Les démocrates sont déchirés sur l’opportunité de sauver le président McCarthy

WASHINGTON — Les démocrates de la Chambre sont sur le point de prendre une décision inhabituelle maintenant que le représentant Matt Gaetz, R-Fla., a donné suite à sa menace de forcer un vote pour renverser le président Kevin McCarthy, ce qui pourrait mettre les démocrates dans la position de décider si pour l’aider à conserver son emploi.

Sous la surface, c’est une question difficile qui a suscité des désaccords, selon plus d’une douzaine de législateurs et collaborateurs démocrates qui ont partagé leurs réflexions sur la dynamique sous couvert d’anonymat pour éviter de devancer les dirigeants.

Si Gaetz rassemble ne serait-ce qu’une poignée de voix républicaines pour évincer McCarthy, R-Calif., la survie de l’orateur pourrait dépendre de l’intervention ou non des démocrates pour le sauver. Ils n’auraient pas à voter directement en faveur du maintien de McCarthy – voter « présent » réduirait le nombre de voix du Parti républicain dont McCarthy a besoin pour conserver le marteau.

Gaetz a présenté la motion lundi soir, mais on ne sait toujours pas s’il a les voix. La situation fluide présente des risques et des récompenses élevés, selon la manière dont le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries, DN.Y., et d’autres démocrates jouent leurs cartes.

« Nous n’avons pas eu de discussion sur une éventuelle motion de départ. Et nous traverserons ce pont quand nous y arriverons », a déclaré Jeffries samedi après que les démocrates ont contribué à l’adoption d’un projet de loi à court terme visant à éviter une fermeture du gouvernement.

Une source proche des dirigeants démocrates a déclaré que s’il y avait un arrangement à conclure, il incomberait à McCarthy de tendre la main aux dirigeants démocrates, ce qu’il n’a pas encore fait.

Lorsqu’on lui a demandé lundi s’il aurait besoin des démocrates pour survivre à une « motion d’annulation », McCarthy a haussé les épaules.

« Il faudrait leur demander. Je ne sais pas. Je vais juste me concentrer sur le travail que je suis censé faire », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est une question qui se pose à l’institution elle-même. Je sais que dans le passé, les autres dirigeants pensaient ensemble que cela ne devrait jamais être en jeu. »

McCarthy a pris la parole avant que Gaetz ne présente sa motion visant à le destituer de son poste de président.

Concessions et besoins des quartiers swing

Certains démocrates voient le mérite de cette idée, surtout s’ils parviennent à obtenir des concessions de McCarthy dans un organe où la minorité n’a que très peu de pouvoir. Il vaudrait peut-être mieux s’en tenir au « diable que vous connaissez » si les démocrates peuvent en tirer quelque chose, a déclaré un assistant. Ils craignent que l’alternative ne soit plus extrême si Gaetz et ses alliés d’extrême droite finissaient par couronner le successeur de McCarthy.

Les démocrates des circonscriptions violettes ou rouges peuvent également le présenter comme un vote populaire au-dessus de la politique pour éviter le chaos à la Chambre, ce qui pourrait les aider lors des élections difficiles de 2024.

« Je salue ces conversations », a déclaré dimanche le représentant Wiley Nickel, DN.C., qui représente un district swing, sur MSNBC lorsqu’on lui a demandé s’il sauverait McCarthy. « La question est simplement : quel est le problème ?

« Nous allons tous nous tourner vers notre leader, Hakeem Jeffries, pour nous assurer que nous obtenons un accord équitable », a-t-il déclaré. « Mais je suis certainement quelqu’un qui pourrait être ouvert à ce genre de vote s’il y a un bon accord qui permet de réaliser les choses que nous devons faire pour mes électeurs. »

Alors que certains démocrates adoptent une approche attentiste pour sauver McCarthy, d’autres l’ont fermement exclu.

« Pas mon singe ; pas mon cirque. Je suis un non catégorique », a déclaré le représentant Eric Swalwell, démocrate de Californie, que McCarthy a retiré du comité du renseignement de la Chambre cette année.

D’autres démocrates estiment également que ce serait une mauvaise idée de renflouer un orateur qui a lancé une enquête de destitution contre le président Joe Biden sans preuve d’actes répréhensibles. Ils disent que les centristes qui pourraient voter pour sauver McCarthy sont les mêmes que ceux qui seront vaincus l’automne prochain par son trésor de guerre de plusieurs millions de dollars.

La représentante Ann Kuster, DN.H., qui dirige la Coalition néo-démocrate modérée, a déclaré que l’enquête de destitution de McCarthy et ses efforts pour vaincre un certain nombre de ses membres vulnérables « nous font réfléchir » lorsqu’il s’agit de le sauver. Mais elle a dit qu’ils étaient ouverts d’esprit, en fonction de ce qui serait négocié.

Certains opposants soutiennent que le sauvetage de McCarthy par les démocrates sans concessions majeures – quelles que soient les machinations procédurales – serait un exercice infructueux qui les ferait passer pour un « rendez-vous bon marché », selon les mots d’un de nos collaborateurs.

« Problèmes de confiance »

Et se pose la question de savoir s’ils peuvent faire confiance à McCarthy pour honorer un accord.

« Nous avons beaucoup de problèmes de confiance », a déclaré la whip de la minorité parlementaire Katherine Clark, D-Mass., dans une interview. « Chaque fois qu’il a fait une promesse, il a immédiatement fait marche arrière et s’en est allé et a capitulé devant un programme extrême. Il a donné le marteau à Marjorie Taylor Greene après 15 rounds, et il ne l’a pas récupéré pour les personnes qu’il sert.

Le déficit de confiance était évident samedi lorsque les dirigeants démocrates ont gagné du temps pour examiner le projet de loi de financement proposé par McCarthy afin de s’assurer qu’il n’essayait pas de se faufiler dans des pilules empoisonnées.

Un haut collaborateur démocrate a cité la décision de McCarthy de revenir sur l’accord budgétaire de deux ans avec Biden, sa décision de mener une guerre partisane sur le projet de loi de politique de défense, normalement bipartite, et sa décision de lancer unilatéralement une enquête de destitution après avoir d’abord déclaré qu’il ne le ferait pas. sans un vote de l’ensemble de la Chambre.

« Si l’on gratte sous la surface, il y a un million de choses différentes auxquelles les gens vont devoir faire face si cela doit être présenté comme un vote pour sauver ou destituer l’orateur », a déclaré l’assistant. « Tout ce qui est discuté doit être durable. »

Dimanche, Clark a averti les démocrates que les votes sur une motion d’annulation « pourraient avoir lieu à tout moment », selon une lettre consultée par NBC News ; une fois qu’une motion est déclenchée, un vote doit avoir lieu dans les deux jours législatifs.

Dans ce scénario, a écrit Clark, les démocrates « auront une discussion à l’échelle du caucus sur la manière d’aborder la motion afin de répondre au mieux aux besoins du peuple américain ».