LUSK, Wyoming — Dans certaines régions rurales des États-Unis, les démocrates sont en passe de disparaître. Dans le comté de Niobrara, dans le Wyoming, le comté le moins peuplé de l’État le moins peuplé, Becky Blackburn est l’une des 32 femmes encore en lice.

Ses voisins l’appellent « la démocrate folle », même si c’est plus un terme affectueux qu’une dérision.

Certains comtés moins peuplés en comptent moins. On compte 21 démocrates dans le comté de Clark, dans l’Idaho, et 20 dans le comté de Blaine, au Nebraska. Mais les démocrates du comté de Niobrara, qui ne représentent que 2,6 % des électeurs inscrits, sont les plus nombreux à être dépassés par les républicains dans les 30 États qui suivent l’affiliation politique locale, selon les données électorales de l’Associated Press.

Dans le Wyoming, l’État qui a voté pour Donald Trump avec une marge plus importante que tout autre, la domination écrasante des Républicains pourrait être encore plus consolidée maintenant que l’État a adopté une loi qui rend le changement d’affiliation à un parti beaucoup plus difficile.

Les primaires de mardi seront les premières élections depuis l’entrée en vigueur de la loi.

Dans les pâturages herbeux et les collines parsemées de pins du comté de Niobrara, à proximité du Nebraska et du Dakota du Sud, il n’est pas facile d’être bleu.

Assistant juridique auprès du procureur républicain du comté, Blackburn entend beaucoup d’opinions de droite en ville.

« En général, je lève les yeux au ciel et je m’en vais parce que je mène une bataille perdue d’avance et j’en suis pleinement consciente », a-t-elle déclaré. « C’est peut-être pour cela que je suis appréciée, parce que je garde ma bouche fermée dix fois plus que je ne le voudrais. »

Elle n’est pas timide politiquement parlant. Elle arbore un drapeau LGBTQ+ en soutien à sa fille lesbienne dans sa maison de Lusk, une ville d’élevage de 1 500 habitants et siège du comté de Niobrara.

En période politique, Blackburn s’approvisionne en affiches politiques démocrates pour remplacer celles qui se font voler. Elle parle avec enthousiasme de la réforme de la police, de la taxation des services gouvernementaux et de la célébrité transgenre des réseaux sociaux Dylan Mulvaney.

Peut-être parce qu’elle est ouverte à ces opinions – et bien trop peu présente pour les mettre en pratique – Blackburn semble vraiment appréciée à Lusk, où elle a récemment siégé pendant neuf ans au conseil municipal.

« J’ai remporté deux élections ici. Même si ce n’est pas partisan, les gens savaient que j’avais des valeurs de gauche », a-t-elle déclaré.

À l’échelle nationale, les démocrates représentent moins de 3 % des électeurs dans trois comtés cette année, contre un comté en 2020 mais en baisse par rapport à sept en 2016. Aucun comté n’avait un pourcentage aussi faible d’inscriptions démocrates lors des années d’élection présidentielle de 2012, 2008 et 2004, selon les données de l’AP.

Les comtés les plus républicains de ces dernières années se concentrent dans l’Idaho, l’Utah et le Wyoming. Les régions les plus démocrates, quant à elles, sont beaucoup moins dominées par un parti unique.

Le District de Columbia, où 77 % des électeurs sont démocrates, se classe au deuxième rang en termes de dominance démocrate. Le premier est le comté de Breathitt, dans le Kentucky, qui, par tradition, est à 79 % démocrate, mais pas dans son ensemble. Le candidat républicain à la vice-présidence JD Vance a de la famille là-bas et en 2020, le comté a voté à 75 % pour l’ancien président Donald Trump.

Le comté de Niobrara n’a pas toujours été aussi républicain. En 2012, il comptait plus de deux fois plus de démocrates, soit 83, et en 2004, il en comptait plus de quatre fois plus, soit 139.

Les difficultés des démocrates dans le Wyoming reflètent les défis auxquels le parti est confronté dans l’ensemble de l’Amérique rurale, où le parti perd du terrain depuis des années.

Il n’en a pas toujours été ainsi. Il y a soixante-dix ans, les démocrates étaient une force politique dans le sud du Wyoming, où les emplois syndiqués dans les mines et les chemins de fer étaient nombreux. Aujourd’hui, les seuls bastions du parti se trouvent dans la ville universitaire de Laramie et dans la station balnéaire de Jackson.

Pendant ce temps, alors que les démocrates du Wyoming ont du mal à présenter des candidats viables à tous les niveaux, de nombreux démocrates ont modifié leur inscription pour voter lors de primaires républicaines plus compétitives, puis ont changé d’avis pour l’élection générale.

« Vous vous sentez mal et sale quand vous le faites. Mais vous le faites quand même et vous changez d’avis dès que vous le pouvez, parce que vous ne voulez pas commencer à recevoir le courrier des républicains », a déclaré Blackburn.

Les républicains ont décidé qu’ils en avaient assez. L’assemblée législative du Wyoming, où le parti républicain contrôle plus de 90 % des sièges, a adopté l’année dernière une loi interdisant aux électeurs de modifier leur inscription à un parti dans les trois mois précédant les primaires d’août.

Le changement de parti a « sapé le caractère sacré du processus primaire du Wyoming », a déclaré le secrétaire d’État républicain du Wyoming, Chuck Gray, dans une déclaration d’approbation.

Les primaires républicaines et démocrates du Wyoming, qui auront lieu mardi, seront les premières de mémoire d’homme où les électeurs ne pourront pas changer d’affiliation à un parti dans les urnes.

Pour les démocrates, la liste sera mince. Au niveau de l’État, des candidats obscurs qui n’ont pas fait beaucoup de campagne n’ont pas d’adversaire pour la nomination démocrate à la Chambre des représentants et au Sénat des États-Unis.

Dans le comté de Niobrara, aucun démocrate ne se présente. Ils ne briguent pas un siège à la Chambre des représentants du Wyoming ou un siège vacant à la commission du comté, ni les deux élections principales, ni même ne briguent des postes au sein du parti local.

Pourtant, la région avait récemment un représentant démocrate : Ross Diercks, qui est reconnu et chaleureusement accueilli à l’Outpost Cafe, un lieu convivial pour le petit-déjeuner et le déjeuner à Lusk.

Ancien professeur d’anglais au collège, Diercks était républicain avant de décider que le parti républicain ne faisait pas assez pour soutenir l’éducation publique. Il a battu un républicain sortant en 1992 pour lancer une campagne de 18 ans à la législature.

Connaître personnellement les électeurs et être au courant des enjeux l’a aidé à rester au pouvoir. Lorsqu’il a obtenu un C- à un questionnaire de la National Rifle Association, par exemple, il a décidé de s’améliorer. Lors des élections suivantes, il a obtenu un A à l’enquête.

De nombreux législateurs républicains sont des amis. Quand l’un d’eux est décédé, il a chanté à son enterrement.

En 2022, Diercks a temporairement changé de parti pour voter à la primaire du GOP contre Harriet Hageman, qui défiait la représentante de l’époque, Liz Cheney, pour le seul siège de la Chambre des représentants de l’État. Il est difficile de compter combien d’autres démocrates ont fait de même, mais Diercks était loin d’être la seule. Hageman, la fille du législateur que Diercks a démis de ses fonctions lorsqu’il a remporté son premier siège législatif d’État, a néanmoins remporté la course avec une large marge.

La nouvelle loi empêchant Diercks et d’autres de changer si facilement leur inscription l’exaspère auprès du GOP.

« Jusqu’où vont-ils aller pour limiter la capacité de vote des gens ? Si l’on veut vraiment purifier le parti, du niveau électoral jusqu’aux élus, il ne restera bientôt plus personne suffisamment pur pour faire partie du parti », a déclaré Diercks.

Le chauffeur de camion Pat Jordan soutient de nombreux objectifs de gauche, notamment l’assurance maladie universelle, mais a déclaré qu’il ne s’inscrivait que comme républicain.

« La meilleure façon de participer à un changement significatif est d’essayer d’influencer le parti dominant », a déclaré Jordan, qui vit dans le comté de Niobrara. « Vous savez, nous devons avoir un gouvernement qui sert le peuple, tous les citoyens, pas seulement les républicains, pas seulement les ruraux, pas seulement les urbains, pas seulement les démocrates – et certainement pas seulement les riches et les fortunés. »

L’hiver dernier, des dizaines d’habitants de la ville se sont rassemblés pour klaxonner et applaudir le départ d’un démocrate. Mais ils n’ont pas applaudi le départ définitif d’Ed Fullmer.

Fullmer était dans le bus de l’équipe de basket-ball des garçons du lycée alors qu’ils partaient pour le championnat d’État. Ils ont perdu, mais Fullmer a entraîné les Tigers vers leur meilleur bilan depuis une décennie, 20-8.

Il a déclaré que les gens connaissent ses opinions mais le mettent rarement sur la sellette en matière de politique.

« La plupart des gens ne veulent pas se lancer dans ce genre de discussions », a-t-il déclaré. « Ils vous respectent pour ce que vous faites, pour votre façon de travailler. »

Blackburn, pour sa part, entend maintenir son emprise politique, même si celle-ci se rétrécit autour d’elle.

« Je suis qui je suis et j’ai mes opinions », a-t-elle déclaré. « Et je me fiche que cela dérange les gens ou non. »

