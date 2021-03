Les démocrates veulent envoyer 350 milliards de dollars aux villes et aux États avec le projet de loi de relance COVID de Biden, mais les républicains le considèrent comme un gaspillage

WASHINGTON – Bouée de sauvetage économique ou «Blue State Bailout»?

Peu d’éléments du projet de loi de secours COVID de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden ont attiré plus de tirs de la part des républicains du Congrès que les 350 milliards de dollars inclus pour aider les États, les localités et les gouvernements tribaux à court d’argent à faire face à la pandémie.

Soulignant la dette nationale en plein essor, les législateurs du GOP disent que la fourniture d’aide publique et locale est une partie inutile d’une « liste de souhaits libérale » qui profiterait de manière disproportionnée aux États bleus qui ont été plus rapides que les rouges à fermer leurs économies et ont subi des pertes financières plus importantes.

« Ils veulent envoyer des brouettes d’argent aux bureaucrates étatiques et locaux pour renflouer la mauvaise gestion d’avant la pandémie », a déclaré mercredi le chef du GOP au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky. « Ils modifient la formule de financement bipartite précédente de manière à biaiser en particulier l’argent vers les grands États bleus. »

Les législateurs démocrates et une coalition bipartite de maires soutiennent le financement en raison d’un double coup dur qui accable les États et le gouvernement local sans aucune faute de leur part: la baisse des recettes fiscales due à la fermeture économique et l’augmentation des besoins d’assistance publique.

« Un financement pour garder les enseignants, les pompiers, les travailleurs des transports en commun, les premiers intervenants dans les États rouges et bleus au travail – ce n’est pas une liste de souhaits libéraux. Une liste de souhaits américaine », a déclaré mercredi le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y.. « Tant de personnes touchées par ce projet de loi ne sont pas des libéraux ou des démocrates. Ils peuvent être des républicains, ils peuvent être des indépendants, ils peuvent être des conservateurs. Mais ce sont des Américains qui veulent de l’aide pour sortir de ce bourbier. »

Le débat sur le plan de sauvetage américain devrait commencer jeudi au Sénat, mais un vote final sur le paquet pourrait prendre des jours car les républicains prévoient d’utiliser des retards pour empêcher un passage rapide.

Les démocrates espèrent envoyer le projet de loi, qui doit retourner à la Chambre, à Biden pour sa signature d’ici la mi-mars, lorsque les allocations de chômage fédérales expireront.

D’autres parties du projet de loi ont été réduites (le nombre d’Américains éligibles qui recevront une sorte de paiement direct) ou entièrement supprimées (une augmentation du salaire minimum horaire fédéral à 15 $). Mais, jusqu’à présent, les dispositions d’aide publique et locale semblent probablement figurer dans le projet de loi final qui devrait être adopté par le Congrès.

Une division partisane sur l’aide directe aux États, aux villes

Depuis que le Congrès a commencé à envoyer de l’argent pour l’aide en cas de pandémie il y a un an, les deux parties sont à des kilomètres l’un de l’autre sur la manière d’aider les États et les villes.

Les républicains sont en désaccord avec les démocrates sur le montant à dépenser pour la réouverture des écoles, l’aide aux petites entreprises ou l’assurance-chômage. Mais ils ont tous convenu que ces priorités devraient être financées.

Envoyer de l’argent directement aux États et aux gouvernements locaux, en revanche, a été une question clairement partisane.

Les républicains, dont le pouvoir politique vient de l’Amérique rurale, sont fermement opposés à l’idée de donner de l’argent aux villes, où les démocrates puisent leur force. Ils considèrent que de nombreuses villes sont mal gérées – même corrompues – grâce à ce qu’ils considèrent comme de généreux contrats syndicaux d’employés et des régimes de retraite gonflés.

Les démocrates considèrent les villes comme des centres de commerce vitaux dont les économies alimentent d’autres parties des États dans lesquels ils se trouvent. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a tenté de mettre de côté 1 billion de dollars d’aide pandémique pour les États et les gouvernements locaux l’année dernière, mais l’idée est rapidement morte lorsque le GOP- le Sénat contrôlé l’a rejeté.

Lorsque les démocrates ont repris le contrôle du Sénat en janvier, les perspectives d’un programme d’assistance massif pour les États et les villes se sont envolées.

Comment les aides publiques et locales seraient-elles allouées

Selon le plan, les 350 milliards de dollars seraient répartis entre plusieurs groupes:

195,3 milliards de dollars aux États avec 169 milliards de dollars répartis sur la base de la part d’un État dans le nombre total de chômeurs, et les 25,5 milliards de dollars restants répartis également entre tous les États et le district de Columbia. Aucun État n’obtiendrait moins de 500 millions de dollars.

130,2 milliards de dollars aux gouvernements locaux, répartis à parts égales entre les villes et les comtés en utilisant une formule qui cible les fonds vers les zones les plus démunies.

20 milliards de dollars pour les gouvernements tribaux.

4,5 milliards de dollars aux territoires américains.

Les républicains soutiennent que la formule récompensant les États à taux de chômage plus élevé penche vers les régions démocratiques qui ont été plus agressives en imposant des mesures de distanciation sociale qui limitent l’activité commerciale.

Mais leur plus gros problème est qu’un projet de loi visant à lutter contre la crise des coronavirus ne devrait pas inclure d’argent pour les États et les localités qui, selon eux, sont récompensés pour des décennies de mauvaise gestion.

« Le projet de loi contient un renflouement de 350 milliards de dollars pour les États verrouillés, mal gérés et sans conditions », a déclaré le représentant du Kentucky James Comer, le plus républicain du comité de surveillance et de réforme de la Chambre. « La formule sournoise utilisée par les démocrates garantit que la plupart de l’argent va aux libéraux de Californie et de New York plutôt qu’aux communautés rurales. »

« Très peu d’endroits à couper »

Au cours de l’année écoulée, le Congrès a alloué un total d’environ 360 milliards de dollars pour les dépenses des États et des collectivités locales dans les quatre projets de loi de secours COVID précédents, selon le Comité pour un budget fédéral responsable. Mais cette assistance était destinée à des besoins tels que l’éducation, les tests et le transport.

Les villes et les comtés affirment qu’ils paient un prix élevé pour lutter de manière responsable contre une pandémie qui a déjà tué plus de 517000 Américains et infecté près de 29 millions de plus depuis mars dernier.

Tacoma, Washington, a réduit le financement de la police et a mis un camion de pompiers sur les tablettes en raison de la baisse des recettes fiscales.

Le comté de Clark, dans le Nevada, dépense 183 millions de dollars qu’il n’avait jamais prévu pour l’aide à la location, les tests et les programmes de reprise économique.

Framingham, dans le Massachusetts, a dû licencier du personnel et ajuster les budgets pour combler les déficits de revenus. Dans le même temps, ils ont dépensé de l’argent pour installer des barrières en plexiglas dans les écoles, améliorer l’assainissement des bureaux et créer un service de livraison d’urgence de nourriture et d’articles de toilette pour les résidents qui ont dû mettre en quarantaine.

« Il nous reste très peu de places à réduire dans notre budget si nous voulons continuer à les fournir », a écrit le mois dernier la mairesse de Framingham, Yvonne M. Spicer, à son membre du Congrès, le démocrate Stephen Lynch. « Il est impératif que les ressources de secours du COVID-19 arrivent directement aux villes et villages pour combler les déficits budgétaires et nous positionner sur la voie de la reprise économique. »

Les États et les localités ont supprimé 1,3 million d’emplois depuis février dernier, contre 750000 perdus au lendemain de la Grande Récession il y a plus de dix ans, selon Michael Leachman, vice-président de la politique budgétaire de l’État au Centre de gauche sur le budget et la politique. Priorités.

La plupart des États constatent une baisse des revenus pour la première fois depuis la Grande Récession, bien qu’un assouplissement des mesures de distanciation sociale ait rendu ces pertes moins importantes qu’on le craignait autrefois. Mais Leachman prévient que si la plupart des emplois dans le secteur public ont disparu au printemps dernier, les États et les localités « ont perdu 100 000 employés au cours des quatre derniers mois seulement ».

‘Une formule biaisée’

Tous les gouverneurs ne sont pas d’accord avec le plan,

Vingt-et-un républicains et un démocrate visent la composante de financement de l’État et local, affirmant que l’attribution de fonds proposée «punit» les États qui n’ont pas complètement verrouillé les entreprises au milieu de la pandémie.

Les gouverneurs, dirigés par le gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster, ont publié une déclaration au cours du week-end, critiquant ce qu’ils ont appelé une formule «biaisée» utilisée pour décider du montant de l’aide directe que chaque État reçoit. Un démocrate, le gouverneur du Kansas, Laura Kelly, a également soutenu la déclaration.

Les législateurs républicains disent qu’il y a beaucoup de soulagement approuvé par le Congrès dans les précédents projets de loi d’aide en cas de pandémie qui restent inutilisés et devraient être utilisés avant d’envisager une allocation future. Mais les défenseurs disent que toutes les localités n’ont pas bénéficié des programmes de secours passés.

Le comté d’Onondaga, New York, qui n’a pas reçu d’aide humanitaire pour les coronavirus, fait face à un déficit budgétaire de 84 millions de dollars en 2021 « tout en faisant face à des millions de dollars de coûts liés à la pandémie, y compris la nécessité de financer un hôpital en détresse », selon le Association nationale des comtés.

« Ces gens sont tous en première ligne. Ils font face à cette crise depuis le premier jour », a déclaré Biden le mois dernier lorsqu’il a accueilli un groupe bipartite de gouverneurs et de maires à la Maison Blanche pour faire avancer le plan. « Ils ont été laissés à eux-mêmes, dans de nombreux cas. (Et) je pense que le gouvernement fédéral a un rôle majeur à jouer ici. »

Contributeur: Joey Garrison