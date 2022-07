Les démocrates semblent se diriger vers le climat, la santé gagne après des hauts et des bas – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Cela fait plus d’un an qu’il se prépare et a connu beaucoup de hauts et de bas. À présent, un paquet économique démocratique centré sur le climat et la santé fait face à des obstacles mais semble se diriger vers le passage de la ligne du parti par le Congrès le mois prochain.

L’approbation permettrait au président Joe Biden et à son parti de revendiquer un triomphe sur les principales priorités à l’approche des élections de novembre. Ils n’ont pas oublié qu’ils ont failli approuver une version beaucoup plus grandiose du projet de loi l’année dernière, seulement pour voir le sénateur Joe Manchin, DW.Va., l’un de leurs membres les plus conservateurs et anticonformistes, le torpiller à la onzième heure.

Cette fois, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a élaboré un paquet de compromis avec Manchin, à la surprise générale, transformant le Virginie-Occidental de paria en partenaire. La mesure est plus modeste que les versions précédentes mais reste coche les cases sur les questions qui étourdissent les démocrates.

Voici ce à quoi ils sont confrontés :

QU’Y A-T-IL DEDANS ?

La mesure permettrait de générer 739 milliards de dollars de revenus sur 10 ans et de dépenser 433 milliards de dollars. Il resterait plus de 300 milliards de dollars pour réduire les déficits fédéraux.

Ce sont des coupures significatives à l’encre rouge. Mais ils sont minuscules par rapport aux 16 000 milliards de dollars de nouvelles dettes que les estimations non partisanes du Bureau du budget du Congrès accumuleront au cours de la prochaine décennie.

Le paquet permettrait aux consommateurs et au gouvernement d’économiser de l’argent en réduisant les prix des médicaments sur ordonnance, et il subventionnerait l’assurance maladie privée pour des millions de personnes. Cela renforcerait le budget de l’IRS afin que l’agence fiscale puisse percevoir davantage d’impôts impayés.

Le plan favoriserait énergie propre et forage d’énergie offshore, un équilibre réclamé par Manchin, champion des énergies fossiles. Cela permettrait également de percevoir de nouvelles taxes auprès des plus grandes entreprises et des riches propriétaires de fonds spéculatifs.

C’est une fraction du Paquet de 3,5 billions de dollars que Biden a proposé au début de sa présidence, qui prévoyait également des sommes pour des initiatives telles que le congé familial payé et l’éducation préscolaire universelle. Il est également plus petit que l’alternative d’environ 2 billions de dollars que Maison votée en novembre dernier après que Manchin ait exigé des réductions, il a quand même fait dérailler l’accord, invoquant des craintes d’inflation.

___

ELLE S’APPELLE MAINTENANT LA « LOI SUR LA RÉDUCTION DE L’INFLATION », MAIS…

… va-t-il le faire? C’est certainement possible, mais il y a des dissidents.

Tout d’abord, un peu de contexte.

Par une mesure d’inflation la Réserve fédérale étudie de près, les prix ont bondi de 6,8% en juin par rapport à il y a un an, la plus forte augmentation en quatre décennies. Cela faisait suite aux chiffres du gouvernement montrant que l’économie s’était à nouveau contractée au dernier trimestre, alimentant les inquiétudes liées à la récession.

“L’amélioration du recouvrement des impôts, les économies de médicaments et la réduction du déficit exerceraient une pression à la baisse sur l’inflation”, a déclaré vendredi le Comité pour un budget fédéral responsable. Dans ce qui passe pour une critique élogieuse, le groupe de surveillance budgétaire bipartisan a qualifié la législation de “exactement le type de paquet que les législateurs devraient mettre en place pour aider l’économie de plusieurs manières”.

“La réduction du déficit réduit presque toujours l’inflation”, a écrit vendredi dans le Wall Street Journal Jason Furman, professeur d’économie à l’Université de Harvard et ancien conseiller économique du président Barack Obama. Il a déclaré que la mesure “réduirait également l’inflation en ralentissant la croissance des prix des médicaments sur ordonnance.

Une évaluation plus sobre est venue du modèle budgétaire Penn Wharton de l’Université de Pennsylvanie, qui analyse les problèmes économiques.

“La loi augmenterait très légèrement l’inflation jusqu’en 2024 et diminuerait l’inflation par la suite”, a écrit le groupe vendredi. “Ces estimations ponctuelles sont statistiquement indiscernables de zéro, indiquant ainsi une faible confiance dans l’impact de la législation sur l’inflation.”

Un chœur de républicains a déclaré que le projet de loi des démocrates serait largement préjudiciable. Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., L’appelle “un paquet géant d’énormes nouvelles hausses d’impôts destructrices d’emplois, la folie du Green New Deal qui tuera l’énergie américaine et le socialisme des médicaments sur ordonnance qui nous laissera avec moins de nouvelles médicaments.”

___

CHANGEMENTS À VENIR

La mesure de 725 pages changera probablement encore quelque peu.

Schumer a déclaré la semaine dernière que les démocrates prévoyaient d’ajouter un libellé visant à réduire les coûts de l’insuline pour les patients, le médicament contre le diabète qui peut coûter des centaines de dollars par mois.

La réduction des prix de l’insuline a été l’un des points forts du plus gros paquet des démocrates l’année dernière, y compris un plafond mensuel de 35 $ pour les patients qui obtiennent le médicament par l’intermédiaire de Medicare ou d’assureurs privés. Mais cela est tombé cette année lorsque la mesure a été réduite.

Sens. Jeanne Shaheen, DN.H., et Susan Collins, R-Maine, ont produit une facture plafonnant le prix de l’insuline. Les perspectives de cette mesure ont diminué après que le Bureau du budget du Congrès non partisan a estimé qu’il coûterait environ 23 milliards de dollars et augmenterait en fait le prix de l’insuline. Les deux législateurs n’ont pas non plus produit les 10 républicains qui seraient nécessaires pour réussir au Sénat 50-50, où la plupart des projets de loi nécessitent 60 voix.

On ne sait pas ce que ferait le nouveau langage des démocrates sur l’insuline. Le langage antérieur qui obligeait les assureurs privés à fixer un plafond mensuel d’insuline de 35 $ peut violer les règles de la chambre, qui n’autorisent que les dispositions affectant principalement le budget fédéral.

De plus, dans le cadre du processus que les démocrates utilisent pour faire passer la mesure à travers la chambre à la majorité simple, avec le vote décisif du vice-président Kamala Harris, il ferait face à plusieurs amendements lors d’une session de vote qui peut se dérouler toute la nuit, et il n’y a pas dire si certains passeront.

___

PERSPECTIVES

Chaque républicain semble prêt à voter « non ».

Les démocrates auront besoin de leurs 50 votes au Sénat, où l’imprévisible sénatrice Kyrsten Sinema, D-Arizona, n’a pas encore exprimé son point de vue.

Les démocrates ne peuvent pas perdre plus de quatre voix à la Chambre pour y réussir. La présidente Nancy Pelosi, D-Californie, a déclaré vendredi que lorsque le Sénat approuvera le paquet, “nous l’adopterons”.

Schumer veut le passage au Sénat la semaine prochaine. Il a reconnu que le calendrier “va être difficile” car il faudra du temps au parlementaire de la chambre pour s’assurer que le projet de loi est conforme aux règles du Sénat.

Cela prendra aussi de la chance. Les 50 démocrates, y compris les deux indépendants qui les soutiennent, devront être en assez bonne santé pour se présenter et voter.

Ce n’est pas garanti. La dernière variante extrêmement contagieuse du COVID-19 se répand dans tout le pays. Et la chambre compte 33 sénateurs âgés de 70 ans ou plus, dont 19 démocrates.

Le sénateur Richard Durbin, D-Ill., 77 ans, a été le dernier sénateur à annoncer qu’il avait contracté la maladie. Le sénateur Patrick Leahy, D-Vt., 82 ans, a été absent après une opération à la hanche. Les deux sont attendus la semaine prochaine.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.