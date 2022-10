Les démocrates sont indulgents avec le crime – Shaw Local

L’introduction de la loi SAFE-T de l’Illinois par les démocrates créera un système de libération sous caution sans numéraire qui permettra aux criminels de rester impunis.

Avec l’élimination de la caution en espèces, les criminels accusés de crimes ne seront détenus par la police que dans les cas de crimes commis par la force ou lorsque le criminel risque de fuir. Cela signifie également que les criminels accusés de crimes violents comme le vol, l’enlèvement, l’invasion de véhicules, la conduite sous influence aggravée, le meurtre au deuxième degré et l’homicide induit par la drogue ne seraient pas détenus.

La loi menotte également les forces de l’ordre, car une personne indésirable causant des problèmes dans votre petite entreprise ne serait pas détenue pour intrusion. Au lieu de cela, les forces de l’ordre ne seraient autorisées qu’à émettre une simple citation, mais seraient impuissantes à retirer la personne indésirable de votre entreprise ou de votre résidence.

Les responsables de l’application de la loi dans l’Illinois ont déclaré que cette loi constituait une menace pour l’Illinois. Mais, les démocrates comme mon adversaire et seuls deux procureurs d’État qui sont en faveur de cette loi affirment que ces mesures rendront l’Illinois plus sûr. Je ne peux pas prétendre comprendre comment permettre aux meurtriers, aux trafiquants de drogue, aux voleurs, aux incendiaires et aux ravisseurs de revenir dans la rue rendra l’Illinois plus sûr. Leur position sur cet acte désastreux ne fait que prouver ce que beaucoup d’entre nous savent depuis des années : ils sont indulgents envers le crime.

Ma promesse à tous les résidents de l’Illinois : votez pour que je sois votre sénateur américain en novembre et je voterai non sur le crime et oui pour l’État de droit.

Kathy Selvi

Mundelein