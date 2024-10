Les démocrates se démènent pour conserver le Sénat. Un bipartisan de la vieille école pourrait-il aider à le sauver ?

« Tout le monde a ses chaussures confortables? » Jacky Rosen a scruté la salle remplie de travailleurs syndiqués qui lui préparaient une toile à Reno, Nevada. La salle éclata en réponse.

« Ces chaussures de sport vont être usées », dit le Démocratique » le sénateur a dit à la foule. «Mais ça va. Ces trous au fond signifient que vous faites du bon travail… en contribuant au retour de la majorité démocrate aux États-Unis.»

Rosen a usé ses propres chaussures – sillonnant l’État et menant l’une des opérations de reconversion les plus agressives et les plus persistantes.élection fait campagne dans le pays alors qu’elle lutte pour préserver sa propre carrière et un avantage précaire en matière de parti dans le pays. Sénat américain. Son message de campagne correspond à ses chaussures pratiques.

Son programme s’est concentré sur quelques grandes questions nationales – notamment le coût de la vie et l’avortement – ​​mais aussi sur de nombreuses petites questions spécifiques à son État géographiquement vaste et politiquement énigmatique. Elle vante son bilan en matière de préservation d’un centre postal local dans le nord du Nevada, récoltant de l’argent pour une installation solaire.

«Nous essayons de prendre soin de ce que nous avons ici et nous voulons que nos enfants aient un bon endroit où grandir», a-t-elle déclaré aux membres de la section locale 226 du Culinary Workers Union, une puissante organisation représentant des dizaines de milliers de travailleurs de l’hôtellerie en l’État. « C’est ce que tout le monde veut. »

Alors que le vote anticipé est déjà en cours au Nevada, Rosen détient une avance de huit points dans les moyennes des sondages. Mais elle ne lâche pas prise et ne prend aucun risque. Des armées de volontaires syndicaux et une coalition de groupes politiques modérés et progressistes frappent aux portes en son nom. Et un barrage de publicités, à la radio et à la télévision, en anglais et en espagnol, démolit son adversaire Sam Brown, un Donald Trump-républicain soutenu que Rosen a qualifié d’extrême.

La course sera un test pour savoir si des candidats comme elle – une bipartite pragmatique et de la vieille école axée sur les questions locales – peuvent s’imposer dans un pays politiquement polarisé. Le résultat au Nevada aidera à déterminer quel parti contrôle un Sénat étroitement divisé, avec le pouvoir soit d’empêcher ou de permettre le programme de Trump, soit de Kamala Harris.

En avril, le rapport non partisan Cook Political Report avait qualifié la course de « tirage au sort » – dans un état charnière qui semblait de plus en plus impénétrable aux sondeurs. En 2022, la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto remporte son siège avec moins de 8 000 voix.

Et le challenger de Rosen, Sam Brown, un vétéran militaire et récipiendaire du Purple Heart, avait l’étoffe d’un candidat modèle – un candidat capable d’aider les Républicains à remporter un siège au Sénat et à renverser la chambre pour le parti. Mais en août, l’agence de sondage avait déplacé la course vers une « tendance démocrate » – citant l’enthousiasme croissant pour les démocrates après l’entrée de Harris dans la course, ainsi que l’incapacité de Brown à susciter beaucoup d’enthousiasme.

« Sam Brown ne s’est tout simplement pas révélé être le candidat que les républicains espéraient, je pense, – en termes d’énergie, en termes de collecte de fonds, en termes de simple fait de faire ce qui est nécessaire », a déclaré David Byler, chef de la recherche au société de sondage Noble Predictive Insights. « Et puis vous avez un président démocrate sortant qui n’a aucun défaut évident. »

***

Paradoxalement, le tempérament discret de Rosen et son approche tête baissée de son premier mandat pourraient devenir son plus grand atout. À Las Vegas et à Reno, des dizaines d’électeurs ont déclaré au Guardian qu’ils n’étaient pas particulièrement familiers avec le bilan de Rosen – mais elle semblait se porter très bien.

« Elle fait ce qu’elle dit qu’elle va faire », a déclaré Vivian Jackson, 69 ans, de Las Vegas. « Ils essaient de l’attaquer, mais elle n’est pas comme ça. C’est une vraie personne.

« Elle a parfois dit des choses qui m’ont fait réfléchir », a déclaré son voisin Kenneth Logan, 65 ans, barman à la retraite et vétéran qui vit dans l’ouest de Las Vegas. Sur plusieurs questions, sa politique se situe à gauche de celle de Rosen. « Mais je vais probablement voter pour elle. Elle va bien et je ne vois pas de candidat pour lequel je voterais à sa place.

Rosen est un ancien programmeur informatique et président de synagogue qui a été choisi pour se présenter au Congrès, puis au Sénat – apparemment sorti de nulle part – par Harry Reid, l’ancien leader démocrate du Sénat du Nevada qui a contribué à remodeler la politique de l’État au cours de sa longue période politique. carrière. En 2018 – après seulement deux ans au Congrès – elle a renversé le sénateur républicain Dean Heller avec une marge de cinq points, en s’appuyant largement sur le soutien des puissants syndicats de l’État et en soulignant son soutien à la loi sur les soins abordables et à la réforme de l’immigration. Heller avait adopté Trump et voté en faveur de l’abrogation de la loi populaire sur la santé.

Six ans plus tard, le Nevada – comme l’ensemble des États-Unis – est politiquement beaucoup plus polarisé. Les solliciteurs de Libre Initiative, un groupe conservateur affilié au réseau politique du méga-donateur Charles Koch, ont fait savoir aux électeurs majoritairement latinos que Rosen était étroitement lié à l’administration Biden. « Elle a voté 94 % du temps avec Joe Biden », a déclaré Eddie Diaz, directeur stratégique chez Libre au Nevada. « Et les gens ne sont pas mieux lotis qu’avant. »

Mais contrairement à beaucoup de ses collègues, Rosen a évité de se présenter à l’échelle nationale, renonçant à la convention nationale démocrate en août pour rester au Nevada pour y faire campagne.

« Je pense qu’elle a fait un travail décent jusqu’à présent, et c’est en grande partie parce qu’elle est modérée et bipartite », a déclaré Kim, 66 ans, éducatrice en santé mentale et en bien-être, qui a déclaré qu’elle ne voulait pas divulguer son nom complet parce que de nombreux membres de sa famille et les clients sont de fervents républicains.

Son partenaire, Luis, 55 ans, appartenait à la même synagogue que Rosen. « Le monde est petit », dit-il.

Gladis Blanco, organisatrice politique du Syndicat des travailleurs culinaires de Reno, a déclaré qu’elle remercie Rosen d’avoir travaillé avec l’administration pour réduire le coût des médicaments contre l’asthme. Mère célibataire de cinq enfants, Blanco a déclaré qu’elle et plusieurs de ses enfants souffraient d’asthme – et que les nouveaux plafonds de prix sur les inhalateurs ont transformé le budget mensuel de sa famille. « Quand j’en parle aux électeurs, ils sont tellement excités », a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, Miguel Martinez, un membre du conseil municipal de Reno qui a fait du démarchage au nom de Rosen et Harris, a déclaré qu’il était particulièrement impressionné par le succès de Rosen dans sa lutte contre le projet du service postal américain visant à déplacer tout le traitement du courrier de ses installations de Reno vers la Californie, ce que les habitants, en particulier dans les régions isolées du nord du Nevada, les inquiétudes pourraient entraîner des retards dans la livraison des médicaments et le traitement des bulletins de vote par correspondance. «C’est une très grande victoire pour notre communauté», a-t-il déclaré.

Et tout comme son mentor Reid, célèbre pour canaliser des fonds vers l’État, Rosen a réussi à gagner des alliés en fournissant une aide fédérale aux villes et aux communautés rurales de l’État.

Ces dernières semaines, plusieurs responsables républicains ruraux ont soutenu Rosen plutôt que Brown – notant simplement qu’ils étaient satisfaits du bilan du président sortant. « Jacky Rosen a contribué à rassembler les démocrates et les républicains pour faire adopter le plus gros investissement dans les infrastructures depuis une génération », a déclaré Nathan Robertson, maire républicain de la petite ville d’Ely, dans l’est du Nevada. « Cette loi conduit désormais à des routes meilleures et plus sûres pour nos résidents, y compris un financement fédéral de 24 millions de dollars en matière de transport pour améliorer les rues et les trottoirs d’Ely et revitaliser notre centre-ville. »

Ed Lawson – le maire républicain de Sparks, une petite ville située juste à l’extérieur de Reno – a également cité tous les financements qu’elle a apportés à sa région. Juste un jour avant son approbation, Rosen et Cortez Masto ont annoncé qu’ils avaient obtenu un financement fédéral de 275 millions de dollars pour améliorer un important corridor routier à l’est de Sparks.

« Je suis républicain depuis toujours et je n’ai jamais voté pour un démocrate, mais en novembre prochain, je voterai pour Jacky Rosen », a-t-il déclaré.

***

Le fait que Brown ait pataugé tout au long du cycle électoral a aidé la cause de Rosen.

Alors que le vote anticipé est en cours, le Fonds pour le leadership du Sénat – le principal groupe extérieur du parti républicain soutenant les élections au Sénat – a annoncé qu’il dépenserait 6,2 millions de dollars supplémentaires en publicités télévisées, radiophoniques et numériques pour Brown. Mais on ne sait pas si les fonds arriveront trop tard.

Brown s’est souvent appuyé sur son histoire personnelle pour faire appel aux électeurs. En 2008, alors qu’il était officier de l’armée américaine en Afghanistan, son Humvee a heurté une bombe en bordure de route. L’explosion a provoqué des brûlures au troisième degré et Brown a dû subir des dizaines de chirurgies reconstructives. L’expérience a été transformatrice, a déclaré Brown. « Dieu m’a sauvé dans un but précis », a-t-il écrit dans un récent courriel de campagne.

Mais s’il a expliqué clairement pourquoi il se présentait aux élections, il a eu du mal à définir comment il gouvernerait pour les électeurs.

Trump a soutenu Brown quelques jours seulement avant les élections primaires et depuis lors, Brown s’est fermement accroché à l’ancien président et à son programme. Brown a déclaré qu’il n’aurait pas soutenu la loi bipartite sur les infrastructures ou la loi sur la réduction de l’inflation – des programmes de l’administration Biden qui ont apporté des dollars fédéraux sans précédent dans l’État et aidé à financer une série de projets. Son soutien passé au stockage des déchets nucléaires dans la montagne Yucca du Nevada – un troisième élément politique dans l’État – a également laissé l’impression qu’il est déconnecté du Nevada.

De tels faux pas ont ouvert la voie à une critique facile : Brown est un nouveau venu, qui a déménagé de Reno à Dallas en 2018, et qui n’en sait tout simplement pas assez sur l’État.

Sa position confuse sur l’avortement a également joué un mauvais rôle. Dans des publicités d’attaque, Rosen a qualifié Brown d’« extrémiste maga » qui supprimerait le droit à l’avortement. Et bien que Brown ait répondu en disant qu’il soutenait la loi actuelle du Nevada, qui autorise les avortements jusqu’à 24 semaines, il a à plusieurs reprises esquivé les questions quant à savoir s’il soutiendrait l’initiative de vote sur l’avortement de l’État, qui vise à inscrire le droit à l’avortement du Nevada dans la constitution de l’État.

Près de 70 % de républicains et 90 % de démocrates ont dit qu’ils s’opposaient criminaliser l’avortement, selon un récent sondage du Programme de consultation publique de l’Université du Maryland.

Diane Gutierrez, une agente immobilière de 65 ans basée à Reno, a déclaré qu’elle était personnellement opposée à l’avortement, en raison de sa foi, mais qu’elle estime que cet acte doit rester protégé. «Je ne crois pas que cela devrait être retiré à une femme», a-t-elle déclaré. « Ce n’est tout simplement pas acceptable de revenir en arrière. »

Non partisane inscrite, Gutierrez a déclaré qu’elle avait voté pour des candidats républicains et démocrates dans le passé. Mais ces dernières années, elle s’est davantage impliquée dans le bénévolat au sein du parti démocrate – et a largement évité les républicains. « Le parti a eu le temps, mais il n’a pas sélectionné de bons candidats », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il n’a pas réussi à présenter de bons arguments aux électeurs. Au départ, elle pensait que Brown avait résisté à la tendance.

« Étant issue d’une famille militaire – mon père était un marine – j’apprécie Sam Brown et je le remercie pour son service car il a évidemment payé un prix énorme », a-t-elle déclaré. « Quand on est militaire, on est respecté. »

Mais son incapacité à définir sa propre plateforme a été décevante, a-t-elle déclaré. « J’aimerais qu’il s’exprime davantage », a-t-elle déclaré. « Où est Sam Brown ? Est-il au Nevada ? C’est comme : ‘Sam, dis quelque chose.’