Les démocrates, sentant une nouvelle force, prévoient d’aller à l’encontre du droit de vote

NOUVELLE-ORLÉANS – Au cours des deux dernières années, les démocrates des États du champ de bataille ont joué la défense contre les efforts républicains pour restreindre l’accès au vote et amplifier les doutes sur la légitimité des élections nationales.

Maintenant, ce sont les démocrates, qui ont conservé tous les postes de gouverneur qu’ils occupent sauf un et ont pris le contrôle des législatures des États du Michigan et du Minnesota, qui sont prêts à passer à l’attaque en 2023. Ils présentent une longue liste de propositions qui incluent la création automatique systèmes d’inscription sur les listes électorales, préinscrire les adolescents pour voter avant leurs 18 ans, rendre le droit de vote aux criminels libérés de prison et criminaliser la désinformation électorale.

Depuis 2020, les républicains inspirés par les mensonges électoraux de l’ancien président Donald J. Trump ont cherché à rendre le vote plus difficile pour quiconque ne votant pas en personne le jour du scrutin. Mais lors des élections de mi-mandat, les électeurs de tout le pays ont rejeté les candidats républicains les plus en vue qui ont adopté de fausses déclarations sur les élections américaines et ont promis de contourner les règles à l’avantage de leur parti.

Les démocrates qui ont été réélus ou qui prendront bientôt le pouvoir ont interprété leurs victoires comme un mandat pour rendre le vote plus facile et plus accessible.