Les démocrates vantent les investissements commerciaux d’Intel, AT&T

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a visité jeudi l’usine de véhicules électriques de Ford dans le Michigan et a discuté des avantages de l’énergie propre. Plus tard ce mois-ci, elle se rendra en Caroline du Nord, où Toyota dépense 2,5 milliards de dollars pour fabriquer des batteries de véhicules électriques. La Caroline du Nord accueillera également une course critique au Sénat en novembre.

Les démocrates présentent de nouveaux partenariats avec les entreprises américaines dans le but de convaincre les électeurs qu’ils peuvent créer des emplois et protéger l’économie avant les élections de mi-mandat.

Peut-être plus important encore, le président Joe Biden assistera vendredi à l’inauguration de la nouvelle usine de semi-conducteurs d’Intel dans l’État oscillant de l’Ohio – le début d’un investissement qui pourrait valoir jusqu’à 100 milliards de dollars. Les dirigeants de l’entreprise et les législateurs affirment que le projet a été rendu possible par une législation dirigée par les démocrates.

“Lorsque vous adoptez une bonne législation, vous obtenez de bons résultats”, a déclaré cette semaine le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., en cochant une longue liste d’investissements commerciaux. “Cela faisait longtemps que le peuple américain n’avait pas senti que Washington était capable de faire de grandes choses pour relever de grands défis.”

Ce ton représente un changement dans la rhétorique que les démocrates ont adoptée il y a un an. À l’époque, ils se concentraient sur la collecte de revenus auprès des entreprises et des riches pour payer une vaste proposition de dépenses sociales connue sous le nom de Build Back Better : augmenter le taux d’imposition des sociétés, créer une taxe mondiale minimale sur les entreprises multinationales et imposer de nouvelles taxes aux millionnaires et milliardaires. , entre autres.

Et lorsque l’inflation a atteint des sommets en 40 ans, certains démocrates ont blâmé les profits des entreprises.

Mais ces propositions ont été bloquées par les modérés du parti. Bien que la majeure partie de l’attention ait été concentrée sur les sens. Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema d’Arizona, les centristes de la Chambre tels que les représentants Stephanie Murphy de Floride et Kurt Schrader de l’Oregon ont également exprimé leur malaise.

Et au fur et à mesure que les démocrates réduisaient leurs propositions, leur message devenait également plus discret.

“Cela ressemble parfois à un écran partagé”, a déclaré Jim Kessler, vice-président exécutif de la politique du groupe de réflexion modéré Third Way. “Mais il y a une vraie ouverture ici pour les démocrates sur l’économie et sur sa relation avec les entreprises.”

Maintenant, les démocrates présentent les dernières annonces d’investissement comme la preuve de leur succès sur trois autres projets de loi : la loi sur les infrastructures bipartisanes et la loi sur les puces et la science – qui nécessitaient toutes deux le soutien des républicains – et la loi sur la réduction de l’inflation, que les démocrates ont adoptée par eux-mêmes.

Serrer la main des chefs d’entreprise pourrait aider à contrer le faible nombre de sondages de Biden. Une majorité d’électeurs désapprouvent sa gestion de l’économie, dont 57% d’indépendants, selon un sondage réalisé en août par NBC News.

Les efforts pour vanter les investissements des entreprises interviennent alors que l’inflation a également fourni aux républicains une puissante ligne d’attaque. Le Comité sénatorial national républicain a diffusé cette semaine un sondage Gallup qui a montré que 74% des Américains à faible revenu avaient souffert de difficultés financières en raison de la hausse des prix, contre 66% en janvier.

“Les politiques récentes des démocrates … ont nui aux familles de la classe moyenne à travers le pays et ont provoqué une récession, qu’elles le veuillent ou non”, a déclaré une porte-parole du NRSC. “Les démocrates semblent ignorer la résolution de l’inflation, continuent de nuire à notre économie et doivent être éliminés en novembre.”

Les démocrates n’ont pas abandonné leurs points de discussion sur le fait de faire payer aux entreprises leur juste part d’impôts ou de tenir les grandes entreprises responsables. La loi sur la réduction de l’inflation a imposé une nouvelle taxe sur les rachats d’actions et fixé une taxe intérieure minimale de 15 %, bien que les fabricants aient obtenu une dérogation clé à cette disposition. Cela donnera également à Medicare le pouvoir de négocier les prix des médicaments sur ordonnance, malgré l’opposition passionnée de l’industrie pharmaceutique.

Mais pour l’instant, les démocrates mettent en avant leurs alliances avec les entreprises plutôt que leurs arguments. Et même l’aile gauche du parti reconnaît qu’il pourrait y avoir des avantages politiques et économiques à travailler aux côtés du monde des affaires.

“Je pense que les penseurs progressistes de l’économie comprennent que nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur la redistribution. Nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur les impôts et les transferts”, a déclaré Lindsey Owens, directrice exécutive de Groundwork Collaborative. “Nous devons également nous concentrer sur la pré-distribution. Nous devons également faire du marché ce que nous voulons qu’il soit.”