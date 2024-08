Président Joe Biden Le président américain Donald Trump a fait ses adieux à son parti lundi soir. Et quoi qu’il dise, il recevra un accueil enthousiaste pour une raison simple et profondément inhabituelle : il n’est plus le porte-étendard des démocrates, et ils sont soulagés qu’il ait vu l’écriture politique sur le mur et qu’il ait passé le relais à quelqu’un qui pourrait avoir de meilleures chances de vaincre l’ancien président. Donald Trump.

Malgré les acclamations, ne prétendons pas que ce n’est pas un moment gênant et doux-amer pour Biden. J’ai passé toute ma vie professionnelle (plus de 30 ans maintenant) à suivre, à rapporter et à observer Biden trouver son chemin vers le Bureau ovale. Je l’ai vu essayer et échouer… à plusieurs reprises. C’était clairement son Saint Graal. Peu importe le nombre de fois où son ambition pour la présidence a tourné court, il a toujours voulu revenir et réessayer.

Malgré tous ses échecs, ses candidatures ont toujours été convaincantes. Il a toujours été un candidat vers lequel de nombreux journalistes se tournaient pour une raison simple : il disait tout ce qu’il pensait, même des choses qu’on ne s’attendrait pas à ce qu’il dise. Avant que Trump n’apparaisse et ne transforme complètement le monde de l’étiquette et de la rhétorique politiques, Biden était perçu comme un candidat sans filtre, et ce de manière essentiellement positive.

Il y a une raison pour laquelle aucun autre démocrate n’est apparu plus souvent dans « Meet the Press » que Joe Biden, et ce n’est pas seulement sa longévité en politique – il était un invité qui méritait d’être réservé car il pouvait réellement exprimer ses véritables pensées, plutôt que de venir armé de simples points de discussion prévisibles.

Il n’y a pas de meilleur exemple que son apparition en 2012, lorsqu’il s’est prononcé en faveur du mariage homosexuel avant que son colistier, le président en exercice, ne soit prêt à faire de même.

Une chose que mes prédécesseurs et moi avons apprise en interviewant Biden au fil des ans, c’est qu’il prenait au sérieux toutes les questions qu’on lui posait (même les plus bêtes) et qu’il voulait impressionner ses interlocuteurs en essayant également de répondre à tout ce qui était sous-entendu. Il aime être un initié politique autant qu’il aime être un militant. En bref, il aime le jeu. Il aime savoir qui est en haut, qui est en bas et qui arrive. Parler avec Biden en privé, c’était comme parler avec un collègue journaliste politique : il était à ce point informé de ce qui se passait.

Franchement, Joe Biden n’a pas été élu depuis près de six ans. C’est pourquoi beaucoup d’entre nous, journalistes, avant que de nombreux élus démocrates ne se fassent connaître publiquement, ont été parmi les premiers à se demander s’il était encore candidat pour quatre ans. Il ne se comportait pas comme le Biden que nous avions tous suivi pendant des décennies.

À ce jour, je ne suis toujours pas sûr de la vérité sur Biden et sur la bulle hermétiquement fermée que son équipe a créée pour lui. Ce qui a clairement commencé comme une préoccupation nécessaire concernant le Covid est devenu une béquille pour empêcher Biden d’être Biden. Peut-être que les membres de son équipe savaient quelque chose que nous ignorions, ou peut-être qu’ils ne savaient tout simplement pas ou n’appréciaient pas son meilleur atout.

Biden a su créer un réservoir de bonne volonté auprès de nombreux professionnels de la politique au fil des ans, car il disait ce qu’il pensait et pensait ce qu’il disait. C’est peut-être la raison pour laquelle de nombreux défenseurs publics de ses apparitions publiques peu reluisantes pendant certaines périodes de sa présidence se sont retrouvés, car ces personnes se souvenaient encore du Biden avec lequel elles avaient l’habitude d’interagir.

C’est pourquoi il y a eu beaucoup de perplexité quant à la surprotection apparente de Biden par le personnel de la Maison Blanche, car cela semblait mettre à mal le meilleur attribut du président : son affabilité.

En politique, c’est un attribut qui se fait rare. Le personnel semblait plus préoccupé par la partie non filtrée de la réputation de Biden, en particulier parce qu’à mesure qu’il vieillissait, le filtre fonctionnait encore moins.

Mais cette préoccupation a érodé son lien avec le public. Ce détachement n’a fait que renforcer l’accusation selon laquelle Biden n’était pas à la hauteur de la tâche. Et c’est peut-être là la véritable réponse.

En fin de compte, lorsque Biden se sentira mal d’avoir été mis à l’écart, il devra se regarder dans le miroir et se demander s’il a été honnête avec lui-même quant à sa capacité à briguer un autre mandat présidentiel – ou si sa famille et son personnel lui ont fait plus de mal sous prétexte de tenter de le protéger. Soit il était à la hauteur de la tâche et son personnel ne lui a jamais donné l’occasion de le prouver, soit il n’était pas à la hauteur de la tâche et son personnel n’a pas été honnête avec lui.

Voici une inconnue connue : si Biden avait interagi plus fréquemment avec le public et les médias, le pays, le parti et les médias se seraient-ils habitués à « Grand-père Joe » ? En le surprotégeant et en limitant ses moments publics non scénarisés, l’équipe de la Maison Blanche n’a-t-elle pas fini par faire monter les enchères pour les quelques moments auxquels il a participé, aboutissant à une performance désastreuse lors du débat ? Un président qui aurait passé plus de temps à gérer des moments imprévus aurait peut-être été en meilleure forme le soir du débat, même s’il se sentait malade. Mais ce n’est pas la réalité.

La réalité est la suivante : Joe Biden ne sera président qu’un seul mandat, et l’histoire juge assez sévèrement les présidents qui n’en ont fait qu’un seul. À l’exception peut-être des historiens qui regrettent l’époque de James Polk, qui avait tenu sa promesse de ne faire qu’un seul mandat, tous les autres présidents qui n’en ont fait qu’un seul dans l’histoire de notre république sont devenus des présidents d’un seul mandat en raison d’un verdict sévère des électeurs ou des dirigeants de leur parti.

Outre la famille du président, de nombreuses personnes tentent de façonner la place de Biden dans l’histoire. L’ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, est allée jusqu’à suggérer que Biden pourrait avoir sa place sur le mont Rushmore. Il est bien sûr difficile de prendre sa suggestion au sérieux – j’ai l’impression qu’un chef de parti essaie d’apaiser une vieille amie dont elle sait qu’elle est en colère contre le rôle qu’elle a joué pour le faire sortir de la course.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a déclaré que Biden était le meilleur président de sa vie. Walz a 60 ans, est né en 1964, moins de six mois après le début du mandat de Lyndon Johnson. Combien d’Américains placeraient Biden devant Ronald Reagan, Bill Clinton ou Barack Obama ?

Le problème est que le Parti démocrate est submergé d’exagérations à propos de Biden, tandis que le parti se prépare à un atterrissage en douceur justifiant sa sortie inhabituelle. Que cela soit vrai ou non, sur le plan humain, c’est la bonne chose à faire. Personne ne veut voir l’œuvre de toute une vie (et Biden a passé presque toute sa vie d’adulte à essayer d’accéder à la présidence) simplement jetée aux oubliettes de l’histoire.

Il est également fascinant de constater que tant de démocrates estiment qu’ils doivent exprimer publiquement une affection excessive pour Biden qui semble rivaliser avec une partie de la rhétorique excessive que les républicains élus ont utilisée pour décrire l’unique mandat de Trump.

Biden ne sera président qu’un seul mandat parce que le public a perdu confiance en lui, point final. Certains l’ont peut-être apprécié et ont voulu le Biden des années Obama, mais ont perdu confiance dans cette version de Biden capable d’accomplir ce travail. D’autres ont peut-être perdu confiance en lui parce qu’ils pensaient qu’il était trop guidé par la gauche progressiste. D’autres encore ont peut-être perdu confiance en lui simplement parce qu’il n’a pas réussi à envoyer Trump dans les oubliettes de l’histoire. Malgré sa victoire en 2020, la présidence de Biden n’a pas été suffisamment réussie pour que le Parti républicain décide de tourner la page sur Trump.

Les attentes selon lesquelles Biden serait capable de faire tourner la page sur Trump étaient peut-être trop grandes – même si Biden a lui-même alimenté ces attentes. Mais cela signifie que les attentes du pays n’ont pas été satisfaites.

La question à long terme concernant l’héritage de Biden est de savoir s’il a fait quelque chose qu’un président démocrate n’aurait pas fait. A-t-il accompli quelque chose qui soit unique à Biden ?

Contrairement à Clinton ou Obama, Joe Biden n’a pas cherché à faire évoluer le parti dans une direction particulière, au-delà de Trump et de la pandémie de coronavirus. Clinton a fait évoluer le Parti démocrate vers la droite, notamment sur les questions de sécurité (tant intérieure qu’étrangère), ainsi que sur les questions budgétaires. Avant Clinton, les démocrates n’ont remporté le vote populaire que trois fois en 40 ans : 1960, 1964 et 1976. Depuis Clinton, les démocrates ont remporté le vote populaire à chaque fois, sauf une fois (en 2004).

Obama, lui, a contribué à faire passer le courant dominant du Parti démocrate du centre-gauche à la gauche. En fait, il a contribué à redéfinir le pays, le faisant passer d’un « centre-droit » à un « centre » tout simplement. Depuis Obama, le nombre de personnes qui se considèrent comme progressistes n’a cessé d’augmenter.

Biden a fait la part des choses entre ses deux prédécesseurs démocrates, ce qui était la chose la plus sûre à faire au sein du parti démocrate (et à l’ère de Trump). Il a minimisé les divisions au sein du parti, et c’est peut-être là, en tant que chef de parti, la partie la plus positive de son héritage. S’il y a une critique constante à l’encontre de Clinton et d’Obama, c’est qu’ils se sont trop concentrés sur l’orientation du parti dans leur direction, alors que Biden a été le premier président démocrate depuis LBJ à donner la priorité au parti en tant que coalition plutôt qu’à lui-même.

Et c’est la raison pour laquelle tant de démocrates à Chicago vont applaudir Biden. Il était un chef de parti qui acceptait l’idée qu’il n’était pas plus grand que le parti. Ce n’est pas chose facile pour un président. La plupart des présidents arrivent à leur poste en ayant trop confiance en eux – et cela ne veut pas dire que Biden manque de confiance en lui. Mais il est suffisamment réaliste pour faire des aveux comme celui qu’il a fait la semaine dernière, lorsqu’il a déclaré que sa candidature continue aurait pu déchirer son parti au cours des élections et que ce n’était pas quelque chose qu’il voulait laisser en héritage.

Sa place dans l’histoire dépendra non seulement du résultat de novembre prochain, mais aussi du résultat du prochain mandat présidentiel. Plus Harris réussira, meilleur sera l’héritage de Biden. Une présidence de deux mandats de Harris serait le résultat idéal pour ceux qui espèrent que Biden finira par être adulé, car cela signifierait qu’elle serait en mesure de superviser la mise en œuvre des réalisations législatives de Biden et, potentiellement, que ces politiques seraient populaires dans les années à venir.

Si Trump l’emporte en novembre, l’héritage de Biden sera bien plus compliqué. D’un côté, ses plus fervents partisans murmureront « je vous l’avais bien dit », certains d’entre eux ayant soutenu que Biden était le seul démocrate à même de battre Trump. Mais je soupçonne que des voix plus fortes au sein du parti blâmeraient probablement Biden pour la défaite de Harris, encore plus qu’elles ne l’ont fait pour Harris. L’argument serait que s’il avait quitté la Maison Blanche plus tôt, il aurait peut-être eu une chance de nommer un candidat plus fort. Harris sera toujours redevable à Biden et, en retour, Biden sera blâmé pour ses échecs – et reflétée dans la gloire si elle réussit, puisqu’il l’a choisie comme colistière.

En résumé : l’héritage de Biden dépendra de la réussite ou de l’échec de Trump et du trumpisme dans les urnes. Si cette élection permet enfin à Trump de quitter la politique américaine et de rentrer dans l’histoire du pays, Biden sera considéré comme un président de transition efficace, comparable à un Harry Truman ou même à un George H.W. Bush.

Mais tout retour de Trump ou du trumpisme serait néfaste pour lui. Il n’y a pas de quoi édulcorer la situation.

Les échos d’une époque plus divisée en Amérique

Cette élection est marquée par de nombreuses anomalies quasi historiques. Et je dis « quasi » car, même si de nombreux aspects du passage de Biden à Harris semblent sans précédent, ils ne le sont pas. Même la possibilité d’avoir trois présidents d’affilée à un seul mandat n’est pas sans précédent.

Voici quelques-uns des résultats presque sans précédent que nous pourrions observer avec cette élection.

Une victoire de Harris signifierait qu’un président ayant effectué un seul mandat serait remplacé par quelqu’un du même parti, ce qui n’est arrivé que deux autres fois : une fois par les démocrates (de Franklin Pierce à James Buchanan, pas exactement deux des meilleurs et des plus brillants du parti) et une fois par les républicains (de Rutherford B. Hayes à James Garfield).

Pour moi, ce n’est pas un hasard si nous devons remonter aux périodes de division des années 1850 à 1890 pour trouver des similitudes avec la politique que nous vivons aujourd’hui.

Une victoire de Trump serait le deuxième retour d’un président vaincu (le premier fut Grover Cleveland… dans les années 1890).

Et si vous vous demandez quand fut la dernière fois où nous avons eu deux ou plusieurs présidents consécutifs à mandat unique, vous auriez raison de penser que cela s’est produit au cours de cette même période tumultueuse. Avant la guerre civile et l’ascension d’Abe Lincoln, les États-Unis ont connu six présidents consécutifs à mandat unique. Et après Ulysses S. Grant, nous avons eu cinq présidents consécutifs à mandat unique jusqu’à William McKinley.

Nous pouvons espérer qu’une véritable guerre civile ou une quasi-guerre civile ne soit pas nécessaire pour sortir de la période actuelle de polarisation. Mais il est dégrisant de constater que les troubles politiques actuels ressemblent beaucoup à ceux de la seconde moitié du XIXe siècle.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com