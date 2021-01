Les démocrates s’apprêtent à destituer le président Trump pour sa conduite post-électorale

La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, appelle à la destitution du président Donald Trump de ses fonctions au Capitole le 7 janvier | Getty Images

Mais sera-t-il réellement démis de ses fonctions avant l’expiration de son mandat?

Les démocrates de la Chambre se sont unis autour de leur stratégie pour répondre à l’incitation du président Donald Trump au chaos et à la violence au Capitole mercredi – ils s’apprêtent à le destituer pour la deuxième fois, avant l’expiration de son mandat le 20 janvier.

Selon Lauren Fox, Manu Raju et Jeremy Herb de CNN, les dirigeants démocrates de la Chambre envisagent actuellement un vote sur les articles de destitution dès le milieu de la semaine prochaine. Ils porteraient les articles directement à un vote au sol, plutôt que de passer par le processus du comité, a déclaré vendredi matin la présidente adjointe de la Chambre, Katherine Clark (D-MA) sur CNN.

On ne sait pas exactement quels seront ces articles, mais Représentant David Cicilline (D-RI) et Rép. Ilhan Omar (D-MN) ont chacun publié des projets d’articles d’impeachment sur Twitter. Projet de Cicilline (soutenu par plus de 110 démocrates de la Chambre) accuse Trump «d’incitation délibérée à la violence contre le gouvernement des États-Unis», et Omar dit que Trump «a abusé des pouvoirs de la présidence pour inciter à la violence et orchestrer une tentative de coup d’État contre notre pays».

En plus du rôle de Trump dans l’incitation à la violence au Capitole, les deux projets se concentrent également sur les tentatives plus larges de Trump de renverser les résultats des élections, y compris sa demande dans un appel téléphonique que le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger «trouve» des votes pour lui. Les articles finaux de mise en accusation utilisés seront probablement rédigés par les dirigeants de la Chambre et le président du pouvoir judiciaire de la Chambre, Jerry Nadler (D-NY), en consultation avec les membres.

La nouvelle des plans des démocrates est venue peu de temps après que le nombre de morts est passé à cinq, le policier du Capitole Brian Sicknick étant décédé des suites de blessures subies pendant l’émeute. Quatre autres sont également décédés, dont un partisan de Trump abattu par la police du Capitole et trois personnes en situation d’urgence médicale pendant le chaos.

Trump n’est en fonction que 12 jours de plus. Mais les démocrates proposent de toute façon plusieurs justifications pour une impeachment. Premièrement, ils sont simplement furieux de ce qui s’est passé et pensent qu’il devrait y avoir des conséquences pour Trump, même si ces conséquences ne font de lui que le premier président à être destitué deux fois. Deuxièmement, certains craignent qu’on ne puisse pas faire confiance à Trump pour remettre le pouvoir. Troisièmement, une conséquence potentielle d’une condamnation pour destitution serait une interdiction à Trump d’occuper un futur poste fédéral – ce qui l’empêcherait de retrouver la présidence en 2024.

Pourtant, la destitution par la Chambre seule n’a aucun effet pratique autre que de renvoyer l’affaire au Sénat, et Trump resterait en fonction à moins que le Sénat ne le condamne. Il est loin d’être clair que Mitch McConnell – qui est toujours le chef de la majorité jusqu’à ce que les résultats des élections spéciales en Géorgie soient certifiés, ce qui pourrait durer jusqu’à fin janvier – acceptera de tenir rapidement un procès en destitution de Trump. S’il le fait, il faudrait un vote des deux tiers à la chambre pour condamner Trump – ce qui nécessiterait 18 républicains (17 après l’assermentation de Raphael Warnock et Jon Ossoff).

Les partisans de la destitution ont entendu vendredi matin une réponse encourageante d’un sénateur républicain – Ben Sasse (R-NE), qui a sévèrement critiqué la conduite de Trump cette semaine, a déclaré qu’il «examinerait» tous les articles de destitution que la Chambre lui enverrait.

Cependant, mercredi soir, Le sénateur Mitt Romney (R-UT), le seul sénateur républicain qui a voté en faveur de la destitution de Trump pour la destitution précédente, a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il restait assez de temps pour destituer Trump. Et le sénateur Lindsey Graham (R-SC) tweeté vendredi matin qu’il croyait que la destitution «ferait plus de mal que de bien» et qu’il est «temps de guérir».