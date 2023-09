Les démocrates se préparent à profiter du shutdown pour remporter les élections législatives de Virginie

représentant Bob bon (R-Va.), un conservateur rural qui milite pour de fortes réductions des dépenses, a déclaré que Youngkin avait récemment tendu la main et « avait exprimé son inquiétude ». Good a déclaré que Youngkin agissait « de manière appropriée » lorsqu’il lui parlait et a refusé de partager plus de détails sur la conversation.

Youngkin, qui est largement considéré comme un futur candidat à la présidentielle, a jusqu’à présent refusé de critiquer ouvertement ses compatriotes républicains pour l’affrontement chaotique sur les dépenses gouvernementales. Mais derrière son appel au Bien se cache une réalité électorale que lui et les démocrates de l’État voient de la même manière : la fermeture arrive à un moment précaire.

L’État est à quelques semaines de la tenue d’élections législatives qui façonneront le reste du mandat de Youngkin et peut-être son avenir dans la politique nationale. Et une fermeture prévue ce week-end pourrait mettre en péril les salaires des plus de 140 000 Virginiens qui travaillent pour le gouvernement fédéral.

Les deux camps cherchent un avantage dans une bataille très serrée pour le contrôle de l’Assemblée législative de l’État – les 140 sièges législatifs sont en jeu en novembre – et considèrent qu’un arrêt prolongé pourrait nuire aux Républicains. La fermeture ne déplacera pas immédiatement des questions telles que l’avortement du haut des priorités des messages des démocrates, mais les attaques contre la fermeture s’intensifieront si l’impasse se prolonge.

Les républicains de Virginie espèrent qu’une fermeture prolongée n’aura pas lieu du tout. Si tel est le cas, leur objectif est de minimiser les dégâts et d’essayer de déplacer l’attention des électeurs vers leur travail à Richmond.

« Parce que les élections sont si serrées en Virginie, cela pourrait avoir un impact qui fera bouger les votes, mais il y a un contre-message », a déclaré un agent du GOP travaillant sur les élections législatives, ayant requis l’anonymat pour parler franchement. Les républicains de l’État, a déclaré cette personne, mettront en avant les succès de Richmond pour se distinguer du dysfonctionnement de Washington.

Les deux parties savent qu’elles devront faire preuve de prudence. Les Républicains et les Démocrates ont souligné qu’ils ne souhaitaient pas qu’une fermeture se produise, et les agents des deux partis estiment qu’à moins que la fermeture ne soit prolongée, elle ne deviendra pas une question majeure dans le sprint final en Virginie. Mais à l’approche d’une fermeture – et d’un vote anticipé déjà en cours – les républicains et les démocrates de Virginie estiment que cela pourrait encore peser sur des courses serrées sur le champ de bataille.

« Il y a des inquiétudes, mais nous n’avons aucun contrôle là-dessus », a déclaré Ron Wright, co-fondateur de la Suburban Virginia Republican Coalition. « Il s’agit presque d’attendre et de voir quel impact cela aura. Là encore, nous ne pouvons rien y faire. »

Les fermetures de gouvernement ont joué un rôle important lors des dernières élections en Virginie.

Plus particulièrement, en 2013, un arrêt de deux semaines début octobre a précédé une course au poste de gouverneur très serrée entre le démocrate Terry McAuliffe et le républicain Ken Cuccinelli. Bob McDonnell, gouverneur républicain de l’époque, exaspéré, a fustigé Washington – et, notamment, les républicains de la Chambre des représentants – à la veille de la fermeture.

« Si le passé n’est qu’un prologue, cela nuira aux Républicains », a déclaré le représentant. Gerry Connolly (D-Va.), rappelant la course au poste de gouverneur de 2013. « Nous avons un contrôle étroit sur le Sénat et les Républicains contrôlent bien sûr la Chambre. Ainsi, toute dynamique marginale comme celle-ci pourrait faire basculer une élection pour un siège donné.»

Bien que McDonnell n’ait pas mentionné la course pour lui succéder, l’arrêt a été considéré comme un facteur qui a aidé McAuliffe à devancer Cucinelli.

Si le gouvernement ferme ses portes ce week-end, les conséquences électorales pourraient être encore plus directes. Contrairement à 2013, la Virginie dispose désormais de lois robustes sur le vote anticipé. Le vote anticipé a commencé vendredi dernier, ce qui signifie que contrairement à il y a dix ans, les électeurs sont déjà aux urnes.

Outre la Californie et le District lui-même, la Virginie possède le la plupart des employés fédéraux civils dans n’importe quel Étatainsi qu’une très grande communauté militaire et des emplois dans le secteur privé qui dépendent des dépenses des employés fédéraux.

Et les démocrates de Virginie veulent s’assurer que les républicains supportent le confinement. Dans une interview, la présidente du parti, Susan Swecker, a souligné qu’elle espérait qu’une fermeture du gouvernement pourrait être évitée, affirmant que cela pourrait avoir des effets dévastateurs sur l’économie de Virginie. Mais, a-t-elle ajouté, il était clair qui en serait responsable.

« Un accord a été conclu avec l’administration Biden et les démocrates du Congrès à ce sujet », a-t-elle déclaré. « Et Kevin McCarthy et sa joyeuse bande d’extrémistes de MAGA – dont Bob Good ici en Virginie – disent : « Laissez-le s’arrêter. » »

Bien, un membre du Freedom Caucus qui représente le le moins d’employés civils fédéraux membre de la délégation du Congrès de Virginie, a fait partie du groupe de républicains de la Chambre qui militent en faveur de réductions des dépenses en échange du maintien du gouvernement.

Interrogé sur sa conversation avec Good, Macaulay Porter, porte-parole du bureau officiel de Youngkin, a déclaré dans un e-mail que « le gouverneur a des conversations régulières avec les membres de la délégation de Virginie et entretient des relations de travail positives avec eux afin qu’ils puissent travailler ensemble sur au nom de tous les Virginiens.

Youngkin, pour sa part, n’a pas joué un rôle important dans son parti à Washington comme McDonnell l’avait fait il y a dix ans. Lors d’une apparition sur Fox Business plus tôt ce mois-ci, il a tenté de rejeter la faute sur le président Joe Biden. Et sur la piste la semaine dernièreil a appelé à la patience, affirmant que l’État était « en bonne forme » mais reconnaissant que les gens étaient anxieux.

D’autres républicains à Washington – en particulier les Virginiens – sont conscients de la façon dont leurs querelles au sein du parti pourraient nuire aux candidats aux législatives.

Lorsqu’on lui a demandé si la fermeture nuirait aux républicains de Virginie, le représentant du champ de bataille pour son premier mandat. Jen Kiggans (R-Va.) – elle-même une ancienne législatrice de l’État qui s’est fermement opposée à une fermeture et a mis en garde contre les conséquences pour son district à forte densité militaire – a déclaré : « Je pense que les Virginiens regardent. »

« Nous avons une petite majorité, donc nous démontrons à quoi ressemble le leadership républicain, nous donnons l’exemple », a-t-elle ajouté. « Cela a un impact sur toutes nos élections nationales. Ils ont besoin que nous dirigions bien.

Ally Mutnick, Brittany Gibson et JC Whittington ont contribué à ce rapport.