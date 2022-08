Les démocrates se mobilisent autour de l’avortement. Atteignent-ils les électeurs noirs?

MILWAUKEE (AP) – Face à des courses critiques pour le gouverneur et le Sénat américain, les espoirs démocrates du Wisconsin espèrent que leur soutien au droit à l’avortement face à une décision de la Cour suprême qui a annulé Roe v. Wade pourra surmonter les vents contraires d’une élection de mi-mandat attendue depuis longtemps favoriser les républicains. Mais il y a un groupe clé que leurs stratégies pourraient ne pas mobiliser : les électeurs noirs.

Un problème avec un fort soutien des démocrates blancs est plus compliqué dans la communauté noire, en particulier parmi les fidèles qui ont des opinions plus conservatrices sur l’avortement. Le sujet est si lourd que la plupart des organisateurs communautaires évitent d’en parler.

“Rien que dans l’église baptiste noire, cela nous diviserait en deux”, a déclaré David Liners, directeur exécutif de WISDOM, un groupe organisateur confessionnel présent dans tout l’État, lorsqu’on lui a demandé pourquoi son groupe ne s’organisait pas autour de l’avortement. Karen Royster, porte-parole de Souls to the Polls, basé à Milwaukee, a qualifié l’avortement de “tabou” dans les cercles religieux, ce qui rend difficile pour les chefs religieux de faire tout type de travail autour de lui.

D’autres groupes, comme Black Leaders Organizing Communities, “ne soulèveront pas le problème de manière proactive” lors de la sensibilisation des électeurs, mais en discuteront s’il se présente, a déclaré Angela Lang, directrice exécutive du BLOC.

C’est une question qui ne manquera pas d’être encore plus ciblée après un vote décisif à l’échelle de l’État dans le Kansas fortement républicain la semaine dernière en faveur de la protection de l’accès à l’avortement, encourageant les démocrates à espérer que la question pourrait galvaniser les électeurs ailleurs.

AP VoteCast montre que dans l’ensemble, les électeurs noirs lors de l’élection présidentielle de 2020 étaient plus susceptibles que les électeurs blancs ou hispaniques de dire que l’avortement devrait généralement être légal. Mais parmi ceux qui s’identifient ou se penchent vers le Parti démocrate, les choses semblaient différentes : les démocrates blancs étaient plus susceptibles que les démocrates noirs ou hispaniques de dire que l’avortement devrait être légal dans la plupart ou dans tous les cas, 88 % à 77 % à 76 %.

Valerie Langston, une femme noire de 64 ans de Milwaukee, soutient les démocrates et soutient le droit à l’avortement. Elle a dit qu’elle avait peur d’aborder la question avec des amis parce qu’elle a parfois été surprise d’apprendre que certains d’entre eux sont contre l’avortement.

“Ils vont toujours voter démocrate même s’ils ne sont pas d’accord avec l’avortement”, a-t-elle déclaré.

Le gouverneur démocrate Tony Evers, qui a remporté les élections il y a quatre ans avec un peu plus d’un point de pourcentage, a déclaré qu’il ne s’inquiétait pas de l’enthousiasme des électeurs. Il a noté qu’il avait opposé son veto à neuf projets de loi de la législature contrôlée par les républicains qui auraient restreint l’accès à l’avortement. Lors d’une conférence de presse, il s’est dit convaincu que la question le mènerait à la réélection.

“Je ne pense pas qu’il y aura de problèmes”, a déclaré Evers lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les électeurs ayant des opinions variées sur l’avortement pourraient ne pas être motivés pour le soutenir.

Les médecins du Wisconsin ont cessé de proposer des avortements après la décision de la Cour suprême en raison d’une interdiction de 1849 que les législateurs républicains ont déclaré vouloir mettre à jour. Les groupes anti-avortement ont déclaré qu’ils s’efforceraient de clarifier la loi pour se défendre contre les contestations.

La sénatrice d’État La Tonya Johnson, une démocrate noire qui représente un district à majorité noire à Milwaukee, a noté que de nombreux électeurs se concentrent sur les préoccupations économiques. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas vu de groupes faire du porte-à-porte pour parler du droit à l’avortement, même si les femmes noires sont plus susceptibles que tout autre groupe d’obtenir un avortement, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

Les équipes d’engagement du Parti démocrate du Wisconsin qui travaillent directement avec les électeurs de couleur toute l’année préfèrent prendre des conversations là où les électeurs les mènent, a déclaré la porte-parole Iris Riis. En ce qui concerne l’avortement, “ce n’est pas la seule chose dont nous parlons aux électeurs, mais nous en parlons”, a-t-elle déclaré.

Shakya Cherry-Donaldson, directrice exécutive de 1000 Women Strong, un groupe national d’organisation politique axé sur les questions qui comptent pour les femmes noires, favorise une approche plus directe. La clé est de se concentrer sur l’idée que “nous devons avoir une autonomie par rapport à l’État”, a-t-elle déclaré – un message qui résonne suffisamment auprès d’une communauté historiquement marginalisée pour surmonter les opinions personnelles et religieuses sur la moralité de l’avortement.

« Le cadrage de notre message est que nous ne pouvons pas revenir en arrière, seulement avancer. Les droits civils ont été gagnés pour nous tous », a déclaré Cherry-Donaldson.

Mais son groupe n’est pas dans le Wisconsin cette année, concentrant ses efforts dans sept autres États où ils ont pu recruter et financer leur travail.

Paru Shah, professeur de sciences politiques à l’Université du Wisconsin-Milwaukee dont les travaux portent sur la race, l’ethnicité et la politique, a déclaré que les démocrates feraient bien de s’assurer qu’ils envoient des messages sur des questions telles que la criminalité et le droit de vote plutôt que de se concentrer sur une question particulière comme Avortement.

“Il n’y a pas beaucoup de votes à enjeu unique parmi les démocrates en général, mais surtout parmi les femmes noires qui ont en quelque sorte été l’épine dorsale de la participation démocrate depuis au moins les 10 dernières années”, a déclaré Shah.

La stratégie et les messages du GOP pour atteindre les électeurs noirs sur l’avortement seront les mêmes à moyen terme que depuis des décennies.

“Ce que nous allons faire, c’est expliquer l’accès démesuré – je dirais même déséquilibré – à l’avortement qui est imposé aux femmes afro-américaines”, a déclaré Gerard Randall, président du Conseil afro-américain du Parti républicain du Wisconsin.

“Ils entendront certainement des chaires de bon nombre de leurs églises un message similaire de retenue en ce qui concerne l’accès à l’avortement”, a-t-il déclaré.

Pourtant, les démocrates du Wisconsin considèrent que la question est essentielle pour gagner à la fois la course au poste de gouverneur et la course au Sénat américain cet automne.

Un sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a révélé que la plupart des gens aux États-Unis veulent que le Congrès adopte une législation garantissant l’accès à l’avortement légal dans tout le pays et que des majorités écrasantes pensent également que les États devraient autoriser l’avortement dans des cas spécifiques, y compris pour la santé d’une femme. et pour viol.

Le favori démocrate dans la course au Sénat du Wisconsin, le lieutenant-gouverneur Mandela Barnes, qui est noir, met l’accent sur l’accès à l’avortement en tant que droit civil. Dans sa dernière publicité télévisée, Barnes, qui a grandi à Milwaukee, et sa mère parlent de sa décision de mettre fin à une grossesse compliquée. LaJuan Barnes souligne qu’elle a pu choisir : “C’était ma décision, pas celle de certains politiciens.”

___

Harm Venhuizen est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Harm sur Twitter.

Harm Venhuizen, Associated Press