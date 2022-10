Les démocrates sont meilleurs pour notre pays et notre économie

La représentante Suzan DelBene, D-Wash., Est présidente de la coalition centriste néo-démocrate à la Chambre des représentants des États-Unis.

Alors que les électeurs se rendront aux urnes mardi prochain, ils regarderont ce que le Congrès a accompli, et l’économie sera au centre de nos préoccupations. Les républicains prétendent souvent que leur parti est meilleur pour l’économie, mais si nous regardons ce que les majorités démocrates ont fait en seulement deux ans – y compris l’adoption récente de la loi sur la réduction de l’inflation et de la loi CHIPS and Science – il est clair que le parti démocrate est le seul cadre notre pays et notre économie en vue d’un succès à long terme.

En fait, l’histoire a montré que les politiques démocrates font croître notre économie à un taux moyen annuel plus élevé, créent des dizaines de millions de bons emplois, et renforcer notre économie dans son ensemble. Pas plus tard que la semaine dernière, le rapport trimestriel sur le PIB a montré que le PIB américain avait augmenté de 2,6 % au troisième trimestre de 2022 sous la direction démocrate. Tout cela est le résultat direct du travail que les démocrates ont fait au Congrès et à la Maison Blanche.

J’ai vu ce travail de première main. En tant qu’ancien chef d’entreprise, entrepreneur et dans mon rôle actuel de président du groupe de centre-gauche qui compte près de 100 membres Coalition néo-démocrateje sais à quel point les démocrates travaillent dur pour faire croître notre économie afin que chaque Américain puisse y réussir.

En février, les nouveaux démocrates ont créé un groupe de travail sur l’inflation et rencontré des experts de l’industrie et de l’économie tels que la secrétaire au commerce Gina Raimondo, l’ancien secrétaire au Trésor et économiste Larry Summers, le secrétaire adjoint au Trésor Wally Adeyemo et Intel PDG Pat Gelsinger, pour trouver des politiques visant à réduire les coûts pour les Américains.

En conséquence, nous avons développé un ensemble complet plan d’action contre l’inflation qui a décrit un programme d’abordabilité et des mesures que le Congrès et l’administration Biden peuvent prendre pour réduire les coûts pour les familles. Nous avons eu l’un des congrès les plus productifs de mémoire récente et avons fait de grands progrès sur le plan d’action New Dem en adoptant une législation visant à réduire les coûts des soins de santé et de l’énergie, à sécuriser les chaînes d’approvisionnement, à créer des emplois, à lutter contre le changement climatique et à améliorer l’infrastructure de notre pays. . Les républicains ont eu toutes les occasions de se joindre aux démocrates dans nos efforts pour renforcer notre économie et réduire les coûts pour les familles de travailleurs, mais ils ont presque unanimement voté contre chacune de ces politiques.

En plus de ces réalisations législatives, les démocrates ont réduit les dépenses fédérales de 550 milliards de dollars et réduit le déficit de 1,4 billion de dollars en 2022 – la plus forte baisse du déficit en une seule année de l’histoire américaine. Grâce à la loi sur la réduction de l’inflation, le déficit devrait encore diminuer. Les républicains l’ont promis pendant des années mais n’ont pas réussi à l’accomplir. En fait, sous la direction de l’ancien président Donald Trump, les républicains ont adopté une loi fiscale qui, selon les prévisions du CBO, augmenterait le déficit de 1,9 billion de dollars et le déficit a éclaté sous les trois derniers présidents républicains. Les attaques républicaines contre les démocrates tombent à plat quand on regarde leur bilan économique, qui comprend également deux récessions sous les récents présidents du GOP.

Alors que les démocrates font avancer l’Amérique, les républicains travaillent à faire avancer notre pays et économie en arrière. Cela est particulièrement clair après le dévoilement du House GOP’s “Engagement envers l’Amérique“, qui priverait les femmes de leurs libertés essentielles, viderait la sécurité sociale et l’assurance-maladie, et menacerait le caractère sacré de nos élections. Ce n’est pas un plan économique. La vérité est que les républicains n’ont aucun plan. Pendant qu’ils jouent le blâme et menons des guerres culturelles, nous gardons la tête froide, améliorons notre économie et protégeons les libertés durement acquises des Américains.

La sagesse conventionnelle dit que les républicains ont le dessus sur l’économie, mais les nouveaux démocrates dissipent rapidement ce mythe.

Sous la direction du président Biden, les démocrates ont fait croître notre économie 3 fois plus rapide que lorsque les républicains contrôlaient le Congrès et la Maison Blanche. Nous avons également créé 9,5 millions d’emplois, soit cinq fois plus d’emplois que ceux créés sous les trois derniers présidents républicains. combiné – a ramené le chômage à un niveau historiquement bas de 3,5 %, augmenté les salaires au-dessus des normes historiques, atteint des objectifs à long terme comme la protection de notre planète et s’est attaqué à la hausse des coûts. Les démocrates ont accompli tout cela même avec la plus faible des majorités au Congrès.

Mais notre travail n’est jamais terminé. Lorsque les démocrates obtiendront la majorité le 8 novembre, nous poursuivrons notre travail pour stimuler la croissance économique et améliorer les opportunités pour les Américains. Les nouveaux démocrates se concentrent sur l’adoption d’une législation sur les congés familiaux payés et la garde d’enfants pour permettre à davantage de parents de retourner sur le lieu de travail, la réforme de l’immigration pour sécuriser notre frontière et remédier à la pénurie de main-d’œuvre, un crédit d’impôt pour enfants élargi pour préparer la prochaine génération au succès, et bien plus. Voilà à quoi ressemblent un parti et un plan économique pro-entreprises, pro-travailleurs, pro-croissance économique. Le parti démocrate est le seul parti politique américain qui a apporté à plusieurs reprises la croissance économique et continuera de le faire dans les années à venir.

À l’opposé, le programme du GOP ne contient aucun plan politique réel et ne créera qu’une économie instable et incertaine pour les familles qui travaillent dur. Ce n’est pas ce que les Américains veulent ou ont besoin. Les républicains ne méritent plus le titre de parti économiquement responsable. Les démocrates le font.

Alors que les républicains se tournent vers le passé, les New Dems se tournent vers l’avenir – et dans quelques semaines à peine, les Américains décideront entre les deux.