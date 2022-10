Les démocrates suédois, parti d’extrême droite, font partie du gouvernement pour la première fois

Le Parlement suédois a confirmé lundi le chef du Parti modéré Ulf Kristersson au poste de Premier ministre à la tête d’une coalition minoritaire tripartite qui, pour la première fois, inclut un rôle pour les démocrates suédois anti-immigration au sein du gouvernement.

La coalition des partis modéré, démocrate-chrétien et libéral prévoit de réduire les impôts, de plafonner les avantages, de resserrer les règles d’immigration et de donner plus de pouvoirs à la police dans le cadre d’un accord politique avec les démocrates suédois, qui sont désormais le plus grand parti de droite après les élections de septembre.

Non seulement Kristersson dépendra des démocrates suédois, un parti ancré dans la frange suprémaciste blanche, mais son gouvernement est confronté à un ralentissement économique, à la guerre en Ukraine et à une crise du coût de la vie qui a vu les prix de la nourriture et de l’électricité monter en flèche.

Kristersson remplacera Magdalena Andersson, qui dirige le plus grand parti de Suède, les sociaux-démocrates, désormais dans l’opposition. Il soutient la candidature historique de la Suède pour rejoindre l’OTAN après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, bien que cette candidature soit actuellement contestée par la Turquie.

“La Suède est un pays qui connaît plusieurs crises parallèles en même temps”, a déclaré Kristersson aux journalistes. “Je ne pense pas que quiconque pense que les défis auxquels le nouveau gouvernement est confronté sont faciles.”

Le chef du Parti modéré suédois et Premier ministre nouvellement élu, Ulf Kristersson, à droite, est applaudi par les membres de la nouvelle coalition gouvernementale. (Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images)

Lors des élections du 11 septembre, le bloc de droite a obtenu une faible majorité, remportant 176 sièges au parlement de 349 membres.

Les démocrates suédois ont remporté 20,5% des voix en septembre, contre 19,1% pour les modérés, mais le leader démocrate suédois Jimmie Akesson n’a pas pu obtenir suffisamment de soutien pour diriger un gouvernement.

Son parti a cependant eu un impact important sur les politiques du nouveau gouvernement, marquant un tournant dans la politique suédoise, longtemps considérée comme synonyme de valeurs libérales et d’ouverture.

Les démocrates suédois ont été fondés dans les années 1980 par des extrémistes d’extrême droite. Akesson a repris le parti en 2005, mais jusqu’en 2018, aucun parti n’aurait rien à voir avec eux.

Leur message selon lequel des décennies de politiques d’immigration trop généreuses sont à l’origine d’une augmentation des fusillades et des crimes de gangs a touché une corde sensible chez les électeurs ces dernières années.

Akesson a déclaré qu’il aurait préféré des sièges au cabinet pour les démocrates suédois, mais il a soutenu l’accord qui donnerait à son parti une influence sur la politique gouvernementale, notamment en matière d’immigration et de justice pénale.

Les politiques de la coalition sont « autoritaires, conservatrices et nationalistes », a déclaré le chef du Parti vert, Per Bolund.

Les gouvernements successifs ont durci les règles d’immigration au cours de la dernière décennie, mais la nouvelle coalition ira encore plus à droite.

Le statut d’asile sera temporaire et le gouvernement prévoit de rendre plus difficile l’obtention de prestations pour les nouveaux immigrants. Il y aura également un examen des incitations au rapatriement volontaire “avec un accent particulier sur ceux qui ne se sont pas intégrés”.

Le leader démocrate suédois a déclaré que le mandat du nouveau gouvernement marquerait un “changement de paradigme” dans la politique d’immigration caractérisée par “l’ordre, la raison et le bon sens”. En matière de criminalité, la police pourra prendre des mesures plus sévères contre les gangs criminels et les peines pour les crimes de gangs seront plus longues.

Le membre de l’opposition Nooshi Dadgostar, vu le mois dernier à Stockholm, a critiqué la nouvelle coalition gouvernementale. (Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images)

L’opposition de centre-gauche a vivement critiqué la nouvelle coalition au pouvoir, Lena Hallgren des sociaux-démocrates la qualifiant d ‘”étrange construction”.

Nooshi Dadgostar, la dirigeante de l’ancien Parti de gauche communiste, a déclaré que ses parents qui avaient fui l’Iran n’auraient jamais pu imaginer que la Suède s’engagerait sur une voie autoritaire.

“Ce qui se passe actuellement en Suède est effrayant”, a-t-elle déclaré au Parlement.