Le Sénat a lancé mardi un processus qui permettrait aux démocrates d’adopter le stimulus de 1,9 billion de dollars de Biden sans votes républicains. | Stefani Reynolds / Le New York Times / Bloomberg via Getty Images

Les démocrates craignent que des négociations bipartites prolongées ne les brûlent à nouveau.

Les démocrates ont un contrôle politique unifié à Washington. Et jusqu’à présent, ils agissent comme ça.

Alors même que le président Joe Biden négocie avec un groupe de 10 républicains du Sénat sur un éventuel paquet bipartite, les démocrates du Congrès ont lancé la réconciliation budgétaire avec un processus connu sous le nom de «vote-a-rama», les rapprochant de l’aide de 1,9 billion de dollars de Biden pour Covid-19. paquet avec seulement leurs 51 votes.

Les proches de Biden le disent profondément veut le bipartisme, mais cela peut être une vente difficile dans un Parti démocrate qui a été incendié à maintes reprises par les républicains.

«Le président Obama m’a confié la responsabilité du Recovery Act et il a été difficile d’obtenir les votes pour commencer», a déclaré Biden aux journalistes vendredi matin, rappelant les négociations acharnées pour obtenir seulement trois républicains à bord. «La seule chose que nous avons apprise, c’est que nous ne pouvons pas en faire trop ici. Nous pouvons faire trop peu. Nous pouvons faire trop peu et crachats. »

Biden a communiqué ce message aux législateurs démocrates, leur disant qu’il ne voulait pas emprunter la même voie que l’administration Obama: négocier avec les républicains pendant des mois pour ne pas faire défaut, comme l’a noté le sénateur Joe Manchin (D-WV) lors une récente interview MSNBC.

Les démocrates ont appris du passé. Ce ne sont pas que des souvenirs de 2009; Les républicains utilisant le rapprochement budgétaire en 2017 pour adopter leur facture fiscale et tenter de tuer Obamacare sont également frais dans leur esprit. En 2017, il y a eu peu de tentatives de bipartisme de la part du GOP. Le président Donald Trump et les républicains du Congrès ont rejeté les tentatives des démocrates modérés de travailler avec eux sur leur projet de loi de réduction d’impôt de 1,5 billion de dollars, après un désaccord massif sur le plan du GOP de réduire le taux d’imposition des sociétés de 35 à 21%.

«C’était un facteur décisif; c’était à peu près fait », a déclaré à Vox l’ancienne sénatrice démocrate du Dakota du Nord Heidi Heitkamp dans une récente interview. «Honnêtement, il était clair que la Maison Blanche voulait brouiller les démocrates modérés comme moi, Claire [McCaskill]et Joe Donnelly. »



Stefani Reynolds / Le New York Times / Bloomberg via Getty Images Les sénateurs démocrates rencontrent le président Biden dans le bureau ovale pour discuter de son plan de relance de 1,9 billion de dollars le 3 février.

Travailler à un accord bipartisan – ou du moins essayer de le faire – fait partie de la nature de Biden, mais c’est aussi une bonne politique. En négociant directement avec les républicains modérés, Biden essaie également de garder les démocrates centristes comme Manchin et le sénateur Kyrsten Sinema (D-AZ) heureux. Aider le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, à maintenir son caucus en ligne, peut être tout aussi important, sinon plus, que de trouver des terrains d’entente avec les républicains. Les démocrates conservent leur majorité au Sénat par un seul vote; ils n’ont pas de place pour l’erreur.

«Tout sénateur qui est prêt à agir contrairement à son leadership a du pouvoir», a déclaré Heitkamp à Vox.

Après quatre ans à tenter de négocier avec Trump, un homme qui n’avait que peu de connaissances ou d’intérêt sur la façon de traiter avec le Congrès, les sénateurs des deux parties pensent avoir un partenaire avisé à Biden, un vétéran de 36 ans du Sénat. Ainsi, malgré la pression de la base pour aller de l’avant avec un gros paquet, un accord bipartisan – ou, à tout le moins, un processus d’amendements bipartisan sur la résolution budgétaire des démocrates – est toujours une possibilité réelle.

«Je crois que nous avons une opportunité ici», a récemment déclaré le sénateur Chris Coons (D-DE), un proche allié de Biden, à Vox. «Pas en 60 ans, nous n’avons eu un nouveau président qui avait autant d’expérience au Sénat et autant de respect pour le rôle du Sénat que Joe Biden.»

Les démocrates ont beaucoup appris sur les républicains à l’époque d’Obama

Depuis son temps en tant que vice-président d’Obama, Biden comprend bien à quel point il était difficile pour l’administration Obama de négocier non seulement avec les sénateurs républicains, mais aussi avec les démocrates modérés.

Il y avait un plus grand groupe de sénateurs démocrates modérés dans le Ère Obama, y ​​compris Kent Conrad (ND), Ben Nelson (NE), Max Baucus (MT) et Blanche Lincoln (AR) – qui ont tous fortement insisté sur le bipartisme lors des campagnes de relance et de l’Affordable Care Act. Certains d’entre eux occupaient des sièges au pouvoir; Conrad a présidé le Comité sénatorial du budget chargé du processus de rapprochement budgétaire. Baucus, quant à lui, a présidé le Comité des finances du Sénat, où il a participé à des négociations de plusieurs mois avec les républicains sur Obamacare, qui n’ont finalement abouti à rien.

Les anciens responsables de l’administration Obama ont déclaré à Vox que les conservateurs Les démocrates préoccupés par le déficit national ont limité ce qui était possible. L’administration d’Obama n’a même pas envisagé de proposer un projet de loi de relance de plus de 1 billion de dollars, estimant qu’il était mort à l’arrivée des démocrates.

« Il y avait juste une grande contrainte politique, à la fois des républicains et aussi de la faction Kent Conrad du Parti démocrate qui ne voulait pas voir ce qu’il considérait comme une accumulation excessive de dette », Larry Summers, directeur du Conseil économique national sous Obama, dit Vox. «Certes, nous aurions préféré plus de stimulus.»

Tel est le contexte qui sous-tend les négociations de relance actuelles de Covid-19. Rétrospectivement, les démocrates savent que le projet de loi de relance de 2009 était beaucoup trop petit pour vraiment redémarrer l’économie. La croissance économique a été lente pendant des années, donnant aux républicains la possibilité de reprendre le Congrès à mi-parcours de 2010. Les démocrates savent que la reprise économique à la suite de la pandémie doit être forte; Les principaux économistes de Biden ont soutenu à plusieurs reprises que le plus grand risque était de faire trop peu, pas trop.

De nos jours, Mandchin est considéré comme le démocrate du Sénat le plus conservateur. Mandchin a dit Politico que Biden devrait donner la priorité au bipartisme sur la réconciliation, et s’est plaint de la direction de l’administration.

« Les conseillers de Biden lui ont donné tort de commencer dans une direction strictement partisane », a déclaré Manchin. «Nous aurions dû trouver quelque chose sur lequel nous aurions pu voter d’abord bipartisane, puis emprunter cette voie lorsque nous avons heurté un barrage routier, et ils ne l’ont pas fait.»

Mais plus tôt dans la semaine, Manchin a qualifié sa «ligne rouge» de moins sur la responsabilité budgétaire que sur le fait de s’assurer que le processus de réconciliation budgétaire permettait la contribution des républicains et des démocrates, il a dit à CBS. Lui et d’autres démocrates centristes semblent être en paix avec le prix de 1,9 billion de dollars sur le plan de Biden (ou quelque chose de proche), ainsi que l’idée de le transmettre à un vote en ligne si les républicains continuent de refuser leur soutien.

Tant que les républicains pourront avoir leur mot à dire et que personne ne demandera à Manchin de faire sauter l’obstruction du Sénat, le sénateur de Virginie-Occidentale semble désireux de recevoir plus d’argent de secours. De plus, Manchin envisage déjà un ensemble d’infrastructure à venir, qui, selon lui, pourrait coûter de 2 à 4 billions de dollars sur une décennie.

«Nous sommes venus au cours des quatre dernières années à payer beaucoup pour rien», a déclaré Manchin à Vox récemment. «Ne serait-ce pas quelque chose si nous avions la vision d’envisager un ensemble d’infrastructures sur 10 ans?»

Les démocrates se souviennent de la dernière fois que les républicains ont utilisé le rapprochement budgétaire

Pour toutes les plaintes républicaines sur les démocrates qui avancent avec la réconciliation budgétaire, c’est un outil législatif que le GOP connaît bien.

Après avoir balayé les courses présidentielle et au Congrès en 2016, les républicains ont rapidement utilisé le rapprochement budgétaire pour faire deux choses: tenter de renverser la loi sur les soins abordables en juillet 2017 et adopter une réduction d’impôt massive en décembre 2017. La tentative des républicains d’utiliser uniquement le GOP les votes pour renverser la loi sur les soins de santé ont échoué lorsque trois des leurs – Susan Collins (ME), Lisa Murkowski (AK) et John McCain (AZ) – ont résisté au leadership.

Mais en ce qui concerne leur facture fiscale, les républicains étaient beaucoup plus unis.

À la fin de 2017, les démocrates de l’État rouge du Sénat étaient, faute d’un meilleur mandat, en colère. Le groupe de cinq démocrates, y compris Mandchin et Heitkamp, ​​représentait les États que Trump a remportés massivement en 2016. Ils fixaient des élections de mi-mandat difficiles; en effet, seuls Manchin et le sénateur Jon Tester du Montana ont survécu à leurs courses.

Ces démocrates originaires des États que Trump a remportés en 2016 avaient toutes les raisons de tenter de travailler avec les républicains. Après avoir rencontré Trump et les républicains à la Bibliothèque du Congrès, ils se sont vite rendu compte que Trump était focalisé sur la réduction du taux d’imposition des sociétés de 35 à 15% (finalement, les républicains se sont installés à 21%). La Maison Blanche de Trump n’avait aucun intérêt à faire des compromis avec les démocrates modérés; Les responsables de la Maison Blanche voulaient plutôt les acheminer à mi-parcours de 2018.

«C’était juste un gros cadeau pour les entreprises qui n’avaient pas besoin d’un allégement fiscal», se souvient Heitkamp. «Ce n’était pas stratégique de quelque manière, forme ou forme; vous saviez que ça allait être un briseur de budget.

En novembre 2017, une McCaskill visiblement frustrée a déclaré à Vox que lorsqu’elle a tenté d’engager les républicains du Sénat sur la facture fiscale, elle a été accueillie par un silence radio.

«J’ai en fait parlé aux sénateurs républicains de la possibilité de travailler avec eux, et il est très clair pour moi que Mitch McConnell et Paul Ryan ont décidé qu’ils allaient le faire comme ils le voulaient, ce qui signifiait simplement avec des votes républicains», McCaskill m’a dit.

Maintenant, les démocrates ont le pouvoir.

« La quantité d’hypocrisie que je vois aujourd’hui au Congrès s’inquiéter du déficit, quand vous avez des gens dans les chaînes alimentaires dans ce pays et qu’ils veulent prêcher l’austérité », a déclaré Heitkamp.

Il pourrait vraiment y avoir un groupe important de républicains qui veulent travailler avec les démocrates

Même si les démocrates semblent prêts à aller de l’avant avec de grands paquets de secours, un accord bipartisan n’est pas entièrement hors de question. Un groupe de républicains du Sénat a lentement jeté pendant des mois les bases d’accords avec les démocrates.

Un groupe de huit républicains et démocrates s’est réuni autour de la table de salle à manger de Murkowski à Washington, DC en novembre. Marre des mois d’une impasse de leadership et d’une économie en difficulté, ils ont commencé à parler. Ils ont fini par être le catalyseur d’un projet de loi d’aide aux coronavirus de 900 milliards de dollars en décembre.



Drew Angerer / Getty Images La sénatrice Lisa Murkowski au Capitole le 2 février.

«Le silence des dirigeants à la Chambre et au Sénat était assourdissant. Il n’y avait aucune motivation pour l’une ou l’autre des parties d’aller de l’avant avec une proposition »en novembre, a déclaré Murkowski à Vox dans une récente interview. «C’était parce que nous avions construit un sentiment de confiance les uns avec les autres; le dialogue a été très direct, mais les gens n’ont pas abandonné et sont partis.

Ce groupe bipartisan compte désormais 20 membres et est la principale faction avec laquelle la Maison Blanche de Biden négocie sur son énorme paquet de secours Covid-19. C’est une question ouverte de savoir s’ils continueront à fonctionner en bloc. Au cours du week-end, 10 sénateurs républicains dont Murkowski et les membres fondateurs de «Mod Squad» Collins, Mitt Romney (UT) et Bill Cassidy (LA) se sont retirés de leur propre chef, présentant à Biden une contre-offre de secours de 618 milliards de dollars Covid-19.

Biden a passé plus de deux heures à discuter avec les sénateurs républicains lundi soir, mais le président veut entendre un nombre beaucoup plus élevé que l’offre d’ouverture présentée par les républicains.

« Il y a évidemment un grand écart entre 600 milliards et 1,9 billion de dollars », a déclaré lundi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. « De toute évidence, il pense que la taille de l’emballage doit être plus proche de ce qu’il a proposé que plus petite. »

Le nouveau président devra également cultiver la bonne volonté avec les sénateurs républicains modérés pour tout ce qu’il veut faire au-delà de la réconciliation budgétaire – ce qui pourrait être beaucoup. Biden a déjà présenté un projet de loi sur l’immigration comme une autre priorité absolue de son administration, et il y aura probablement beaucoup plus de choses que les démocrates ne pourront pas adopter en utilisant la réconciliation budgétaire.

« S’ils veulent faire avancer les choses rapidement, travaillez avec nous sur une solution bipartite, puis utilisez votre muscle politique pour la réconciliation plus tard », a déclaré Murkowski à Vox. «Mais au moins montrer des preuves de la valeur de travailler ensemble. Si nous nous dirigeons vers la réconciliation, je me demande quel signal cela envoie à ceux d’entre nous qui veulent essayer de proposer des solutions qui ne sont peut-être pas des solutions à 100%, mais des solutions à 80%. »