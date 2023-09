Les démocrates soutiennent les grèves de l’UAW, alors que les républicains critiquent la promotion des véhicules électriques | Nouvelles de la région métropolitaine de Détroit | Détroit

Cliquez pour agrandir Ken Coleman Des travailleurs de l’UAW lors d’un rassemblement à Détroit avec le sénateur Bernie Sanders, le 15 septembre 2023.

Après l’expiration des contrats vendredi à minuit, les dirigeants et les législateurs des États et de la scène nationale se mobilisent alors que le syndicat United Auto Workers (UAW) entame sa grève historique contre les trois constructeurs automobiles de Detroit dans le Michigan.

Avec le soutien d’autres groupes syndicaux, notamment l’American Federation of Government Employees (AFGE), l’American Federation of State County and Municipal Employees (AFSCME), l’American Federation of Teachers (AFT) Michigan et l’American Federation of Labour and Congress of Industrial Organisations (AFL-CIO) – dont l’UAW est membre – le syndicat organise sa première série de grèves dans les usines automobiles de Wentzville, dans le Missouri ; Tolède, Ohio ; et Wayne, Michigan.

Alors que de nombreux responsables démocrates du Michigan ont offert leur soutien aux grévistes, la réaction de nombreux républicains a été modérée, beaucoup critiquant les constructeurs automobiles et le président démocrate Joe Biden pour avoir encouragé la production de véhicules électriques. De nombreux responsables républicains, en particulier les législateurs des États, n’ont fait aucun commentaire.

Biden adressé la grève de la Maison Blanche vendredi.

« Au cours de la dernière décennie, les constructeurs automobiles ont enregistré des bénéfices records, notamment ces dernières années grâce aux compétences et aux sacrifices extraordinaires des travailleurs de l’UAW », a déclaré Biden. « Ces bénéfices records n’ont pas été partagés équitablement, à mon avis, avec ces travailleurs. »

Cliquez pour agrandir Andrew Roth | Avancement du Michigan Le président Joe Biden prononce un discours sur son plan américain pour l’emploi et la camionnette électrique Ford F-150 Lightning au centre de véhicules électriques Ford Motor Co. Rouge à Dearborn, où le camion sera produit, le mardi 18 mai 2021.

Dans un publication sur les réseaux sociaux Vendredi, la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer a offert son soutien aux travailleurs de l’automobile en grève.

« Lorsque nos travailleurs réussissent, notre État réussit. Nous faisons tous partie de l’équipe du Michigan. Je suis fier d’être aux côtés des hommes et des femmes qui travaillent dur au sein de l’UAW et j’ai bon espoir que cette grève puisse être résolue rapidement », a déclaré Whitmer.

La secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, a également exprimé sa solidarité dans plusieurs postes, affirmant qu’elle était « fière de se tenir aux côtés et de #Debout pour les travailleurs de l’UAW et de tout le pays ».

Les travailleurs de l’automobile ont également obtenu le soutien des démocrates de la Chambre des représentants et du Sénat du Michigan, le président de la Chambre des représentants Joe Tate (démocrate de Detroit) et la chef de la majorité sénatoriale Winnie Brinks (démocrate de Grand Rapids) ayant publié des déclarations sur cet effort.

« Les démocrates du Sénat du Michigan se tiennent aux côtés des hommes et des femmes qui travaillent dur au sein de l’UAW », a déclaré Brinks. « Ce sont bien plus que de simples travailleurs talentueux et dévoués ; ils contribuent également de manière importante à la réussite économique de notre État et, à ce titre, leurs salaires et avantages sociaux doivent refléter la valeur qu’ils apportent à leurs employeurs et à nos communautés. Ils ont le droit de s’exprimer d’une seule voix et je les soutiens dans l’utilisation de ce pouvoir collectif.

Le sénateur d’État Michael Webber (R-Rochester Hills) a encouragé une résolution juste et rapide de la grève, soulignant les impacts économiques potentiels de la grève.

« La transition vers les véhicules électriques a créé une incertitude économique compréhensible parmi les travailleurs de l’automobile et il est essentiel que toutes les parties négocient de bonne foi et fassent tout leur possible pour parvenir à un règlement rapide qui permette aux constructeurs automobiles de continuer à créer des emplois bien rémunérés pour la prospérité du pays. L’avenir du Michigan », a déclaré Webber.

Le porte-parole républicain de Michigan House, Jeremiah Ward, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Alors que le Parti démocrate du Michigan a également publié une déclaration de solidarité avec les travailleurs de l’automobile, le Parti républicain du Michigan n’a fait que peu de commentaires publics sur la grève vendredi après-midi. La présidente du parti Kristina Karamo et la coprésidente Malinda Pego n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Les législateurs fédéraux se sont également prononcés sur les grèves, avec les sénateurs américains Debbie Stabenow (Démocrate-Lansing) et Gary Peters (Démocrate-Twp.) et les représentants américains Elissa Slotkin (Démocrate-Holly), Hillary Scholten (Démocrate-Grand Rapids). , Dan Kildee (Démocrate-Flint), Debbie Dingell (Démocrate-Ann Arbor) et Haley Stevens (Démocrate-Canton de Waterford) partageant leur soutien aux grévistes.

Peters, qui a manifesté vendredi matin à l’usine Ford de Wayne, a déclaré : « Je suis solidaire des travailleurs de l’UAW alors qu’ils font grève pour lutter pour un contrat qui leur donne les salaires, la sécurité d’emploi et les avantages sociaux qu’ils méritent. Les membres de l’UAW ont fait d’énormes sacrifices pour aider à sauver l’industrie automobile en 2008 et maintenant que les Trois Grands réalisent des bénéfices historiques, les travailleurs méritent de recevoir leur juste part du succès. Les travailleurs de l’UAW fabriquent les meilleures voitures du monde dans le Michigan et il est essentiel qu’ils continuent à être l’avenir de l’industrie, en particulier à l’heure où nous passons aux véhicules électriques.

Dingell a déclaré que les travailleurs de l’automobile « sont ceux qui ont donné lorsque cette industrie était en difficulté il y a plus de dix ans, et maintenant ils veulent voir leurs salaires suivre l’inflation grâce à des ajustements au coût de la vie. Ce n’est pas juste pour quelqu’un d’être travailleur temporaire pendant 8 à 10 ans. Ils méritent un salaire et des avantages sociaux décents, et doivent avoir l’assurance qu’à mesure que le secteur est en transition, leurs moyens de subsistance sont sûrs et qu’ils ne seront pas laissés pour compte.

Pendant ce temps, de nombreux représentants républicains du Michigan aux États-Unis ont critiqué l’administration Biden et la volonté d’électrifier l’industrie automobile dans leurs déclarations sur la grève.

Le représentant américain John James (R-Shelby Twp.) a déclaré que l’administration Biden avait signalé qu’elle ne se souciait pas des travailleurs de l’UAW, affirmant que l’administration gaspillait l’argent des contribuables dans ses efforts pour soutenir une transition vers les véhicules électriques, et que la transition est soutenir la fabrication en Chine.

« Nous voulons tous que les dirigeants de l’UAW et des Trois Grands négocient de bonne foi, négocient rapidement et résolvent cette question urgente afin que nous puissions recentrer notre énergie sur le vrai combat : tenir l’administration Biden responsable de la façon dont elle donne la priorité à nos priorités. adversaires contre nos travailleurs de l’automobile. Le combat n’est pas contre les travailleurs sur la ligne de piquetage à Détroit ; le combat se déroule contre les bureaucrates de Washington, DC, et c’est sur cela que je me concentre », a déclaré James.

Le représentant américain John Moolenaar (R-Midland) a publié critiques similairesaffirmant que la grève et ses impacts étaient le résultat de politiques telles que la pression du président en faveur des véhicules électriques et les règles « lourdes » de l’Agence de protection de l’environnement (EPA).

Le représentant américain Tim Walberg (R-Tipton) a déclaré que l’UAW et les Trois de Détroit doivent comprendre la gravité de la grève et son impact sur les fournisseurs.

« Notre chaîne d’approvisionnement nationale ne devrait pas être une monnaie d’échange avec laquelle jouer », a déclaré Walberg.

« Cependant, le malaise et l’incertitude ressentis par les travailleurs de l’automobile sont justifiables au vu des politiques venant de Washington qui menacent l’avenir de l’industrie automobile nationale », a déclaré Walberg.

Comme ses collègues républicains, Walberg a critiqué la campagne de la Maison Blanche en faveur des véhicules électriques, appelant Washington à « faire sa part et permettre à l’innovation, à l’ingéniosité américaine et au libre marché de guider notre avenir et de maintenir notre statut de leader mondial », tout en encourageant l’UAW et les Trois Grands pour sortir de cette impasse.

Alors que les républicains au niveau national ont apporté un soutien discret aux grèves, ce soutien est resté mêlé aux critiques sur la transition de l’industrie automobile vers la fabrication de véhicules électriques.

Le sénateur américain JD Vance (Républicain de l’Ohio) a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux qu’il « soutenait les travailleurs de l’automobile de tout le pays qui exigent des salaires plus élevés et la fin de la guerre verte menée par les dirigeants politiques contre leur industrie ».

Dans un autre article, le sénateur américain Josh Hawley (Républicain du Missouri) a déclaré que les travailleurs de l’automobile méritent une augmentation et « que leurs emplois soient protégés des stupides mandats climatiques de Joe Biden qui détruisent l’industrie automobile américaine et enrichissent la Chine ».

L’ancien président Donald Trump, un républicain qui se présente à nouveau en 2024, a fustigé la direction de l’UAW dans un communiqué. une interview sur « Meet the Press » sera diffusée dimancheaffirmant que les travailleurs avaient été trahis par leurs dirigeants.

« En fin de compte, les travailleurs de l’automobile n’auront pas d’emploi, car si vous regardez ce qu’ils font avec les voitures électriques, les voitures électriques seront fabriquées en Chine », a déclaré Trump, arguant que les consommateurs devrait avoir le choix entre les voitures électriques et les voitures à essence.

Trump a également critiqué le président de l’UAW, Shawn Fain, qui avait précédemment déclaré qu’une seconde présidence Trump serait un « désastre ». L’UAW n’a pas apporté son soutien à la présidence.

« Je pense qu’il ne fait pas du bon travail en représentant son syndicat parce qu’il n’y aura plus de syndicat dans trois ans », a déclaré Trump à propos de Fain. « Ces emplois vont tous disparaître parce que toutes ces voitures électriques seront fabriquées en Chine. »

Joshua Murray, professeur agrégé à l’Université Vanderbilt qui étudie le rôle des conflits de classes dans l’élaboration de la politique et ses résultats, a déclaré que ce soutien reflète l’opinion publique, des sondages récents montrant que plus des deux tiers des Américains soutiennent le mouvement syndical.

« Dans certaines régions, les syndiqués de la classe ouvrière ont voté républicain », a déclaré Murray. « Ils sont incités à soutenir au moins quelque peu l’action. »

Les politiciens adressent généralement leurs messages aux groupes auprès desquels ils obtiennent du soutien, a déclaré Murray.

Avec des messages démocrates axés sur la cupidité des entreprises et les mouvements pro-syndicaux, il n’y a aucun risque réel pour les démocrates de soutenir les actions syndicales. Cependant, les républicains bénéficient du soutien d’une base de classe moyenne supérieure qui a tendance à être plus favorable aux PDG d’entreprise, a déclaré Murray.

Même si les Républicains ne peuvent pas discuter de la cupidité des entreprises ou défendre les Démocrates, ils ne peuvent pas s’opposer aux syndicats parce qu’une partie de leur base est constituée de syndicalistes blancs de la classe ouvrière, a déclaré Murray.

« Ils marchent sur la corde raide, donc le plus simple est de rendre la chose politique et d’attaquer les démocrates comme moyen de soutenir les syndicats », a déclaré Murray.

Même si attaquer un parti adverse n’est pas propre aux Républicains, montrer un soutien tiède aux syndicats est surprenant, a déclaré Murray.

« Je pense que c’est le signe de l’évolution du soutien au mouvement syndical ces dernières années », a-t-il déclaré.

En outre, la grève simultanée des trois constructeurs automobiles de Détroit permettra aux politiciens de se concentrer sur les problèmes de concurrence étrangère, a déclaré Murray.

Murray a également noté que le langage du sacrifice utilisé par les syndicats est similaire à celui utilisé lors de la première grève du syndicat en 1936.

«Le genre de rhétorique autour de la justification du syndicat est en grande partie qu’ils ont sacrifié lorsqu’il y a eu le krach économique et qu’ils se sont sacrifiés pour la COVID afin d’aider l’industrie. Les bénéfices sont revenus et ils n’ont rien rendu aux travailleurs », a déclaré Murray.

« Nous avons partagé le sacrifice lorsque le [Great] La dépression a frappé, a maintenu l’industrie à flot, puis tous les bénéfices sont revenus à GM et rien n’est revenu aux travailleurs et c’est pourquoi nous faisons grève.

Publié initialement par Avancement du Michigan. Il est republié avec autorisation.

