Les démocrates SC appellent le candidat de leur parti au Sénat américain à démissionner

COLUMBIA, SC (AP) – La démocrate de Caroline du Sud en lice pour évincer le sénateur républicain américain Tim Scott fait face à des appels de son propre parti pour plier sa campagne, à la suite de la publication d’une fuite audio supplémentaire dans laquelle elle semble faire des remarques désobligeantes à son sujet constituants.

Les appels à la représentante de l’État Krystle Matthews à se retirer à peine deux mois avant les élections générales sont intervenus jeudi en réaction à une fuite audio publiée par le groupe d’activistes conservateurs Project Veritas de Matthews s’adressant à l’un de ses membres, à son insu.

Assise dans un restaurant, Matthews, qui est noire, est entendue dire qu’elle représente un quartier «majoritairement blanc», ajoutant, des électeurs blancs: «Je les garde ici – comme sous mes pouces. … Sinon, ils deviennent incontrôlables – comme des enfants.

Dans une déclaration, Matthews a reconnu sa voix sur l’enregistrement, qualifiant Project Veritas de « média satirique MAGA Powered ».

La compilation présente également davantage de conversations de Matthews, dont certaines parties ont déjà été publiées par Project Veritas, dans lesquelles elle a parlé à un détenu du financement de sa campagne avec de l'”argent dope boy” et de la candidature des démocrates aux républicains, affirmant que les “dormeurs secrets” représentent “la seule façon de changer la dynamique en Caroline du Sud.”

Au moment de la publication précédente, avant le second tour des primaires de Caroline du Sud en juin, Matthews a confirmé à l’Associated Press que c’était sa voix sur la bande, mais a déclaré que l’audio édité d’un échange « ironique » ne reflétait pas le image complète.

Matthews a remporté le second tour pour affronter Scott, qui cherche ce qu’il a dit être son dernier mandat au Sénat et fait partie des politiciens les plus populaires de Caroline du Sud. On s’attend à ce que le républicain noir remporte les élections générales en Caroline du Sud, où aucun démocrate n’a remporté une course à l’échelle de l’État depuis plus de 15 ans.

Jeudi, les démocrates, dont le candidat au poste de gouverneur Joe Cunningham, ont déclaré qu’il était d’accord avec le représentant de l’État Justin Bamberg, qui, dans un éditorial publié en ligne, a qualifié Matthews de “toxique”.

“Si l’un de nos homologues blancs avait dit la même chose à propos des Noirs, la communauté minoritaire, y compris moi-même, aurait pris les armes pour demander la démission immédiate de ce membre”, a ajouté Bamberg.

Dans une déclaration fournie à AP, Cunningham a déclaré qu ‘”il n’y a absolument pas de place dans notre discours politique” pour les commentaires de Matthews, ajoutant que “le Parti démocrate ne peut pas et ne doit pas tolérer un tel comportement de la part de nos élus et candidats”.

Le sénateur d’État Brad Hutto, chef des démocrates dans cette chambre – qui était également le candidat de son parti pour défier le sénateur américain Lindsey Graham en 2014 – a fait écho aux commentaires de Cunningham sur la candidature de Matthews au Sénat, déclarant à AP: «Lorsque les candidats de l’un ou l’autre parti commencent à faire preuve d’irresponsabilité déclarations, au-delà de quel parti ils sont, ils doivent réévaluer leur candidature, et c’est ce qui doit se passer ici.

L’une des collègues démocrates vaincues par Matthews, Catherine Fleming Bruce, a déclaré à AP qu’elle était d’accord avec les appels à Matthews de se retirer, affirmant que la candidate “l’a rendu impossible pour elle d’être ce porte-drapeau, représentant la population diversifiée de notre État”.

Trav Robertson, président des démocrates de l’État, a souligné jeudi que Matthews ne représentait pas le point de vue du parti, mais s’est abstenu de l’exhorter à quitter sa campagne, qui, selon lui, “devenait une distraction pour les autres démocrates sur le bulletin de vote”.

“Si je conseillais sa campagne, je me concentrerais sur sa réélection à la Chambre des représentants (de l’État)”, a déclaré Robertson à AP.

Si Matthews suspendait sa campagne, son nom resterait probablement sur les bulletins de vote, qui, selon les responsables du parti, étaient déjà produits pour les électeurs étrangers. En l’absence de candidat tiers dans la course, le nom de Scott est le seul autre qui apparaîtrait.

“Peu importe la race, j’aime tout le monde”, a déclaré Matthews dans sa déclaration. “Une chose que vous pouvez apprendre de la première attaque audio de Project Veritas contre moi, c’est évidemment que je n’ai aucun préjugé envers un certain groupe ethnique.”

James Pollard a contribué à ce rapport.

Meg Kinnard peut être jointe à http://twitter.com/MegKinnardAP

Meg Kinnard, l’Associated Press