Les démocrates sont partis à la recherche d’un salaire minimum de 15 $ maintenant qu’il semble exclu du projet de loi de relance COVID-19

WASHINGTON – Les partisans d’un salaire minimum fédéral de 15 $ l’heure ont remporté une victoire temporaire la semaine dernière lorsque la Chambre a approuvé l’augmentation de son vote pour faire avancer le projet de loi de secours COVID-19 du président Joe Biden.

Mais il ne semble pas qu’ils feront éclater du champagne alors que le projet de loi sera voté au Sénat cette semaine.

Un responsable clé du Sénat a déjà décidé que l’augmentation que la Chambre avait votée tôt samedi matin ne pouvait pas être incluse dans le projet de loi. Et un effort poussé par les progressistes pour annuler la décision du parlementaire du Sénat est que peu de gens pensent réaliste.

Au revoir le plan A.

Ensuite, il y a eu une proposition élaborée par les démocrates du Sénat pour abattre une augmentation du salaire minimum en insérant une disposition qui pénalise les grandes entreprises qui ne payaient pas leurs travailleurs au moins 15 dollars de l’heure. Le plan, dirigé par le président des finances du Sénat, Ron Wyden, D-Ore., à l’inverse, les petites entreprises accordent des crédits d’impôt sur le revenu si elles versent des salaires plus élevés à leurs travailleurs.

Mais cette proposition – le plan B, en fait – a été retirée. Les démocrates du Sénat l’ont mis de côté en raison de la difficulté de corser un projet de loi aussi complexe dans un projet de loi qui doit passer rapidement par le Congrès.

« Fondamentalement, le temps s’est écoulé », a déclaré Wyden aux journalistes lundi.

Biden et les dirigeants démocrates veulent adopter le plan de secours qui prolonge les allocations de chômage avant que les prestations actuelles n’expirent le 14 mars.

Cela a laissé les démocrates se bousculer pour un plan C. Essentiellement, ce serait très probablement un projet de loi autonome augmentant le salaire ou l’incluant dans une plus grande mesure – comme un projet de loi sur les infrastructures – qui pourrait obtenir le soutien républicain nécessaire à son adoption. Les deux seraient des plans plus longs que de l’inclure dans le projet de loi de secours COVID-19.

« C’est une question de décence humaine fondamentale et d’équité. Et je suis très, très optimiste que nous trouverons une autre voie », a déclaré lundi le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., Aux journalistes de Capitol Hill. « Nous allons faire le salaire minimum à un moment donné. Ce ne sera peut-être pas cette semaine, mais ce sera le cas. »

Les progressistes disent que le programme de secours est de loin le meilleur moyen de rattacher l’augmentation de salaire de 15 $ car le projet de loi est soumis au Congrès dans le cadre d’une procédure spéciale appelée réconciliation qui lui permet d’être approuvé avec une simple majorité de 51 voix plutôt que les 60 voix nécessaires. pour surmonter un obstacle législatif connu sous le nom d’obstruction systématique.

Cela permettrait aux démocrates d’adopter le projet de loi de secours sans un seul sénateur républicain, puisque le vice-président Kamala Harris pourrait briser l’égalité dans la chambre uniformément divisée. Cela suppose que chaque démocrate accepterait un projet de loi de secours qui augmente le salaire, une mesure à laquelle deux démocrates – Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema de l’Arizona – se sont opposés.

Le représentant Ro Khanna, D-Californie, était l’un des près de deux douzaines de démocrates de la Chambre qui ont envoyé une lettre à l’administration Biden lundi matin leur demandant d’annuler le parlementaire du Sénat et de maintenir le salaire minimum de 15 $ dans le projet de loi final.

Le libéral californien a déclaré que c’était une question que de nombreux progressistes, y compris des groupes représentant les femmes de couleur, considéraient comme une «priorité fondamentale» pour les démocrates et le pays.

«Si nous voulons le faire par la réconciliation, nous pourrions aussi bien le faire maintenant», a déclaré Khanna à propos de la suggestion de certains démocrates d’essayer de faire passer le salaire minimum dans un autre projet de loi de réconciliation.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré lundi que Harris ne lancerait pas le processus visant à annuler la décision du parlementaire du Sénat de retirer la disposition sur le salaire minimum du projet de loi de secours COVID-19.

Ce n’est « pas une décision simple. Cela nécessiterait également 50 voix », a-t-elle déclaré. « Le président et le vice-président respectent tous les deux l’histoire du Sénat. Ils ont tous deux servi auparavant au Sénat, et ce n’est pas une mesure que nous avons l’intention de prendre. »

Le sénateur Bernie Sanders, indépendant du Vermont qui mène la charge pour un salaire de 15 $, a déclaré la semaine dernière que la proposition n’aurait pas beaucoup de chances d’être adoptée si elle n’était pas jointe au programme de secours car aucun républicain ne la soutiendrait.

« La seule façon d’augmenter le salaire minimum est de se réconcilier ou de mettre fin à l’obstruction systématique », a déclaré Sanders.

Le Congrès n’a pas augmenté le salaire minimum fédéral – maintenant 7,25 $ l’heure – depuis 2007, même si un récent sondage Pew Research montre que les Américains sont majoritairement favorables à une augmentation. Au cours de la dernière décennie, les coûts alimentaires, les dépenses de logement et la rémunération des PDG ont grimpé, mais ceux qui se trouvent au bas de l’échelle économique n’ont pas vu de gains similaires dans leurs salaires, affirment les progressistes.

Le président Barack Obama a appelé le Congrès à augmenter le salaire minimum en 2014, mais l’effort n’a abouti à rien. La Chambre dirigée par les démocrates a voté en 2019 pour augmenter le salaire minimum à 15 dollars de l’heure, seulement pour voir le Sénat contrôlé par les républicains tuer la proposition.

Actuellement, 31 États ont une loi sur le salaire minimum qui permet à au moins certains travailleurs d’être payés moins de 10 dollars, selon le département américain du Travail. Aucun État n’a un salaire minimum de 15 $ ou plus, contrairement au district de Columbia.

Les républicains sont unis contre la proposition de 15 $, invoquant l’opposition de certaines petites entreprises et une analyse par le Congressional Budget Office, non partisan, qui estime que cela entraînerait la perte de 1,4 million d’emplois. La même analyse a déclaré que cela augmenterait le salaire de 27 millions d’Américains et permettrait à près d’un million de sortir de la pauvreté.

Des salaires plus élevés augmentent le coût pour les employeurs de produire des biens et des services, et ces coûts sont généralement répercutés sur les consommateurs qui réagissent généralement en achetant moins de biens et de services, selon le CBO. En conséquence, les employeurs confrontés à la nécessité de réduire leur production réduisent généralement leurs effectifs.

Les sénateurs GOP Mitt Romney de l’Utah et Tom Cotton de l’Arkansas proposent un salaire de 10 $, mais seulement si les entreprises sont tenues d’utiliser le système E-Verify basé sur Internet conçu pour empêcher les employeurs d’embaucher des travailleurs sans papiers.

Contributeur: Nicholas Wu