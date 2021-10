Les démocrates tentent de conclure un accord sur les dépenses budgétaires

Les démocrates ont cité des progrès après qu’une rafale de pourparlers entre les responsables de la Maison Blanche et les membres clés du Congrès se soit déroulée tôt vendredi matin. Pelosi a suggéré que le projet de loi sur les infrastructures pourrait être adopté vendredi alors même que les flancs progressistes et centristes de son parti se distinguaient de milliers de milliards de dollars sur le prix souhaité pour le deuxième programme de dépenses.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., avait déclaré aux démocrates centristes que la chambre adopterait le plan d’infrastructure d’ici jeudi. Les dirigeants démocrates ont repoussé le vote jusqu’à vendredi au plus tôt, alors que les progressistes menaçaient de faire couler le projet de loi jusqu’à ce qu’ils obtiennent l’assurance que le Sénat approuvera un plan plus large pour investir dans les priorités du parti, notamment la politique climatique, les crédits d’impôt pour les ménages et l’expansion des soins de santé.

Les pourparlers ont d’énormes enjeux pour les bénéfices que le gouvernement recevra des millions d’Américains dans les années à venir. Grâce à leur programme de dépenses, Biden et les meilleurs démocrates visent à améliorer l’accès à la garde d’enfants, aux congés payés, à la maternelle et au collège communautaire. Ils espèrent accélérer l’adoption de l’énergie verte et abaisser l’âge d’admissibilité à Medicare, tout en élargissant la couverture pour inclure les prestations dentaires, visuelles et auditives.

La proposition signifierait des changements pour les entreprises et les Américains les plus riches sous la forme de hausses d’impôts pour compenser les nouvelles dépenses. Les démocrates ont instauré un taux d’imposition des sociétés supérieur de 26,5 % et un taux individuel élevé de 39,6 %, deux niveaux inférieurs ou conformes à ceux fixés avant les réductions d’impôt du GOP de 2017.

Mais certains de ce que les dirigeants démocrates présentent comme un plan de transformation dans le moule du New Deal pourraient tomber à l’eau alors qu’ils tentent de gagner le soutien des récalcitrants centristes, les sens. Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema d’Arizona. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., aura besoin de leurs deux voix pour faire adopter un projet de loi sans républicains dans une chambre divisée 50-50 par parti.

Manchin a fixé un prix demandé de 1 500 milliards de dollars pour le plan – moins de la moitié de l’investissement de 3 500 milliards de dollars que son parti s’était fixé. On ne sait pas encore où les parties peuvent trouver un compromis ou ce qu’elles retrancheraient de la proposition.

Sinema a quitté Washington vendredi alors que les efforts pour conclure un accord se poursuivaient, a rapporté NBC News. Elle pouvait toujours participer aux pourparlers, mais pas en personne.

Jeudi soir, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que les démocrates étaient « plus proches que jamais d’un accord » après que des responsables de la Maison Blanche eurent tenu une série de réunions avec Pelosi, Schumer et d’autres législateurs clés. Elle a noté que « nous n’en sommes pas encore là, et nous aurons donc besoin d’un peu plus de temps » pour conclure un accord.

« Bien que les démocrates aient quelques différences, nous partageons des objectifs communs de création de bons emplois syndiqués, de construction d’un avenir énergétique propre, de réduction des impôts pour les familles de travailleurs et les petites entreprises, d’aider à donner à ces familles une marge de manœuvre pour les dépenses de base – et le faire sans ajouter à le déficit, en faisant payer à ceux qui sont au sommet leur juste part », a-t-elle déclaré dans un communiqué.