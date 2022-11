Les démocrates tordent et allument l’immigration alors que les républicains attaquent par vagues

“C’est comme rallumer votre voiture après ne pas l’avoir utilisée pendant un certain temps”, a déclaré Montserrat Arredondo, directeur exécutif par intérim d’Arizona Wins, une coalition de groupes progressistes et de syndicats. “Le besoin est énorme maintenant”, a-t-elle ajouté, “mais les ressources n’ont pas nécessairement rattrapé leur retard”.

Le jour du scrutin est le mardi 8 novembre.

Les dirigeants de plusieurs groupes opérant en Arizona, au Nevada, au Texas, en Géorgie et en Caroline du Nord affirment que leur argent en baisse les a obligés à faire des choix difficiles en matière de publicité et a retardé les efforts pour embaucher des personnes pour frapper aux portes, engager les électeurs et lutter contre la désinformation.

“Ce sont les gens qui sont dans la communauté, qui font partie de la communauté et qui peuvent parler de la façon dont l’immigration est une bonne chose”, a déclaré Kristian Ramos, conseiller de Way to Win, un réseau national progressiste qui a dépensé des centaines de milliers de dollars dans les principales courses du Congrès.

Pendant des années, l’immigration a été une question épineuse pour les démocrates, qui ont souligné ses avantages pour le commerce et l’économie alors même qu’ils appelaient à une sécurité frontalière stricte. Mais dans le difficile environnement de mi-mandat de cette année, ils se sont souvent joints aux républicains pour appeler à des mesures agressives et mettre plus de bottes sur le terrain.