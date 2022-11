Les démocrates surprennent les républicains sur le champ de bataille du Wisconsin

MADISON, Wis. (AP) – Les démocrates ont dépassé les attentes lors des élections de mi-mandat dans le champ de bataille du Wisconsin, laissant les républicains choqués par la victoire plus étroite que prévu du sénateur sortant Ron Johnson et une nouvelle érosion du soutien dans les banlieues conservatrices de Milwaukee.

La plus grande victoire des démocrates est venue du fait que le gouverneur Tony Evers a repoussé un défi du républicain Tim Michels pour remporter un autre mandat, triplant presque la marge de sa première victoire il y a quatre ans dans une course que les sondages avaient montrée pendant des mois comme étant à peu près égale.

“Je pense qu’il y a eu une véritable surprise que la vague rouge ne se soit pas manifestée dans certaines courses où ils pensaient que ce serait le cas”, a déclaré le stratège républicain Brandon Scholz. “Il y a eu une surprise que les choses se soient resserrées parce que tout le monde s’est retrouvé pris dans cette soufflerie de” Nous allons gagner ceci, nous allons gagner cela “, et cela ne s’est tout simplement pas produit.”

Il y avait des gains par les républicains, même si aucun n’était inattendu.

Derrick Van Orden, un républicain, a remporté un siège ouvert au Congrès dans l’ouest du Wisconsin dans un district qui a tendance à être plus conservateur. Et tandis que les républicains ont remporté des sièges à l’Assemblée législative, ils semblaient n’avoir pas atteint leur objectif d’atteindre des supermajorités à l’épreuve du veto.

“Le Wisconsin reste le premier État du champ de bataille du pays”, a déclaré le président du Parti démocrate du Wisconsin, Ben Wikler.

Il envisageait déjà les prochaines élections du 4 avril, où une course à la Cour suprême du Wisconsin déterminera si les juges conservateurs ou libéraux contrôlent le tribunal avant la course présidentielle de 2024. Le président Joe Biden a remporté de justesse le Wisconsin en 2020 et l’ancien président Donald Trump l’a emporté avec une marge presque identique en 2016.

“Si le gouverneur Evers était tombé, ou si les républicains avaient gagné des supermajorités, la légitimité et le bon déroulement des élections dans un état de basculement auraient fait face à un péril mortel”, a déclaré Wikler. “Au lieu de cela, c’est un État où les démocrates peuvent rivaliser et gagner et cela fait monter les enchères pour le 4 avril et 2024.”

Scholz a déclaré que les résultats des élections montraient que l’emprise de Trump sur les républicains du Wisconsin avait diminué. Trump a approuvé Michels à la primaire, mais était absent aux élections générales.

“Je ne trouve pas ou n’entends plus beaucoup de gens qui veulent lier leur avenir politique à Donald Trump”, a-t-il déclaré. “Pour ce qui est de lui à la tête du Parti républicain, c’est exagéré.”

Les démocrates s’étaient préparés à bien pire à l’approche de la mi-mandat de mardi et craignaient la possibilité de perdre la course du gouverneur ou des sièges à l’Assemblée législative pour donner aux républicains le pouvoir de veto, sinon les deux. Au lieu de cela, Evers a gagné par une marge plus large qu’il y a quatre ans, une victoire qui, selon Wikler, “a défié les attentes des professionnels chevronnés de la politique et des politologues”.

Les démocrates étaient également sur le point de remporter à peine suffisamment de sièges pour refuser une supermajorité législative.

“Nos marges sont impressionnantes compte tenu de l’environnement à moyen terme”, a déclaré la chef de la minorité de l’Assemblée démocrate Greta Neubauer. Elle a crédité la question du droit à l’avortement, que les sondages ont toujours montré qu’une majorité d’électeurs soutenaient, comme étant un facteur majeur.

“Lorsque 50% de la population perd un droit concret, cela les motive à se présenter aux urnes et à faire entendre leur voix”, a-t-elle déclaré.

Même la victoire d’un point de Johnson, juste en dehors de la marge qui permettrait un recomptage, était beaucoup plus étroite que l’une ou l’autre de ses deux victoires précédentes en 2010 et 2016 où il avait gagné par 5 points et 3 points.

“Je suis surpris dans le Wisconsin que ma course ait été aussi serrée, je le suis”, a déclaré Johnson mercredi sur WISN-AM.

Dans d’autres courses, le procureur général démocrate Josh Kaul a remporté sa candidature pour un second mandat et le secrétaire d’État de longue date Doug La Follette détenait une mince avance sur son challenger républicain Amy Loudenbeck. Elle avait voulu que le bureau, désormais dépourvu de toute fonction importante, assume certaines responsabilités électorales. Mais avec la victoire d’Evers, le bureau est certain de rester tel quel, coincé dans le sous-sol du Capitole sans électricité.

Les parties urbaines de l’État, en particulier la capitale libérale de Madison, étaient encore plus démocrates lors de cette élection tandis que les zones rurales allaient encore plus fortement pour les républicains. Mais Michels a fait pire dans la banlieue de Milwaukee, qui abrite le plus grand nombre d’électeurs républicains, que l’ancien gouverneur Scott Walker il y a quatre ans contre Evers.

Michels a remporté le comté conservateur de Waukesha, qui abrite le plus grand nombre d’électeurs républicains, avec 29 000 voix de moins que Walker en 2018, une marge qu’il n’a pas pu rattraper dans les régions plus rurales de l’État. En plus de cela, Evers a remporté le comté de Dane, qui abrite Madison, par 23 000 voix de plus qu’en 2018.

“Il est assez clair, compte tenu de notre manque de succès au sommet du ticket au cours des deux derniers cycles, que la voie des républicains à l’ère républicaine moderne en ce moment est assez étroite dans tout l’État”, a déclaré le stratège républicain de longue date Stephan Thompson, qui a couru Campagne de réélection de Walker en 2014. “Vous avez à peu près besoin d’une ligne droite intérieure si vous voulez gagner dans tout l’État.”

L’écrivain de l’Associated Press, Todd Richmond, a contribué à ce rapport.

Scott Bauer, l’Associated Press