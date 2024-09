Les démocrates retournent l’arme la plus meurtrière de Trump contre lui

Dans Trump in Exile, son récent livre sur la vie de l’ancien président après sa perte du pouvoir, la journaliste Meridith McGraw décrit comment les conseillers de Donald Trump se sont efforcés de détruire Ron DeSantis, le gouverneur de Floride qui menaçait d’attirer les électeurs républicains.

« Un conseiller de Trump a fait référence à Saul Alinsky Règles pour les radicaux« , écrit McGraw. « Règle numéro cinq : le ridicule est l’arme la plus puissante de l’homme. »

Alinsky était un organisateur communautaire de Chicago décédé en 1972, mais il est toujours influent à gauche et diabolisé à droite. Trumpworld a mis en œuvre sa cinquième règle – qui dit également : « Cela exaspère l’opposition, qui réagit alors à votre avantage » – en action concertée.

DeSantis a été ridiculisé pour sa petite taille et son moralisme exacerbé, mais surtout pour sa simple bizarrerie : une manière publique déconcertante que le camp Trump a indélébilement liée à un incident présumé à bord d’un avion de donateurs dans lequel, faute de cuillère, le gouverneur a choisi de manger une tasse de pudding au chocolat avec ses doigts.

DeSantis s’est désintégré. Trump a remporté la nomination.

Avec Joe Biden En tant qu’adversaire, Trump semblait une fois de plus dominer à coups de surnoms et de moqueries, en raison de l’âge (encore plus) avancé de « Sleepy Joe ». Mais Biden s’est retiré et quelque chose d’inattendu s’est produit. Kamala Harris et son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walza tourné en dérision Trump et son choix de vice-président, le sénateur de l’Ohio J.D. Vanceles ridiculisant tous deux pour leur simple bizarrerie : personnelle, sociale et bien sûr politique.

Si l’on en croit les sondages, cette tactique a fonctionné à merveille.

À Molly Jong-Fast, une podcasteur et commentateur de MSNBC actuellement en tournée dans Politics as Unusual, une émission en direct avec l’agent républicain devenu organisateur anti-Trump et marchand de ridicule Rick Wilson, Trump, Vance et le reste du GOP sont tout simplement des cibles faciles.

« Ils sont allés tellement loin, ce parti républicain, qu’on peut s’en moquer parce que c’est tellement bizarre », a déclaré Jong-Fast. « Toutes ces histoires sur le cycle reproductif des femmes » – le soutien à l’interdiction de l’avortement, les attaques de Vance contre les femmes qui n’ont pas d’enfants, les intrigues sans fin sur la FIV – « tout cela est assez bizarre de la part d’un homme adulte, et donc cela se prête à la moquerie.

« Je pense aussi qu’ils étaient tellement défoncés par leur propre approvisionnement qu’ils ne se sont pas arrêtés pour penser : « Bon, peut-être que les gens n’aimeront pas ça », vous savez ? »

Le ridicule a certainement fonctionné pour Trump par le passé. En 2016, le sénateur du Texas Ted Cruz était « Lyin’ Ted », le sénateur de Floride Marco Rubio était « Liddle Marco » et, plus tristement célèbre, Hillary Clinton était « Crooked Hillary ». Que ce soit juste ou non, ces étiquettes ont perduré.

Huit ans plus tard, Trump « n’y arrive tout simplement pas », a déclaré Jong-Fast. « Peut-être parce qu’il a presque 80 ans. Peut-être parce qu’il n’en a plus envie. »

Trump a testé des surnoms pour Harris, mais rien n’a fonctionné. Il a essayé «Kamabla», sans doute raciste, et « Camarade Kamala », alléguant des tendances communistes. Il a essayé plus.

Jong-Fast a déclaré : « « Laffin’ Kamala ? ». Ça ne marche pas, car leur plan d’attaque consistait à ce qu’elle rigole, ce qui la rend peu sérieuse, et ne pas être sérieux est en quelque sorte mauvais pour un président. Mais le problème avec Trump, c’est que son truc, c’est qu’il n’était pas sérieux, n’est-ce pas ? Vous étiez censé voter pour lui parce qu’il était un animateur de télé-réalité, pas parce qu’il était un génie.

« Je pense que Trump est simplement fatigué. Il se présente à la présidence depuis une décennie et il a juste peur. [of defeat and potentially jail in four criminal cases] et j’en ai marre. Trump était particulièrement doué pour ridiculiser les gens. Il choisissait des surnoms qui vous horrifiaient toujours un peu, mais la plupart du temps, ils étaient vrais… Il était très doué pour résumer les gens.

Maintenant, pas vraiment.

Les problèmes républicains s’aggravent sous Harris et Walz – dont la décision d’appeler Trump et Vance sont bizarres à la télévision a beaucoup contribué à le mettre sur la liste – les démocrates ont abandonné la sensibilité politique, ou simplement les bonnes manières, qui les ont longtemps dissuadés de riposter.

« Je pense que Biden appartenait à une génération politique différente et qu’il ne pouvait tout simplement pas faire face à la situation de la même manière », a déclaré Jong-Fast. « Il ne laissait pas ses partisans faire ce genre de choses agressives. Je pense que les démocrates essaient maintenant de riposter de manière agressive, ce qu’ils doivent faire, n’est-ce pas ? Je veux dire, c’est complètement asymétrique autrement. »

Alors que Walz a commencé à ridiculiser Trump et Vance, les dignitaires du parti ont suivi. Lors de la convention démocrate de Chicago le mois dernier, Barack et Michelle Obama se sont moqués de Trump depuis la tribune. L’ancien président a même apparu de remettre en question la taille du pénis de Trump. On est loin de la phrase de Michelle Obama : « Quand ils vont bas, nous allons haut ». Appel 2016 à la pureté de l’action et de la pensée politiques.

« Ils savent que cela le met en colère », a déclaré Jong-Fast. « Ce qui se passe ici, c’est en partie cette idée d’un « public d’une seule personne », c’est-à-dire qu’ils savent que Trump est quelque peu contrarié quand on se moque de lui, alors ils redoublent d’efforts. Ils savent que le moyen de le battre est de l’agiter au point qu’il agisse de manière incontrôlable et qu’il aliène les électeurs. »

Trump a certainement agi de manière anormale – et Wilson, le collègue de Jong-Fast et cofondateur du projet anti-Trump Lincoln, est bien habitué à le faire agir de la sorte, en attirant menaces de poursuites judiciaires. Interrogé sur le style comique et insultant de Wilson, ridiculisant Trump sur scène et sur le podcast Fast Politics et son propre podcast plateformesJong-Fast a ri et a déclaré : « Cela donne un bon podcast. Je pense que cela ferait une émission de télévision en direct effrayante. »

C’est sans doute vrai. Néanmoins, la télévision en direct accueillera le prochain grand moment de la campagne, le débat entre Trump et Harris sur ABC mardi. Le ridicule sera certainement au menu. Le fantôme de Saul Alinsky regardera avec intérêt.

Récemment, David Corn, chef du bureau de Washington pour Mother Jones, un magazine progressiste, réfléchi Tactiques probables de Harris.

« Je donnerais le même conseil à Harris qu’à Biden », a écrit Corn. « Tournez-vous en dérision, tournez-vous en dérision, tournez-vous en dérision. Mais il semble qu’elle ait reçu le mémo. »