite, le 18 septembre 2019. | MANDEL NGAN / AFP via Getty Images

Biden n’a pas sanctionné directement le prince héritier, un choix que certains demandent au président de reconsidérer.

Les démocrates du Congrès ont repoussé vendredi la décision du président Joe Biden de ne pas sanctionner le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, également souvent appelé MBS. Le président a pris la décision à la suite de la publication d’un rapport non classifié de la CIA confirmant que le prince héritier avait ordonné l’assassinat du journaliste américain du Washington Post et dissident saoudien Jamal Khashoggi en 2018.

À la suite de la publication du rapport vendredi, le département d’État a annoncé des sanctions – y compris des restrictions de voyage pour les visas – pour de nombreux associés et députés de MBS, mais aucune sanction directe pour le prince héritier lui-même. Selon un rapport du New York Times, les responsables de Biden et de la Maison Blanche ont décidé que les sanctions contre MBS – qui devrait un jour occuper le trône saoudien – lui-même pourrait potentiellement empoisonner les relations avec l’un des plus proches alliés du Moyen-Orient des États-Unis.

Les démocrates du Congrès ont initialement salué la publication du rapport de la CIA, une action que l’ancien président Donald Trump avait refusé de prendre, mais beaucoup ont appelé à des sanctions directes pour le prince héritier pour son rôle dans le meurtre. Le sénateur Richard Blumenthal, par exemple, a tweeté que «MBS ne peut pas être autorisé à s’en tirer avec un meurtre monstrueux».

MBS ne peut pas être autorisé à s’en tirer avec un meurtre monstrueux. Ce nouveau rapport ajoute à une pile croissante de preuves que le prince héritier est coupable du meurtre et de la dissimulation de Khashoggi. Une réinitialisation des relations et de la responsabilité américano-saoudiennes est nécessaire de toute urgence https://t.co/achhFqRYX3 – Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) 26 février 2021

Le représentant Adam Schiff, (D-CA), président du House Intelligence Committee, a tweeté des louanges à Biden pour avoir publié le rapport, mais a indiqué qu’il «continuerait à faire pression» pour obtenir des conséquences directes pour MB lui-même. Et Schiff n’a pas mâché ses mots dans un déclaration plus longue sur la question.

«L’administration Biden devrait explorer les moyens de garantir que les répercussions du meurtre brutal de M. Khashoggi vont au-delà de ceux qui l’ont commis, à celui qui l’a ordonné – le prince héritier lui-même. Il a du sang sur les mains », a écrit Schiff. «L’Administration devrait envisager des sanctions sur les actifs du Fonds d’investissement public saoudien qu’il contrôle et qui ont un lien quelconque avec le crime.»

Le sénateur Mark Warner, qui représente la Virginie, l’État que Khashoggi a appelé chez lui, s’est abstenu de critiquer Biden, mais a plutôt loué la publication du rapport, qui était mandatée par une loi de 2019 exigeant sa publication.

Pendant trop longtemps, les États-Unis n’ont pas tenu l’Arabie saoudite pour responsable du meurtre du journaliste, dissident et habitant de Virginie Jamal Khashoggi. Je suis encouragé de voir la nouvelle administration prendre des mesures pour rectifier cela en publiant ce rapport en retard mandaté par le Congrès. https://t.co/UQ0qHFzyl1 – Mark Warner (@MarkWarner) 26 février 2021

La décision de Biden a fait l’objet de critiques plus sévères dans la presse. Khashoggi a eu une longue carrière de journaliste, travaillant comme rédacteur en chef du journal saoudien Al Watan, un perchoir qu’il utilisait pour critiquer le gouvernement saoudien. Comme Alexia Underwood l’a expliqué pour Vox, Khashoggi a intensifié cette critique au cours des dernières années de sa vie dans des éditoriaux pour les services de presse du monde entier, peut-être notamment dans ses colonnes pour le Washington Post, qui a exprimé sa profonde déception face à la décision de Biden vendredi.

«Depuis le jour où ce journaliste innocent a été brutalement assassiné, nous avons appelé à deux actions importantes: que les faits soient révélés et que les responsables soient tenus de rendre des comptes», a déclaré vendredi l’éditeur et PDG du Washington Post, Fred Ryan. «La publication d’aujourd’hui du rapport a mis en lumière les faits. Désormais, l’homme qui a autorisé ce meurtre brutal doit en être pleinement responsable. Plus de deux ans se sont écoulés depuis la mort impensable de Jamal – il est temps que les États-Unis et les nations épris de liberté du monde entier veillent à ce que justice soit rendue à Jamal.

Le Post a suivi cette déclaration avec un article signé par son comité de rédaction intitulé «Mohammed ben Salmane est coupable de meurtre. Biden ne devrait pas lui donner de laissez-passer. et un article d’opinion explorant à quoi pourrait ressembler la justice pour Khashoggi.

Le chroniqueur du New York Times Nicholas Kristoff, qui a appelé Khashoggi un ami, a pris un ton tout aussi dur, disant que Biden laisse MBS s’en tirer avec un meurtre. «Au lieu d’imposer des sanctions à MBS, Biden semble prêt à laisser le meurtrier marcher», a écrit Kristoff. «Le faible message adressé aux autres dictateurs voyous qui envisagent un tel meurtre est le suivant: s’il vous plaît, ne le faites pas, mais nous continuerons de travailler avec vous si nous devons le faire. Le message adressé à l’Arabie saoudite est le suivant: allez-y et élevez MBS au rang de prochain roi du pays si vous le devez.

Les sanctions de Khashoggi pèsent lourdement sur une délicate relation d’allié

L’Arabie saoudite et MBS entretenaient auparavant une relation riche avec l’administration Trump, rendue possible principalement par le gendre de Trump, Jared Kushner, qui aurait discuté avec MBS sur WhatsApp. Trump lui-même se serait vanté à un moment donné d’avoir «sauvé [MBS’s] âne », en couvrant l’implication du prince héritier dans le meurtre de Khashoggi.

Trump a également offert un soutien matériel à l’offensive du pays riche en pétrole du Moyen-Orient au Yémen sous la forme de ventes d’armes, et a fait valoir que ces ventes – d’une valeur allant jusqu’à 110 milliards de dollars – signifiaient que les États-Unis ne pouvaient pas et ne devraient pas s’inquiéter aussi. beaucoup à propos de punir l’Arabie saoudite ou MBS. Le Congrès n’était pas d’accord, en adoptant une interdiction de ces ventes d’armes, mais Trump a quand même continué la pratique.

Pour sa part, Biden a promis un changement dans les relations américano-saoudiennes. Au cours de la campagne présidentielle de 2020, Biden a qualifié l’Arabie saoudite de «paria», sans «valeur de rachat», et certaines des actions menées au début de son administration montrent un peu de changement. Les ventes d’armes liées au Yémen sont maintenant terminées et Biden a personnellement évité MBS, choisissant plutôt de traiter directement avec King Salmon, âgé de 85 ans et en mauvaise santé.

« J’ai parlé hier avec le roi, pas avec le prince », a déclaré Biden à Univision vendredi. «Et lui a fait comprendre que les règles sont en train de changer. … Nous allons les tenir responsables des violations des droits humains.

Biden a promis que d’autres changements dans les relations américano-saoudiennes seraient bientôt disponibles. Mais la Maison Blanche considère toujours les Saoudiens comme un allié clé contre l’Iran et comme une nation qui peut contribuer aux objectifs antiterroristes des États-Unis. Mais MBS, qui est le ministre de la Défense du pays, est devenu un partenaire difficile, car il a été une source régionale de disharmonie, dirigeant un blocus récemment terminé du Qatar voisin et, bien sûr, menant le meurtre de Khashoggi. MBS est le prochain à la couronne d’Arabie saoudite, et lui, avec le roi, a pris des mesures pour renforcer sa légitimité au cas où une transition soudaine de pouvoir serait nécessaire.

Une relation glaciale avec le président américain pourrait nuire à l’emprise de MBS sur le pouvoir dans le pays, mais pourrait également rendre plus difficile pour les États-Unis d’atteindre leurs objectifs au Moyen-Orient. Pour cette raison, l’ancien négociateur pour le Moyen-Orient Dennis Ross a déclaré au New York Times: «C’est l’exemple classique où vous devez équilibrer vos valeurs et vos intérêts.»

En fin de compte, les retombées de Khashoggi posent le plus grand risque à ce jour de détériorer les relations américano-saoudiennes, comme l’indique une déclaration cinglante publiée par le ministère saoudien des Affaires étrangères.

« Le gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite rejette complètement l’évaluation …. dans le rapport concernant la direction du Royaume, et note que le rapport contenait des informations et des conclusions inexactes », a déclaré le ministère saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué.

L’incident est un test précoce et sérieux de l’opération de politique étrangère de Biden. Mais pour de nombreux démocrates, groupes de défense des droits civiques et défenseurs de la liberté de la presse désireux de mettre la complaisance des États-Unis à l’égard de MBS dans le passé, la décision de Biden ne suffit pas.