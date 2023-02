Les démocrates s’apprêtent à bousculer le début de la primaire présidentielle de 2024

PHILADELPHIE (AP) – Les démocrates sont sur le point de réorganiser leur calendrier des primaires présidentielles à partir de l’année prochaine, remplaçant l’Iowa par la Caroline du Sud au premier rang dans le cadre d’une refonte majeure destinée à autonomiser les électeurs noirs et d’autres minorités essentiels à la base de soutien du parti.

Le Comité national démocrate a travaillé pendant des mois pour réorganiser le début de son calendrier de vote, et l’ensemble des membres devrait voter sur le plan samedi.

Bien que des changements soient encore possibles tout au long de l’été et au-delà, l’approbation officielle lors de la réunion du parti à Philadelphie est la reconnaissance que le début de la primaire de 2024 sera très différent de celui de 2020.

La proposition a été défendue par le président Joe Biden et ferait en sorte que la Caroline du Sud tienne sa primaire le 3 février. Cela serait suivi trois jours plus tard par le New Hampshire et le Nevada, ce dernier échangeant le caucus qu’il avait l’habitude de tenir en faveur de une primaire. La Géorgie voterait quatrième le 13 février, suivie du Michigan le 27 février, une grande partie du reste de la nation devant voter le Super Tuesday début mars.

“Il ne s’agit pas seulement de nous”, a déclaré Trev Robertson, président du Parti démocrate de Caroline du Sud, lors d’une réunion du caucus DNC Southern plus tôt cette semaine. “C’est une chose régionale, et cela nous fait tous bien paraître.”

Les États votant au début de la primaire ont une influence majeure puisque les espoirs de la Maison Blanche qui luttent pour collecter des fonds ou gagner du terrain politique abandonnent souvent avant de visiter des zones en dehors des cinq premiers. Cette décision marque un changement majeur par rapport au calendrier actuel, qui avait commencé avec les caucus de l’Iowa au cours des cinq dernières décennies, suivi des concours primaires et ultérieurs du New Hampshire au Nevada et en Caroline du Sud.

Le président du DNC, Jaime Harrison, ancien candidat au Sénat de Caroline du Sud, a déclaré que le nouveau calendrier “permet au Sud de se lever, pour que nos voix soient entendues”.

Quatre des cinq États qui commenceront le nouveau calendrier primaire des démocrates sont des champs de bataille présidentiels, ce qui signifie que le vainqueur éventuel du parti peut jeter les bases dans des lieux importants pour les élections générales. Le Michigan et la Géorgie ont tous deux voté pour Donald Trump en 2016 avant de passer à Biden en 2020.

L’exception est la Caroline du Sud, qui n’a pas soutenu un démocrate dans une course présidentielle depuis 1976, ce qui conduit certains à affirmer que le parti ne devrait pas y concentrer autant de ressources primaires précoces. Mais la population de l’État est composée à près de 27% de Noirs et les électeurs afro-américains représentent la base de soutien la plus cohérente des démocrates. Le changement signifie que beaucoup auront un impact sur la primaire démocrate plus tôt que jamais.

Le calendrier démocrate remanié pourrait être en grande partie dénué de sens pour 2024 puisque Biden devrait se présenter à la réélection sans défi primaire majeur – et le DNC s’est déjà engagé à revoir le calendrier électoral avant l’élection présidentielle de 2028.

Pourtant, les changements de cette année pourraient créer un précédent, tout comme une nouvelle formation qui a déplacé le Nevada et la Caroline du Sud dans les États à vote anticipé lorsque le DNC a approuvé une nouvelle formation primaire avant l’élection présidentielle de 2008.

Le vote de samedi ne signifie pas que le nouveau calendrier est verrouillé. La Caroline du Sud, le Nevada et le Michigan ont satisfait aux exigences du parti pour rejoindre le nouveau top cinq du parti. Mais en Géorgie, le secrétaire d’État républicain Brad Raffensperger a déclaré qu’il ne serait pas disposé à modifier la primaire présidentielle démocrate de son État sans que le GOP ne déplace sa primaire, ce qui n’est pas encore arrivé.

Un comité des règles du DNC a d’abord approuvé la nouvelle composition approuvée par Biden lors de sa réunion de décembre, organisant le vote de ce week-end. Seize États et Porto Rico ont fait des présentations devant le comité des règles l’été dernier sur les raisons pour lesquelles ils devraient être autorisés à passer en premier – ou au moins à rejoindre le nouveau top cinq.

Les changements proposés ne sont pas venus sans divisions.

La loi de l’État du New Hampshire exige qu’il organise la première primaire présidentielle du pays, que l’Iowa avait contournée depuis 1972 en organisant un caucus. Les démocrates du New Hampshire se sont joints aux principaux républicains de l’État pour s’engager à aller de l’avant avec la première primaire présidentielle du pays l’année prochaine, quel que soit le calendrier du DNC.

Les règles néo-démocrates prévoient des sanctions pour les États qui tentent de devancer les autres, notamment en perdant des délégués à la convention nationale.

Les meilleurs démocrates du New Hampshire ont averti qu’un autre démocrate pourrait se présenter dans une primaire d’État non autorisée et, si Biden la saute conformément aux règles du parti, pourrait gagner et embarrasser le président – ​​prolongeant un processus primaire qui n’était pas censé être compétitif.

Cela n’a pas dissuadé Biden, qui a écrit au comité des règles du DNC en décembre que « pendant des décennies, les électeurs noirs en particulier ont été l’épine dorsale du Parti démocrate, mais ont été repoussés au début du processus primaire ».

“Nous comptons sur ces électeurs lors des élections mais n’avons pas reconnu leur importance dans notre calendrier de nomination”, a déclaré Biden. “Il est temps d’arrêter de prendre ces électeurs pour acquis.”

Will Weissert, Associated Press