Les démocrates sont préoccupés par la rhétorique anti-israélienne de Tlaib, mais ne soutiennent pas les nouveaux efforts de censure du Parti républicain

Les démocrates de la Chambre des représentants sont de plus en plus alarmés par les commentaires critiques de la représentante Rashida Tlaib à l’égard d’Israël, mais jusqu’à présent, ils ne sont pas allés jusqu’à dire que la démocrate du Michigan méritait d’être censurée pour sa rhétorique.

Tlaïb, le seul membre palestinien américain du Congrès et une critique virulente d’Israël, a bouleversé ses collègues avec son récent utilisation d’un chant anti-israélien « du fleuve à la mer » dans une vidéo accusant le président Joe Biden de soutenir un « génocide » palestinien. Alors que cette expression est considérée par beaucoup comme un appel au génocide juif en Israël et a été utilisée par le Hamas comme cri de ralliement, Tlaib a défendu » ses commentaires, affirmant qu’elle considère cette phrase comme « un appel ambitieux à la liberté, aux droits de l’homme et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la haine ».

Le leader de la minorité parlementaire, Hakeem Jeffries, a répondu « bien sûr que oui » lorsque CNN lui a demandé s’il avait des inquiétudes concernant l’utilisation par Tlaib du chant anti-israélien. Mais Jeffries n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé s’il avait fait part de ces inquiétudes à la députée.

La représentante Haley Stevens, une collègue démocrate du Michigan, a déclaré qu’elle était fortement en désaccord avec l’utilisation de l’expression par Tlaib, mais a déclaré qu’elle n’aimait pas non plus l’idée de censure.

Deux députés républicains ont déposé cette semaine des résolutions distinctes pour censurer Tlaib, après une un effort similaire a échoué la semaine dernière. La direction du GOP a deux jours pour planifier un vote sur les mesures.

“J’ai été très prudent, en partie parce que notre délégation du Michigan est si petite et que nous travaillons ensemble”, a déclaré Stevens à CNN. “Je ne veux pas que mon travail consiste à surveiller ou à répondre aux déclarations de qui que ce soit.”

La représentante Debbie Dingell, également démocrate du Michigan, a fait écho à un sentiment similaire, affirmant qu’elle n’était pas à l’aise avec la rhétorique de Tlaib, mais ne pensait pas que les résolutions de censure soient « utiles à qui que ce soit, des deux côtés ».

«Je n’utiliserais pas cette expression. … Mais la liberté d’expression est un droit fondamental », a-t-elle déclaré aux journalistes.

Dingell est ensuite devenue émue en évoquant la peur que ressentent ses électeurs juifs et musulmans depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas. «La haine à laquelle nous assistons me fait peur», a-t-elle déclaré. “Les menaces de mort qui circulent, la division au sein des communautés, ce n’est pas acceptable.”

Dingell a déclaré qu’elle avait également fait l’objet de menaces en raison de sa position sur la guerre.

«J’ai reçu une menace hier. J’ai été menacée”, a-t-elle déclaré. « Parce qu’il y a une pression énorme sur chaque personne ici pour appeler à un cessez-le-feu. ”

Le représentant démocrate Brad Schneider fait circuler une déclaration condamnant les récents commentaires de Tlaib, mais n’est pas allé jusqu’à dire qu’il soutenait une résolution de censure.

“Les gens ont le droit de parler et la déclaration n’interpelle personne en particulier”, a déclaré le législateur de l’Illinois à CNN.

Tlaib – qui a évité les journalistes au Capitole lundi – bénéficie également du soutien de ses collègues progressistes, connus sous le nom de « Squad ».

La représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez de New York a déclaré à CNN : « Nous devons sortir de cette spirale en utilisant ces résolutions de censure pour cibler les membres dans un va-et-vient constant au lieu de réellement légiférer. »

Pendant ce temps, certains signes montrent que le soutien du Parti républicain à la censure de Tlaib augmente.

La semaine dernière, 23 républicains de la Chambre se sont opposés à une résolution de censure de Tlaib menée par la représentante Marjorie Taylor Greene. Mais la républicaine de Géorgie a légèrement remanié son langage pour exclure la qualification d’une récente manifestation pro-palestinienne au Capitole comme une « insurrection », la qualifiant plutôt d’« occupation illégale ».

Et le représentant républicain Richard McCormick de Géorgie, qui s’est opposé à la résolution de Greene, a déposé sa propre résolution, plus étroitement adaptée, pour censurer Tlaib, qui incluait les commentaires anti-israéliens les plus récents de Tlaib.

Le représentant républicain Chip Roy, qui s’est également opposé à la résolution de Greene, s’est montré ouvert à soutenir l’une des nouvelles résolutions de censure si elle est traitée de la bonne manière, déclarant à CNN : « Ce sont des pas dans la bonne direction ».

Le républicain du Texas a voté contre la résolution de censure de Greene contre Tlaib la semaine dernière parce qu’il a déclaré que c’était une « erreur » de comparer la manifestation appelant à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas à l’insurrection au complexe du Capitole américain le 6 janvier 2021.

Mais au moins un républicain a déclaré qu’il était toujours opposé à la censure de Tlaib : le représentant du Colorado. Ken Buck.

La censure proposée par Tlaib a déclenché des échanges de représailles entre les législateurs qui cherchent à se cibler les uns les autres de l’autre côté de l’allée. La semaine dernière, la représentante démocrate Becca Balint du Vermont a déposé, mais a ensuite retiré, une résolution visant à censurer Greene pour son historique de remarques incendiaires.

Et lundi, la représentante californienne Sara Jacobs, une démocrate juive, a déposé une résolution de censure contre le représentant républicain Brian Mast de Floride pour ses commentaires comparant les civils palestiniens aux civils nazis.