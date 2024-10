Les démocrates tentent de supprimer la liberté d’expression – Musk – RT World News

Le milliardaire a accusé le Parti démocrate américain de tenter de censurer les citoyens sous prétexte de lutter contre les discours de haine.

Le magnat américain de la technologie, Elon Musk, a accusé le Parti démocrate américain de tenter d’étouffer la liberté d’expression dans le pays en prétendant lutter contre les discours de haine et la désinformation.

Ses commentaires font suite au débat vice-présidentiel de mardi entre le candidat démocrate et gouverneur du Minnesota, Tim Walz, et le colistier de Donald Trump, le sénateur de l’Ohio, JD Vance, au cours duquel ils ont discuté d’un certain nombre de questions, notamment la liberté d’expression et la censure.

Walz a déclaré au cours du débat qu’il ne croyait pas que les discours de haine, les propos menaçants ou la désinformation soient protégés par le premier amendement, qui accorde aux citoyens américains le droit à la liberté d’expression.

« Vous ne pouvez pas crier ‘au feu’ dans un théâtre bondé, c’est le critère de la Cour suprême », Walz a déclaré, faisant référence à une citation de 1919 du juge de la Cour suprême Oliver Wendell Holmes.

Écrivant sur X mercredi, Musk, un absolutiste autoproclamé de la liberté d’expression, a averti que « Le Parti démocrate veut ouvertement s’emparer de votre liberté d’expression sous couvert de ce qu’ILS considèrent comme de la « haine ». »

Pendant ce temps, au cours du débat, Vance a fait valoir que la censure, menée par les grandes entreprises technologiques et soutenue par Kamala Harris et le président américain Joe Biden, était un problème. « Une menace bien plus grande pour la démocratie que tout ce que nous avons vu au cours des quatre dernières années », y compris les émeutes du 6 janvier au Capitole, que le Parti démocrate a citées à plusieurs reprises comme preuve de la menace que représente Trump pour la démocratie.















« Nous avons effectivement une menace pour la démocratie […] Ce sont les grandes entreprises technologiques qui font taire leurs concitoyens, et Kamala Harris dit que plutôt que de débattre et de persuader ses concitoyens américains, elle préférerait censurer les personnes qui se livrent à de la désinformation. » dit Vance.

Le vice-président républicain a également accusé l’administration Biden-Harris d’avoir tenté de bannir les Américains de plateformes comme Facebook pour avoir critiqué les mandats gouvernementaux de masques pour les tout-petits au milieu de la pandémie de Covid-19.

« Il ne s’agit pas de crier ‘au feu’ dans un théâtre bondé, mais de critiquer la politique du gouvernement, ce qui est le droit de chaque Américain », » argumenta Vance.

En août dernier, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a admis que l’administration Biden avait fait pression sur Facebook pour qu’il « censurer » du contenu sur Covid-19, et que le FBI avait ordonné à la plateforme de supprimer un article du New York Post sur l’ordinateur portable de Hunter Biden à l’approche des élections de 2020.