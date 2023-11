Les démocrates submergés par les appels au cessez-le-feu entre Israël et le Hamas

La fin de l’effusion de sang dans le conflit Israël-Hamas semblait plus lointaine que jamais jeudi lorsque le président Joe Biden a répondu à une question sur les chances d’un cessez-le-feu en déclarant : « Aucune. Aucune possibilité.”

Mais alors que Biden refuse d’utiliser son influence sur les alliés israéliens des États-Unis, les électeurs et les électeurs de tout le pays submergent les membres de son parti d’exigences visant à mettre fin à la violence, qui a coûté la vie à plus de 11 000 personnes le mois dernier.

Les membres du personnel de plus de deux douzaines de bureaux démocrates déclarent recevoir un nombre sans précédent d’appels et de courriels exigeant que les membres soutiennent un cessez-le-feu – une attaque à laquelle leur caucus n’était absolument pas préparé.

Après les attaques terroristes du 7 octobre contre Israël par des militants du Hamas, il s’est écoulé jusqu’à trois semaines – et le bilan des frappes de représailles israéliennes a atteint des milliers de morts – avant même que de nombreux bureaux ne formulent une réponse officielle. « Laissons aller à la messagerie vocale » était la directive dominante dans plusieurs bureaux, a déclaré un membre du personnel.

L’inadéquation flagrante entre les sentiments des électeurs et des membres sur cette question semble scandaleuse à de nombreux membres du personnel.

« Ce bâtiment n’écoute pas », a déclaré un collaborateur démocrate. “Je n’ai jamais vu un tel décalage entre la situation des électeurs et des électeurs et celle du Congrès, et cela en dit long car il y a toujours un décalage.”

Le déluge d’appels produit des résultats mitigés. Certains membres ont appelé à une « pause humanitaire » en conséquence directe des pressions, ont déclaré plusieurs membres du personnel. L’administration Biden, qui ressent également la pression, annoncé jeudi qu’Israël avait accepté de limiter les pauses quotidiennes dans les combats pour permettre aux civils de partir, avec peu de détails supplémentaires disponibles.

« Ce n’est qu’un maigre réconfort, mais même si les membres ne s’expriment pas en faveur d’un cessez-le-feu, les appels et les lettres font la différence », a déclaré un membre du personnel. « Ils changent le calcul de jusqu’où certains membres sont prêts à aller pour soutenir Israël. »

Mais de nombreux autres membres restent de marbre.

Lundi, une cinquantaine de démocrates ont lancé un appel moins défini à « une pause humanitaire d’une durée et d’un espace limités » – mais cela la demande a été enterrée plongé dans une lettre visant à condamner l’utilisation de l’expression « du fleuve à la mer ». Vingt-deux démocrates de la Chambre se sont joints aux républicains pour censurer la représentante Rashia Tlaib (Démocrate du Michigan), le seul membre palestinien américain du Congrès, pour avoir utilisé cette expression. Et la Chambre et le Sénat s’efforcent d’adopter environ 14 milliards de dollars d’aide militaire supplémentaire à Israël dans les semaines à venir.

« C’est la première fois que j’ai vu des gens unis autour d’un problème et appelant activement », a déclaré un membre du personnel.

Leur bureau est l’un des nombreux bureaux où les employés affirment que les appels à un cessez-le-feu sont plusieurs fois plus nombreux que le soutien à l’aide à Israël. «C’est sans précédent», a déclaré l’employé. “Le téléphone n’arrête de sonner à aucun moment de la journée.”

Tous les membres du personnel qui ont parlé de cette histoire ont demandé l’anonymat par crainte de représailles. La plupart travaillent pour les démocrates, ce qui correspond à un récent sondage Data for Progress constatant que 80 % des électeurs démocrates soutiennent un cessez-le-feu.

« Ce bâtiment n’écoute pas. Je n’ai jamais vu un tel décalage entre la situation des électeurs et des électeurs et celle du Congrès. – Un collaborateur démocrate s’adressant au HuffPost

La réaction malheureuse du parti a laissé le personnel horrifié et profondément démoralisé. Beaucoup dont le travail quotidien consiste à parler avec les électeurs ont déclaré que les hauts fonctionnaires distribuent des arguments qui minimisent le carnage à Gaza, ou qui semblent conçus pour confondre les appelants quant à la position du représentant.

“Toutes ses déclarations sont si vagues et pleines d’un jargon inaccessible que nous ne savons pas quelle est sa véritable position”, a déclaré un membre du personnel à propos du législateur pour lequel ils travaillent.

Dans le bureau d’une députée, le personnel a déclaré qu’on lui demandait de prétendre qu’elle soutenait une pause humanitaire, même si elle ne l’avait jamais dit en public. Un autre bureau envoie des réponses automatisées indiquant que le nombre de morts à Gaza est de 3 000. Cette estimation est dépassée de plus de trois semaines et est inférieure de plusieurs milliers aux chiffres réels. Lundi, le ministère de la Santé de Gaza estimé que les frappes aériennes israéliennes ont tué plus de 10 000 personnes, dont 4 000 enfants.

Une autre employée a déclaré que ses supérieurs n’avaient pas pensé que certains habitants auraient des liens personnels avec Gaza, ce dont elle s’est rendu compte lorsqu’un appelant a déclaré que le bombardement venait de tuer la plupart des membres de la famille de son ami.

“La déclaration que nous sommes autorisés à utiliser ne contient aucune sympathie”, a déclaré l’employé. “Cela ne fait partie d’aucune déclaration de dire, je suis vraiment désolé de ce qui vous est arrivé.” Elle a dévié du scénario pour dire à l’appelant qu’elle était désolée.

Un nombre impressionnant d’appelants déclarent qu’ils s’engagent à ne plus jamais voter pour leur membre à moins qu’il ne soutienne un cessez-le-feu, ont déclaré plusieurs membres du personnel. Certains électeurs promettent même d’aller plus loin et de mobiliser amis et voisins pour qu’ils votent contre.

Mais certains membres semblent tout aussi convaincus que cette situation va s’arrêter.

« De toute façon, ils n’allaient pas voter pour moi », a déclaré un député avec désinvolture lorsqu’un membre du personnel lui a fait part des menaces des électeurs de cesser de le soutenir, selon l’employé. Après qu’un assistant d’un autre bureau ait donné un avertissement similaire à leur membre, un supérieur les a pris à part et les a réprimandés pour avoir porté l’affaire à l’attention du membre. Les membres et les collaborateurs principaux d’autres bureaux disent au personnel que ce qui ressemble à une bousculade est en réalité un petit groupe de personnes qui appellent à plusieurs reprises.

De nombreuses lettres font partie d’une campagne ciblée, mais ces campagnes ne sont en aucun cas de petite taille. Yasmine Taeb – directrice législative et politique de MPower Change, un groupe de défense des musulmans qui fait pression sur ses membres pour qu’ils rejoignez la résolution de cessez-le-feu de Bush – a déclaré que vendredi matin, plus de 380 000 lettres avaient été envoyées rien qu’à la Chambre.

Certains collaborateurs travaillant pour des législateurs opposés à un cessez-le-feu affirment que leurs supérieurs les ont clairement avertis de ne pas contredire leurs patrons sur les réseaux sociaux.

“Il y a un vrai sentiment de complicité.” – Un membre du personnel du Congrès

L’assistant d’un membre connu pour prendre des votes de principe et impopulaires, et qui invite généralement à des débats francs au sein du personnel, affirme que ce membre est inhabituellement silencieux sur le conflit et qu’il se cloître avec seulement quelques conseillers de haut niveau. Le décalage entre le silence que cela impose et l’indignation des électeurs et des membres du personnel comme elle est étrange.

« On nous demande de faire comme si chaque jour était une journée normale au bureau », a déclaré l’assistant.

Pendant ce temps, quiconque répond au téléphone peut constater que la colère ne faiblit pas. Le téléphone sonne toutes les cinq minutes, a déclaré un membre du personnel d’un législateur qui estime que l’indignation « commence à s’atténuer ». Les appelants sont de plus en plus diversifiés en termes d’âge, d’identité et d’affiliation politique.

« La pression va continuer à monter et ces membres vont devoir trouver un moyen de se restructurer, car leurs positions ne sont pas durables », a déclaré un conseiller principal. « Chaque jour, ce conflit paraît plus grotesque, plus visiblement catastrophique. »

Sur des œufs au milieu des crimes de guerre

D’innombrables membres du personnel partagent le sentiment d’horreur des électeurs.

« Il y a un vrai sentiment de complicité », dit l’un d’eux. « Nous », c’est-à-dire le Congrès, « jouons un rôle déterminant dans la capacité d’Israël à effacer la Palestine de la surface de la terre ».

Craignant d’exprimer leur indignation en public, nombreux sont ceux qui fulminent anonymement dans des lieux comme celui d’Instagram. @dear_white_staffers. « Au milieu de tout ce tumulte, le bureau est calme, comme si tout le monde marchait sur des œufs alors que de véritables crimes de guerre sont commis avec l’aide du gouvernement américain. » un contributeur a écrit.

Plus de 100 membres du Congrès démocrate et républicain se sont rassemblés le 8 novembre sur les marches du Capitole américain pour exiger un cessez-le-feu dans le conflit entre Israël et le Hamas. Personnel du Congrès pour un cessez-le-feu

Mercredi, dans une réprimande inhabituelle envers leurs membres, plus de 100 membres du personnel a organisé une grève pour un cessez-le-feu sur les marches de la Chambre des Représentants.

Mais à l’intérieur du bâtiment, le mot « cessez-le-feu » a été « déformé en un troisième rail », a déclaré un collaborateur démocrate.

De nombreux législateurs craignent que l’appel à un cessez-le-feu n’attire la colère de l’American Israel Public Affairs Committee, un groupe de lobbyistes pro-israélien et un ennemi redoutable pour tout membre qui s’oppose à une aide militaire à Israël. Lors des examens de mi-mandat de l’année dernière, l’AIPAC récolté plus d’argent pour les Démocrates que pour tout autre groupe d’intérêt. En même temps, il a versé 4 millions de dollars dans une tentative de renverser le représentant Andy Levin (Démocrate du Michigan), un sioniste autoproclamé, parce qu’il s’est opposé à la démolition de maisons palestiniennes en Cisjordanie. Cela a fonctionné – Levin a perdu sa primaire.

“Les députés voient ceux qui sortent des sentiers battus perdre leurs élections”, a déclaré l’assistant démocrate.

Ils se sentent en sécurité dans le troupeau.

« Si seulement, quoi, 24 membres sont pour un cessez-le-feu, et même [Vermont Sen.] Bernie Sanders ne dira pas le mot, peut-être qu’ils devraient simplement suivre le groupe”, a déclaré un autre membre du personnel. “C’est le calcul.”

Leur prudence est démoralisante, même pour une main-d’œuvre habituée à un profond cynisme.