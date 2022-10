Les démocrates retirent leur lettre exhortant Biden à repenser la stratégie de guerre de l’Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

Le Congressional Progressive Caucus a retiré une lettre, signée par 30 libéraux de la Chambre et envoyée à la Maison Blanche lundi, qui exhortait le président Biden à négocier directement avec la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Le retrait intervient un jour après que la lettre, dirigée par la présidente du Congressional Progressive Caucus Rep. Pramila Jayapal (D-Wash.), A déclenché une réaction féroce de la part de nombreux démocrates, ainsi que de responsables ukrainiens, qui ont fait valoir qu’il était irréaliste de négocier avec le président russe. Vladimir Poutine.

Ils craignaient également que la lettre ne crée plus de pression sur Biden alors qu’il tente de maintenir le soutien national à l’effort de guerre, à un moment où la région se dirige vers un hiver potentiellement difficile et où les républicains menacent de couper l’aide à l’Ukraine s’ils reprennent le Congrès.

Mardi, Jayapal a déclaré que la lettre avait été rédigée il y a plusieurs mois et “publiée par le personnel sans vérification”.

« En tant que président du caucus, j’en accepte la responsabilité. En raison du timing, notre message est confondu par certains comme étant équivalent à la récente déclaration du chef républicain [Kevin] McCarthy menace de mettre fin à l’aide à l’Ukraine si les républicains prennent le relais », a déclaré Jayapal dans un communiqué.

“La proximité de ces déclarations a donné l’impression malheureuse que les démocrates, qui ont fermement et unanimement soutenu et voté pour chaque paquet d’assistance militaire, stratégique et économique au peuple ukrainien, sont en quelque sorte alignés sur les républicains qui cherchent à débrancher l’Amérique. soutien au président Zelensky et aux forces ukrainiennes.

Plusieurs des signataires de la lettre ont également renoncé à leur soutien à la lettre, affirmant qu’elle avait été écrite il y a des mois.

“Le timing dans la diplomatie est primordial”, a tweeté mardi la représentante Sara Jacobs (D-Californie), l’une des signataires de la lettre. « J’ai signé cette lettre le 30 juin, mais beaucoup de choses ont changé depuis. Je ne le signerais pas aujourd’hui.

“Nous devons continuer à soutenir l’Ukraine économiquement et militairement pour lui donner l’effet de levier dont elle a besoin pour mettre fin à cette guerre.”

Dans la lettre originale à la Maison Blanche, datée du 24 octobre et rapportée pour la première fois par le Washington Post, les législateurs ont appelé Biden à poursuivre une “poussée diplomatique proactive, redoublant d’efforts pour rechercher un cadre réaliste pour un cessez-le-feu”.

La lettre a été signée par certains des démocrates libéraux les plus connus et les plus francs du Congrès, notamment les représentants Jamie Raskin (Md.), Alexandria Ocasio-Cortez (NY), Cori Bush (Mo.), Ro Khanna (Calif.) et Ilhan Omar (Minn.).

Pour l’instant, leur position reste minoritaire au sein du Parti démocrate, qui a massivement soutenu les dénonciations de Biden contre la Russie et son fer de lance d’une coalition mondiale pour canaliser un soutien massif à l’Ukraine. Biden a défini le conflit dans le cadre de sa vision plus large selon laquelle le monde assiste à une confrontation historique entre l’autoritarisme et la démocratie.

Jayapal a publié lundi soir une déclaration “clarifiant” la position des progressistes exposée dans la lettre, soulignant qu’ils soutenaient toujours l’engagement de l’Ukraine et de Biden à garantir que l’Ukraine soit représentée dans toutes les discussions sur son avenir.