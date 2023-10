Les démocrates se préparent à enchaîner le Parti républicain à la Jordanie « d’extrême droite » en 2024

« S’il gagne, ce n’est pas comme mettre un renard au poulailler. C’est comme faire exploser un poulailler », a déclaré l’ancien représentant Steve Israel (DN.Y.), ancien chef du comité de campagne du Congrès démocrate.

Ce n’est pas tous les jours que les messages de campagne s’appuient sur le Congrès et le baseball, ce qui pourrait ne faire que dérouter l’électeur moyen. Cependant, alors que le Parti républicain s’accroche à une majorité de quatre sièges, les démocrates parient que l’électorat comprendra qu’une chambre du Congrès est fermée et que le parti derrière cette décision sera blâmé. Mettre à la tête de la Chambre un partisan de la ligne dure pro-Trump, selon eux, ne fera que contribuer à cet avertissement en 2024 – en particulier contre les 18 républicains qui doivent défendre leurs sièges dans les circonscriptions remportées par le président Joe Biden.

Le comité de campagne du Congrès démocrate a envoyé mardi une note ordonnant aux législateurs de souligner le conservatisme jordanien, déclarant qu’« un président jordanien signifie que l’extrémisme et les priorités d’extrême droite gouverneront la Chambre des représentants ».

« Le chaos et le dysfonctionnement sont ce que nous avons vu au sein du caucus républicain depuis le début de ce Congrès », a déclaré le représentant. Suzan Del Bene (D-Wash.), président de la branche de campagne démocrate de la Chambre. « Il n’y avait pas de leadership. Et les gens le voient dès maintenant et s’attendent à mieux.

Une figure aussi polarisante que l’était l’ancien orateur avant sa défenestration – Rep. Seth Magaziner (DR.I.) a plaisanté en disant que « Kevin McCarthy est Jim Jordan avec un sourire sur son visage » – Jordan compte encore moins d’amis de l’autre côté de l’allée. Ses relations de travail quasi inexistantes avec les démocrates leur permettent de le qualifier plus facilement d’agent du chaos avant la date limite imminente de fermeture du gouvernement, le mois prochain.

Et les démocrates pourraient profiter de tout avantage qu’ils pourraient trouver avant 2024, étant donné le malaise économique persistant qui complique leurs efforts pour faire campagne sur les réalisations législatives de leur contrôle unifié de Washington au cours des deux premières années de la présidence de Biden. Certains démocrates de premier plan considèrent que les troubles qui durent depuis plusieurs semaines au sein du Parti républicain sont un argument en leur faveur, compte tenu en particulier du manque d’action législative face à des crises urgentes telles que les hostilités au Moyen-Orient.

« Nous avons la situation en Israël. Nous avons l’Ukraine. Nous avons tellement de choses qui nécessitent que nous y prêtions attention. Et au lieu de cela, ils montrent simplement à quel point ils continuent de se complaire dans leur incompétence. [at] la tâche spécifique et unique de choisir un orateur », a déclaré le représentant. Pramila Jayapal (D-Wash.), président du Congressional Progressive Caucus.

D’autres démocrates affirment ouvertement à quel point il sera facile de transformer la Jordanie en un handicap pendant la campagne électorale.

« Un insurgé pédophile – sérieusement ? C’est le visage de leur parti ? s’émerveilla le représentant. Annie Kuster (DN.H.), président du parti centriste néo-démocrate. (La moquerie de Kuster fait référence à un scandale d’abus sexuels à l’Université d’État de l’Ohio qui a pris au piège Jordan, qui a nié toute connaissance des méfaits sous-jacents.)

Le parti investit déjà de l’argent derrière le message du chaos législatif du GOP. La branche du parti dédiée aux courses au niveau de l’État lie les législateurs de Virginie au dysfonctionnement à l’approche des élections de l’État, tout comme House Majority Forward, une organisation à but non lucratif ayant des liens avec les dirigeants démocrates.

En plus de cela, les publicitaires démocrates salivent devant les votes remportés par certains républicains vulnérables au cours des derniers jours de la présidence de McCarthy, lorsqu’il a pressé les républicains de la Chambre des représentants de soutenir un projet de loi de financement provisoire qui aurait imposé des coupes de près de 30 pour cent dans les dépenses hors défense.

Les démocrates prévoient de lancer plusieurs attaques contre le texte de ce projet de loi pendant la campagne, y compris un coup de projecteur sur les républicains qui ont voté pour réduire la sécurité sociale et diminuer le financement des forces de l’ordre et des agents du FBI – selon eux, un plan du Parti républicain visant à « définancer la police ». .»

Leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries avait lancé un gouvernement de coalition bipartite avec le GOP, mais il n’y a pas eu de preneurs sérieux à droite. Les démocrates devraient soutenir uniformément Jeffries mardi, les législateurs du parti soulignant avec empressement qu’ils n’ont eu besoin que de quelques minutes pour embrasser leur leader alors que les républicains ont mis des semaines pour en choisir un.

Quelques démocrates de haut rang sont presque enclins à laisser les agitations du Parti républicain parler d’elles-mêmes plutôt que de passer du temps à essayer de transformer ce désordre en enjeu de campagne.

« Je pense que ce genre de comportement autodestructeur et tout ce à quoi nous sommes confrontés est un problème de campagne en soi », a déclaré le représentant. Raúl Grijalva (D-Arizona) a déclaré. « Donc je ne sais plus comment tu enflammes ça. »