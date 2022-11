Les démocrates sur la défense pour conserver les sièges de la Chambre des États-Unis à la frontière du Texas

AUSTIN, Texas (AP) – Un trio de courses US House dans le sud du Texas portait des enjeux importants mardi alors que les républicains, qui pendant des décennies se sont rarement donné la peine de concourir le long de la frontière américano-mexicaine, ont fait de la région fortement hispanique une priorité dans leur quête de reprendre le contrôle du Congrès.

L’atmosphère inhabituellement compétitive dans le sud du Texas, y compris pour le représentant démocrate américain Henry Cuellar, a souligné les vents politiques changeants dans un bastion important pour les démocrates – et les ramifications au-delà de cette élection.

Pour les républicains, les victoires de l’un des trois candidats latins en lice pour des sièges à la Chambre dans la région – la représentante Mayra Flores, Monica De La Cruz et Cassy Garcia – approfondiraient les incursions du GOP à l’échelle nationale auprès des électeurs hispaniques et démoraliseraient les démocrates dans un endroit qui a longtemps été leur territoire.

En signe d’optimisme républicain, le gouverneur Greg Abbott organisait sa soirée électorale dans la ville frontalière de McAllen, reflétant l’empressement du GOP à montrer que les conservateurs étendent leur territoire.

Le GOP a déclenché un jeu agressif pour le sud du Texas après que les comtés de haut en bas de la frontière se sont tournés vers l’ancien président Donald Trump en 2020, étourdissant les démocrates qui considéraient la région comme sûre et créant un nouveau champ de bataille du jour au lendemain. Des millions de dollars ont depuis été versés dans la région et les trois candidats du GOP House ont surpassé leurs adversaires démocrates cet été.

Soulignant l’intensité des courses à l’approche de mardi, l’ancien président Bill Clinton a traversé le sud du Texas lundi pour faire campagne pour les démocrates. Des républicains de renom ont également fait irruption dans la région, notamment le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, ce week-end.

La course compétitive la plus largement vue a eu lieu dans le 15e district du Congrès, où De La Cruz et la démocrate Michelle Vallejo étaient en compétition pour représenter l’un des deux nouveaux districts de la US House que le Texas a reçu l’année dernière après la publication de nouveaux chiffres du recensement.

Aucun des deux candidats ne se présentait au milieu. De La Cruz a défendu les restrictions à l’avortement, promis des mesures de sécurité aux frontières plus strictes et s’est attiré les éloges de l’ancien président Donald Trump lors d’un récent rassemblement au Texas. Vallejo a courtisé les électeurs libéraux dans une campagne progressiste qui a appelé à un salaire minimum de 15 dollars de l’heure et a contesté la sagesse conventionnelle selon laquelle les démocrates le long de la frontière sont plus modérés.

Gagner ou perdre, les républicains ont déjà marqué l’histoire du sud du Texas son année.

Flores est devenue la première Latina républicaine élue à un siège à la Chambre au Texas lorsqu’elle a remporté une élection spéciale en juillet pour remplir le mandat restant du démocrate Filemon Vela, qui a pris sa retraite anticipée du 34e district du Congrès. Elle se présentait contre le représentant démocrate Vicente Gonzalez dans une course rare entre deux membres en exercice du Congrès : Gonzalez a changé de district après que celui qu’il représente actuellement ait été rendu plus compétitif grâce à de nouvelles cartes de vote.

Cuellar, qui a survécu à une frayeur lors de sa primaire démocrate cette année, fait face à Garcia, un ancien assistant du sénateur républicain Ted Cruz et un ancien membre du personnel de l’administration Trump. Cuellar a été l’un des critiques les plus virulents de son parti contre le président Joe Biden, en particulier à propos de la réponse de l’administration au nombre record de passages de migrants à la frontière.

____

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022

Paul J. Weber et Acacia Coronado, The Associated Press