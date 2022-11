Les démocrates semblent prendre la majorité du conseil du comté de DeKalb, évinçant deux titulaires républicains – Shaw Local

DeKALB – Avec 100% des circonscriptions rapportant mardi, les résultats des élections non officielles du conseil du comté de DeKalb montrent que deux titulaires républicains sont probablement évincés de leurs sièges, tandis que la majorité du conseil semble aller aux démocrates.

Selon les derniers résultats des élections rapportés par le bureau du greffier et de l’enregistreur du comté de DeKalb, les démocrates semblaient prêts à prendre cinq districts, les républicains semblant en prendre quatre, tandis que trois districts devraient avoir une représentation bipartite.

Les 24 sièges du conseil du comté de DeKalb étaient à réélire, alors que les sièges nouvellement redessinés se sont affrontés dans sept courses disputées. Deux membres du conseil sont élus dans chacun des 12 districts du comté. Cinq districts – les districts 2, 5, 6, 7 et 9 – n’avaient que deux candidats sur le bulletin de vote, ce qui signifie que ces 10 candidats sont assurés d’être élus.

Selon le décompte des votes mis à jour avec tous les rapports de circonscription, les démocrates semblaient prêts à remporter 13 sièges au conseil de comté, laissant les républicains avec 11.

Des courses disputées dans sept des districts du conseil ont déterminé la composition des 14 autres sièges et, dans de nombreux cas, des nouveaux arrivants qui sont pour la plupart démocrates.

Les résultats des élections ne seront pas certifiés avant deux semaines, selon le bureau du greffier et de l’enregistreur du comté de DeKalb.

Une question brûlante à l’esprit au cours de la saison de campagne de cette année a été le vote du 21 juillet du conseil du comté de DeKalb pour aller de l’avant avec la vente du centre de réadaptation et de soins infirmiers du comté de DeKalb en difficulté financière pour plus de 8,3 millions de dollars à Illuminate HC, une société de santé privée basée à Evanston. société de soins spécialisée dans l’exploitation d’établissements de soins infirmiers qualifiés.

Le centre de réadaptation du comté de DeKalb, un établissement appartenant au comté, a une dette de plus de 7 millions de dollars en raison de la facturation en souffrance, de la baisse du nombre de résidents et de ce que les responsables ont qualifié de mauvaise gestion non réalisée. Les problèmes de ses défaillances financières ont été révélés en mars 2021, ont déclaré des responsables du comté.

La républicaine sortante Maureen Little semblait être la meilleure électrice dans la course au district 1 avec 59%, soit 2 188 voix. Le nouveau venu républicain Bradley Robert Belander détenait 1 305 voix, suivi du démocrate Fredrick (Fred) Hall avec 1 145 voix.

Le district 1 comprend le canton de Franklin, les cantons de Kingston, South Grove, Mayfield et Malta.

Le républicain sortant Tim Bagby semblait être le meilleur obtenteur, avec 1822 voix, soit 27%, suivi de la nouvelle venue démocrate Amber Quitno, qui a mené une campagne infructueuse au conseil de comté en 2020 mais est revenue cette élection avec 1624 voix, soit 24%. Le nouveau venu républicain Keegan C. Reynolds semble être devancé avec 1 333 voix.

Chef du parti républicain du comté de DeKalb, Bagby s’est présenté pour conserver son siège au conseil du comté du district 3. Le district comprend une partie du canton de Sycamore qui se trouve principalement au sud de Peace Road et au nord de la route 64.

Quatre candidats – la républicaine Elizabeth Lundeen, la démocrate Stewart Ogilvie, la républicaine sortante Laurie Emmer et le démocrate Brett Johansen – se sont présentés pour les deux sièges attribués au district 4.

Le district comprend une partie du canton de Sycamore qui se trouve principalement au sud de la route 64, ainsi qu’une partie du canton de Cortland au nord de Bethany Road.

Ogilvie semblait être le plus votant mardi soir, avec 26%, ou 1 585 votes, suivi du titulaire Emmer avec 1 538 votes, ou 25%. Lundeen semblait être devancé avec 1 469 voix, suivi des 1 440 voix de Johansen.

“Eh bien, jusqu’ici tout va bien. Pourtant, croisons les doigts. Ce n’est pas encore finalisé », a déclaré Ogilvie à 21h07 lors de la soirée de surveillance démocrate qui s’est tenue au River Heights Golf Course.

Lorsqu’on lui a demandé si les résultats des premières élections l’avaient revigoré, Ogilvie a déclaré qu’il se sentait en fait “quelque peu surpris”.

“J’espère et je prie pour que tout se passe bien et que j’aie l’opportunité de redonner à la communauté qui a été, vous savez, si gentille avec moi et mon fils depuis que nous sommes ici. Donc, oui, c’est tout ce que j’espère », a déclaré Ogilvie.

Les résultats des élections de 2022 restant à déterminer, Ogilvie a déclaré qu’il dormirait probablement un peu moins que la normale – du moins jusqu’à ce que les résultats soient finalisés.

Le démocrate Stewart Ogilvie, (à droite) candidat au conseil du comté de DeKalb pour le district 4, s’entretient avec la présidente du parti démocrate du comté de DeKalb, Anna Wilhelmi, le mardi 8 novembre 2022, lors d’une soirée de surveillance électorale au parcours de golf River Heights à DeKalb.

Deux titulaires républicains du district 8, Bill Cummings et Dianne Leifheit, ont semblé être évincés par les électeurs mardi, renversant le district aux démocrates, avec la titulaire Michelle Pickett et Chris Porterfield, un ancien membre du conseil d’administration qui a été évincé de son siège par Cummings en 2020 .

Le district 8 comprend une partie du nord-est du canton de DeKalb qui se trouve à l’est de Glidden Road.

Chris Porterfield semble avoir reçu le plus de votes avec 1 393, soit 31 %. Cela a été suivi par Pickett avec 1 344 voix, soit 30 %. Cummings et Leifheit ont échoué, selon des résultats officieux, avec 1 111 voix pour Cummings et 1 060 voix pour Leifheit.

“Je suis très excité. Je suis ravi qu’il semble que je vais revenir sur le plateau », a déclaré Porterfield mardi soir.

En 2020, Porterfield a été évincé du conseil du comté par Cummings après six ans de service. Deux ans plus tard, Porterfield a rendu la pareille.

“Bill et moi avons parlé plusieurs fois”, a déclaré Porterfield. « C’est un bon gars. C’est un vrai bon gars. Et je suis très content de ces résultats, et je suis sûr qu’il se tournera vers l’avenir. Il pourrait me battre dans deux ans.

Le démocrate Christopher Porterfield, (à droite) candidat au conseil du comté de DeKalb pour le district 8, vérifie les résultats des élections sur son téléphone le mardi 8 novembre 2022, lors d’une soirée de surveillance électorale au parcours de golf River Heights à DeKalb. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.com)

Arrondissement 10

La républicaine Susan Smith Lindell, la démocrate sortante Mary Lee Cozad et la démocrate sortante Suzanne Willis – qui est également vice-présidente du conseil du comté de DeKalb – se sont présentées pour les deux sièges du district 10.

Le district 10 comprend la partie sud-ouest du canton de DeKalb qui se trouve au nord de Fairview Drive, au sud de Lincoln Highway et principalement à l’ouest de la route 23/Fourth Street.

Selon des résultats non officiels, Cozad semblait être le plus votant mardi soir, avec 1 520 voix, soit 33%, suivi de sa collègue titulaire et vice-présidente du conseil Willis avec 1 192 voix, soit 26%, devançant les 1 076 voix de Lindell.

Le démocrate Shell (Celeste) DeYoung Dunn, le républicain sortant Roy Plote et la républicaine sortante Karen Cribben se sont présentés pour le district 11 du conseil du comté de DeKalb.

Le district 11 comprend tous les cantons de Milan, Shabbona, Paw Paw, Victor, Clinton et Squaw Grove, ainsi que les cantons d’Afton et de Pierce au sud de Perry Road, le canton de Somonauk à l’ouest de Governor Beveridge Highway et au nord de Chicago Road, et le canton de Sandwich au nord de Route de Chicago.

Cribben a semblé être le meilleur collecteur de voix, avec 2 347 voix, soit 41%, suivi de Plote avec 1 482 voix, soit 26%, laissant de côté la campagne de DeYoung Dunn avec 931 voix.

S’exprimant lors de la soirée de veille démocrate mardi soir, DeYoung Dunn a déclaré que le district 11 était “très, très fortement républicain”, elle savait donc que sa campagne faisait face à une “bataille difficile”.

« Je n’entrais pas vraiment là-dedans avec des attentes de victoire parce qu’ils sont titulaires depuis longtemps. Ils ont une reconnaissance de nom », a déclaré DeYoung Dunn. «Donc, j’allais en quelque sorte comme un facteur inconnu, et j’ai en fait obtenu énormément de votes, ce qui est un bon signe. Donc, vous n’avez pas entendu la fin de moi.

Le démocrate Jeff Kowalski a semblé diriger un échec mais a évincé deux titulaires républicains pour avoir une chance de représenter le district 12, alors que Jerry Osland et le président du conseil d’administration du comté John Frieders étaient les meilleurs électeurs, selon les résultats des élections non officiels.

Leur district comprend le canton de Somonauk à l’est de Governor Beveridge Highway et le canton de Sandwich au sud de Chicago Road.

Frieders a reçu 1 700 votes ou 47%, suivi d’Osland avec 1 574 votes, ou 44%, par rapport aux 1 039 votes de Kowalski.

Photo d’archive locale de Shaw – Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de son mandat de président du conseil du comté, le républicain Frieders (illustré ici sur cette photo d’archive d’avril 2022) a déclaré qu’il se sentait “bien à ce sujet”. Frieders semble être le meilleur collecteur de votes pour le district 12 du conseil du comté de DeKalb, selon les résultats des élections non officiels du mardi 8 novembre 2022. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

S’exprimant lors de la soirée de veille électorale républicaine à El Jimador, Frieders a déclaré que les premiers résultats – qui montraient initialement qu’au moins quatre républicains perdaient des offres de réélection – inquiétaient un peu les républicains du comté de DeKalb, mais cette inquiétude a été encouragée à mesure que de nouveaux résultats sont arrivés.

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait à propos de son mandat de président du conseil du comté, Frieders a déclaré qu’il se sentait bien à ce sujet.

“Je pense que les choses se sont bien passées, et je suis satisfait du soutien que j’ai reçu avec l’ensemble du conseil du comté, et j’en suis très heureux”, a déclaré Frieders.

Plusieurs courses n’ont pas été disputées pour le conseil du comté de DeKalb mardi, garantissant aux candidats un siège au conseil nouvellement formé.

District 2 : la républicaine sortante Kathy Lampkins et le républicain sortant Patrick Deutsch

District 5 : républicain Savannah Ilenikhena et démocrate Benjamin Haier

District 6 : la démocrate sortante Rukisha Crawford et la démocrate Meryl Domina

District 7: le démocrate sortant Scott Campbell et le démocrate sortant Terri Mann-Lamb

District 9 : Ellingsworth Webb, démocrate sortant, et Jim Luebke, démocrate sortant

En raison de ces courses incontestées, les démocrates sont entrés dans la nuit des élections en sachant qu’au moins sept des 24 sièges du conseil de comté seront sous le contrôle de leur parti. Les républicains savaient donc qu’au moins trois sièges seraient sous leur contrôle.

Cette histoire a été mise à jour à 00 h 58 le mercredi 9 novembre 2022.