Les démocrates veulent étendre leur contrôle sur le haut débit

Les règles proposées empêcheraient les fournisseurs de services Internet de bloquer ou de limiter le trafic Internet de leurs clients et donneraient aux régulateurs fédéraux plus de latitude pour contrôler le marché Internet à large bande dans son ensemble.

Avec une nouvelle majorité démocrate de 3 contre 2 au FCC, Rosenworcel dispose probablement des voix nécessaires pour aller de l’avant.

Les efforts de réglementation ont toutefois attisé les tensions partisanes à Washington et ont conduit à des réprimandes de la part des commissaires républicains de l’agence et de l’industrie.

« La dernière chose dont les constructeurs de réseaux à large bande dans l’ensemble de l’Amérique rurale ont besoin en ce moment est une attaque réglementaire de la part de Washington », a déclaré mardi le commissaire républicain principal Brendan Carr à POLITICO dans une interview. « Je pense que c’est vraiment un mauvais moment pour l’administration Biden en termes de ses objectifs en matière de haut débit. »

Le PDG d’USTelecom, Jonathan Spalter, a déclaré à POLITICO que l’industrie était prête à lutter contre la réglementation – et il soupçonnait que la bataille pourrait aboutir devant les tribunaux.

« Si le passé n’est qu’un prologue, il y aura probablement un cycle de litiges que nous devrons revivre », a-t-il déclaré.

On ne sait pas exactement comment la fermeture imminente du gouvernement pourrait affecter ces plans, bien que les hauts responsables de l’agence aient déclaré qu’ils évalueraient la date de la réunion en cas de financement inutilisé.

De nouvelles étapes pour une nouvelle majorité démocrate : L’annonce de Rosenworcel intervient après que le Sénat a confirmé au début du mois Anna Gomez, avocate chevronnée en télécommunications, comme troisième démocrate de la commission, mettant ainsi fin à plus de deux ans d’impasse partisane au sein de l’agence.

Rosenworcel a fait valoir mardi que la pandémie de Covid-19 et l’augmentation du nombre d’Américains travaillant et apprenant à domicile ont souligné la nécessité pour la FCC de jouer un rôle plus important sur le marché concentré du haut débit, pour aider la police dans des problèmes tels que les pannes d’Internet, la confidentialité des données et la sécurité nationale. défis.

« Si votre fournisseur de services à large bande perturbe votre trafic, perturbe votre capacité à aller où vous voulez et à faire ce que vous voulez en ligne, vous ne pouvez pas simplement reprendre votre activité et confier votre entreprise à un autre fournisseur », a déclaré Rosenworcel. « Ce fournisseur est peut-être le seul jeu en ville. Il faut un arbitre sur le terrain qui veille à l’intérêt public.

Le président Joe Biden avait appelé à rétablir la neutralité du net règles en 2021 et les principaux législateurs démocrates a félicité Rosenworcel cette semaine.

Les mesures prises par Rosenworcel, quant à elles, susciteront probablement des critiques du Parti républicain au Capitole, en particulier à la Chambre des représentants, où les Républicains détiennent les principaux marteaux. Membre du classement sénatorial du commerce Ted Cruz (R-Texas) a fustigé l’idée de la neutralité du Net toute l’année, ridiculisant au début du mois les réglementations potentielles en les qualifiant d’« Obamacare pour Internet » lors de remarques en salle.

La Chambre de Commerce des États-Unis a qualifié cette annonce de « suite à un mauvais film ».

La majorité démocrate au sein du FCC pourrait ne pas durer longtemps : le commissaire démocrate Geoffrey Starks doit être reconfirmé par le Sénat s’il veut rester à son poste au-delà de la fin de cette année.

Dernier chapitre d’une longue saga : Les démocrates de la FCC ont adopté en 2015 des règles de neutralité du net qui étaient ancrées dans des parties de la loi sur les communications historiquement réservées au système téléphonique. Les Républicains se sont plaints d’un excès de réglementation et ont voté deux ans plus tard en faveur de l’abrogation des règles après l’élection du président Donald Trump.

La question a touché une corde sensible du public, attirant l’attention du comédien John Oliver, déclenchant une alerte à la bombe et suscitant des millions de commentaires à la FCC, y compris un flot de commentaires. faux commentaires pour et contre la réglementation.

La proposition de Rosenworcel reflète largement les règles de 2015, qui ont reclassé le haut débit d’un service d’information du titre I en vertu de la loi sur les communications au titre II, plus réglementaire, généralement réservé au service téléphonique, comme une fiche d’agence décrit mardi.

Des questions juridiques se profilent : Les fournisseurs de services Internet pourraient avoir de solides arguments s’ils poursuivaient la FCC, affirment certains critiques, grâce à une décision de la Cour suprême de l’année dernière qui a adopté ce que l’on appelle la Doctrine des « grandes questions ». Selon ce point de vue juridique, les agences ont besoin des conseils du Congrès pour se lancer dans des ambitions politiques plus nouvelles – et certains observateurs des télécommunications soutiennent que la neutralité du net constitue une question majeure.

Deux groupes commerciaux du haut débit critiques à l’égard des règles, USTelecom et NCTA, payé pour l’analyse des solliciteurs généraux de l’ère Obama, Donald Verrilli et Ian Heath Gershengorn. Le rapport, publié la semaine dernière, met en garde la FCC contre la poursuite de la neutralité du net en raison de ces problèmes juridiques (les défenseurs de la neutralité du net ont tendance à être en désaccord).

Carr, le commissaire républicain, a déclaré qu’il utiliserait cette analyse pour argumenter auprès de ses collègues contre l’adoption de nouvelles réglementations. Il a prédit « un gaspillage massif » de ressources, affirmant que les responsables devraient plutôt se concentrer sur les ondes hertziennes sans fil et le haut débit rural.

Pourtant, la FCC semble imperturbable. Lors d’un appel avec des journalistes, les hauts responsables de la FCC ont déclaré qu’ils étaient convaincus que les plans seraient viables devant les tribunaux. Ils ont noté que l’agence classifiait le haut débit dans diverses parties de la loi sur les télécommunications depuis les années 1990 et avait évité les obstacles judiciaires.

Et après: Le personnel de la FCC publiera jeudi le projet de texte de la proposition de Rosenworcel. Si les commissaires votent en faveur de l’adoption de la proposition en octobre, l’agence recueillera les commentaires dans les mois à venir avant d’adopter les règles finales.

Rosenworcel a prédit un débat probablement « désordonné » à venir, mais a également exhorté tout le monde à « garder le ton dans les lignes » en termes de ton, déplorant les excès passés tels que les menaces à la bombe et de mort et les manifestations devant la maison d’un ancien président du FCC.

« Je vous promets que je ferai beaucoup d’écoute », a-t-elle ajouté.