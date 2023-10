Les démocrates sont confrontés à un problème de diversité parmi les délégués à la convention

« Cela déclenche un signal d’alarme à mon avis », a-t-elle déclaré dans une interview de suivi avec POLITICO à propos des projets des délégués. « Et puis j’essaie de découvrir ce que c’est. »

Lors d’entretiens avec une demi-douzaine de membres actuels et anciens du DNC, l’inquiétude s’est accrue quant au fait que les délégués que le parti pourrait envoyer à la convention l’année prochaine ne seront pas aussi diversifiés qu’ils le pensent. Ils craignent que cela reflète les difficultés de la campagne de réélection de Biden à conserver le soutien des électeurs noirs et latinos – des blocs électoraux clés dont il a besoin s’il veut encore quatre ans à la Maison Blanche.

« Nous nous regardions en quelque sorte, du genre : ‘Hé, ce chiffre semble aller dans la mauvaise direction ici' », a déclaré Maria Cardona, stratège démocrate qui a travaillé sur la campagne présidentielle d’Hillary Clinton. Elle est également membre du comité et était présente à la réunion de septembre.

Les délégués démocrates à la convention sélectionnent officiellement le candidat du parti lors de la convention. Dans de nombreux cas, ils sont élus par les électeurs lors des primaires ou des caucus nationaux précédant la Convention nationale démocrate.

Même si leur travail s’effectue en grande partie en dehors de la production télévisée de la convention d’investiture, les délégués fonctionnent également comme un canal permettant au parti de l’aider à recruter et à entretenir des relations avec ses membres les plus actifs. À une époque où les démocrates cherchent à présenter leur diversité comme une carte de visite et un principal point de différenciation avec les républicains, l’incapacité d’atteindre leurs propres indicateurs de diversité pourrait entraver ces relations. Cela pourrait également, s’inquiètent les initiés, finir par être un grand embarras.

Le DNC calcule ses objectifs de diversité à l’aide d’une formule complexe qui prend en compte les électeurs éligibles de sept groupes ciblés : les Noirs, les Latinos, les Américains d’origine asiatique et insulaires du Pacifique, les Américains autochtones ainsi que les personnes handicapées, ceux qui s’identifient comme LGBTQ et les jeunes électeurs, classés comme 35 ans et moins.

En utilisant des données publiques, comme l’American Community Survey du Census Bureau, le DNC prend également en compte les chiffres d’inscription des partis individuels dans les États et la mesure dans laquelle les électeurs affiliés à un parti ont voté aux élections primaires. À partir de là, la DNC propose des objectifs que chaque État partie doit atteindre.

Les partis démocrates de l’État soumettent ensuite leurs plans de diversité des délégués au DNC pour approbation.

« Il semblait que les chiffres de ce cycle dans certains États [are] inférieur à celui du cycle précédent », a déclaré Cardona, qui a ajouté que les responsables du DNC sont toujours en train de « peler cet oignon » pour mieux comprendre la profondeur du problème.

Cette appréhension trouve son origine dans les preuves croissantes selon lesquelles l’emprise du parti sur les électeurs de couleur dont il a bénéficié au cours des derniers cycles s’affaiblit. Alors que Biden bénéficie toujours d’un soutien majoritaire de la part des Noirs et des Latinos, l’ancien président Donald Trump réduit ces marges.

La stratège démocrate Donna Brazile affirme qu’il est encore temps de rectifier les chiffres de la diversité des délégués parmi la poignée d’États dans lesquels elle a remarqué une baisse. | Puce Somodevilla/Getty Images

Tous deux un Sondage CBS News et un Sondage de l’Université Quinnipiac le mois dernier, le soutien de Biden se situe dans les années 70 ou 80 parmi les électeurs noirs – une baisse par rapport aux 91 % qui ont voté pour lui en 2020. Ses chiffres auprès des électeurs hispaniques sont pires. Lors des élections de 2020, Biden bénéficiait d’une marge de 28 points sur les électeurs hispaniques. Ces mêmes sondages récents montrent que son soutien se réduit à un avantage à un chiffre.

Le DNC utilise une formule pour déterminer le nombre de délégués sur la diversité, qui varie selon les États et prend en compte à la fois les chiffres du recensement et la tendance démocrate de l’État, a déclaré Elaine Kamarck, un autre membre du comité qui approuve les plans de diversité. Elle a contribué à créer la formule du parti dans les années 1980, lorsque les démocrates ont mis en œuvre des objectifs visant à garantir que la liste des délégués du parti reflète la diversité de ses membres.

« Si les Afro-Américains représentent 10 pour cent de la population, ils représentent généralement entre 15 et 20 pour cent du vote démocrate. C’est ainsi que les calculs commencent à fonctionner pour les objectifs d’action positive », a-t-elle expliqué.

Dans une note exposant le Plan de sélection des délégués de Californie pour 2024, publié sur le site Web du parti, le nombre proposé de délégués noirs est de 12 pour cent – ​​soit environ le double du pourcentage d’Afro-Américains dans l’État, selon le recensement . Cela se traduit par le fait que la Californie envoie environ 60 délégués noirs à la convention de l’année prochaine à Chicago.

En 2012, lors de la campagne de réélection du président Barack Obama, la délégation de l’État était composée à 20 % de Noirs, soit 122 délégués.

Les démocrates californiens étaient sur le point d’atteindre leur objectif de 30 % de Latinos pendant trois cycles présidentiels consécutifs. Sans se laisser décourager, l’État partie vise un objectif encore plus ambitieux : garantir que 43 % de ses délégués en 2024 soient des Hispaniques, qui représentent 40 % de la population californienne.

« Avec les Hispaniques, l’objectif a bondi… grâce au recensement de 2020 », a déclaré Morley Winograd, président dans les années 1980 du comité DNC qui supervise ces plans. Winograd vit maintenant à Los Angeles. « Mais dans ce cas, il semble que jusqu’à présent, le [state] le parti n’a pas réussi à atteindre cet objectif plus élevé.

Brazile, dans une interview, a insisté sur le fait qu’il était encore temps de rectifier les chiffres de la diversité parmi la poignée d’États dans lesquels elle avait remarqué une baisse. Elle a également promis de soulever à nouveau la question cette semaine lors de la réunion du DNC à Saint-Louis.

Le DNC n’était pas d’accord avec la description de la question par Brazile, mais a refusé de commenter cet article.

Les responsables du DNC sont toujours en train d’approuver les plans de proposition de délégation pour les 50 États et le District de Columbia. Les responsables déclarent à POLITICO qu’il n’y a aucun moyen de garantir que les États respectent leurs critères de diversité, car la plupart des élections des délégués n’auront lieu que l’année prochaine. La diversité de la délégation au congrès reste donc inconnue.

Les démocrates de Californie ont exprimé leur confiance dans leur proposition de délégués et « attendent avec impatience l’approbation finale de notre plan qui répond ou dépasse les exigences du DNC », a déclaré la porte-parole du Parti démocrate de Californie, Shery Yang, dans un communiqué.

Les démocrates de New York, l’autre État pointé du doigt par Brazile le mois dernier, n’ont pas répondu à une demande de commentaires.

Les chiffres fournis par les responsables du DNC indiquent que la proposition de délégués des Démocrates de New York pour 2024 est restée relativement inchangée par rapport aux chiffres de diversité d’il y a quatre ans, mais qu’elle était conforme aux propres recommandations démographiques du DNC.

La concurrence accrue des républicains pour attirer les électeurs latino-américains pourrait compliquer les efforts des démocrates pour séduire les délégués à l’avenir. De nombreux démocrates soulignent les mauvaises performances du parti parmi les Latinos de Floride et du Texas lors des dernières élections de mi-mandat comme preuve que le parti doit améliorer ses messages et son recrutement.

La représentante de l’État de l’Illinois, Elizabeth « Lisa » Hernandez, était déléguée à la Convention nationale démocrate en 2012. Elle est maintenant présidente du Parti démocrate de l’Illinois, la première Latina à détenir ce titre, et est chargée de formuler le plan de diversité de son État.

« [That] expérience d’hier à aujourd’hui, je reconnais simplement qu’il y a un besoin d’un processus intentionnel pour garantir que nous avons la diversité », a déclaré Hernandez, parlant du processus de sélection des délégués du parti.

Le parti n’a jusqu’à présent approuvé les plans de sélection des délégués que pour huit États et des améliorations pourraient être apportées aux paramètres de diversité des délégués lorsque les 42 autres États seront probablement approuvés dans les semaines à venir.

Michael Blake, ancien vice-président du Comité national démocrate qui a servi trois mandats à l’Assemblée de l’État de New York, a déclaré qu’il était essentiel de commencer tôt les démarches pour maintenir la diversité au sein du parti.

«C’est à la fois un défi légitime et une opportunité légitime», a-t-il déclaré.