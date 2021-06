Les démocrates se préparent à un accord sur les infrastructures sans républicains

WASHINGTON – Après des semaines de négociations avec les républicains sur le paquet d’infrastructures proposé par le président Joe Biden, les responsables de l’administration signalent une frustration accrue face aux pourparlers en cours, plusieurs suggérant qu’un accord pourrait avancer sans le soutien du GOP.

« Cela doit être fait bientôt », a déclaré la secrétaire à l’Énergie Jennifer Granholm lors d’une interview avec « State of the Union » de CNN diffusée dimanche. Elle a ajouté qu’il était « perplexe de savoir pourquoi les républicains ne sont pas allés plus loin sur des éléments critiques ».

Interrogée sur les appels de certains législateurs démocrates à faire avancer les infrastructures sans le soutien du GOP, la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré que Biden « n’est pas d’accord » sur « Cette semaine » d’ABC News dimanche.

« Les gens veulent un accord bipartite. Si nous n’y parvenons pas, nous envisagerons d’autres options », a déclaré Raimondo tout en prévenant qu’il était « beaucoup trop tôt pour le moment » pour discuter de l’avancée des démocrates sans républicains.

Les commentaires des secrétaires interviennent après que la Maison Blanche a annoncé vendredi que le président de la Chambre des transports et des infrastructures, Peter DeFazio, D-Ore., présentera mercredi la proposition d’infrastructure de Biden pour le balisage du comité, une première étape importante pour faire passer la législation à un vote complet.

« Le président a toujours de l’espoir, Joe Manchin a toujours de l’espoir, nous avons tous l’espoir que cela puisse arriver … Mais je peux vous dire que la Chambre commencera son balisage mercredi », a déclaré Granholm.

Le changement de ton de l’administration sur les négociations reflète la désillusion des responsables quant à la possibilité d’un accord satisfaisant. Certains législateurs progressistes ont déjà signalé la La réduction des effectifs de la Maison Blanche sur son plan d’infrastructure initial de 2,3 billions de dollars n’est pas satisfaisante.

Alors qu’après des semaines de négociations, les législateurs de la Maison Blanche et du GOP ont réduit le prix global d’un ensemble d’infrastructures potentiel, Biden et les républicains restent en désaccord sur les dépenses fédérales nouvelles par rapport aux dépenses fédérales de base, ainsi que sur des désaccords plus fondamentaux sur la définition de l’infrastructure.

Vendredi, le président s’est de nouveau entretenu avec la sénatrice Shelley Moore Capito, RW.Va., le principal négociateur républicain sur les infrastructures, et a refusé une augmentation de 50 milliards de dollars à la dernière proposition de 928 milliards de dollars du GOP.

Biden « a exprimé sa gratitude pour ses efforts et sa bonne volonté, mais a également indiqué que l’offre actuelle ne répondait pas à ses objectifs de croissance économique, de lutte contre la crise climatique et de création de nouveaux emplois », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué après la réunion.

Biden et Capito devraient s’exprimer à nouveau lundi.

Biden avait précédemment proposé de ne pas augmenter le taux d’imposition des sociétés et d’annuler les réductions d’impôt de Trump en 2017, que les républicains ont qualifiées de ligne rouge dans les négociations.

En échange, il a proposé un taux d’entreprise minimum de 15 % pour les plus grandes entreprises du pays, qui paient souvent peu ou rien en impôts fédéraux sur les sociétés en raison de diverses échappatoires et exemptions. Les législateurs du GOP ont fait valoir qu’une telle proposition nuirait à l’industrie américaine.

