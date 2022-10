Les démocrates retirent leur lettre exhortant Biden à rechercher la paix – News 24

Les législateurs ont tenu une journée avant de céder et disent maintenant qu’ils ne veulent rien de moins qu’une “victoire ukrainienne”

Un groupe de représentants démocrates à Washington a retiré une lettre dans laquelle ils exhortaient le président Joe Biden à essayer tous les moyens de mettre fin au conflit en Ukraine, y compris “des pourparlers directs avec la Russie.” Inquiets d’être regroupés avec les républicains anti-guerre, les législateurs disent maintenant qu’ils soutiennent la politique de Biden d’envois d’armes à durée indéterminée à Kiev.

Rédigée par la présidente du Congressional Progressive Caucus Pramila Jayapal (Washington), la lettre appelait Biden à “explorer sérieusement toutes les voies possibles, y compris un engagement direct avec la Russie, pour réduire les dommages et aider l’Ukraine à parvenir à un règlement pacifique.” Une trentaine de députés démocrates de la Chambre, dont Ilhan Omar (Minnesota) et Alexandria Ocasio-Cortez (New York), ont prêté leur signature à la missive, qui a été envoyée lundi à la Maison Blanche.

En quelques heures, Jayapal “clarifié” que le caucus progressiste soutient toujours Biden “soutien militaire et économique continu” pour Kiev, et mardi après-midi, la lettre a été entièrement retirée.

Jayapal jette le personnel sous le bus pour la douce suggestion de la diplomatie pour mettre fin à une guerre, puis plaide coupable du plus grand crime à Washington aujourd’hui : donner l’apparence d’être d’accord avec l’autre partie. Lettre suggérant que la diplomatie est « retirée ». pic.twitter.com/gaYEbSZV4X – Ryan Grim (@ryangrim) 25 octobre 2022

Dans un communiqué, Jayapal a reproché aux membres du personnel d’avoir publié la lettre. Elle a poursuivi en expliquant que la lettre avait été retirée alors qu’elle “créé l’apparence malheureuse” que les progressistes s’alignaient sur la minorité croissante de législateurs républicains qui parlaient de réduire l’aide à l’Ukraine.















Les démocrates de la Chambre et du Sénat ont voté à l’unanimité pour allouer 40 milliards de dollars d’aide militaire et économique à Kiev au début de l’été, avec seulement 68 républicains opposés dans les deux chambres. Cependant, le GOP semblant susceptible de reprendre le Congrès en novembre, le chef du parti, Kevin McCarthy, a déclaré la semaine dernière que la nouvelle majorité n’était pas “Je vais faire un chèque en blanc à l’Ukraine.”

“Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité,” Jayapal a écrit, se référant à la comparaison entre son caucus et les républicains. “Chaque guerre se termine par la diplomatie et celle-ci le sera aussi après la victoire ukrainienne.”

La rétractation ramène la position des progressistes sur l’Ukraine en ligne avec celle de Biden et de l’establishment démocrate et républicain combiné. Le président a promis d’envoyer des armes à l’Ukraine “le temps qu’il faudra” et de laisser le président ukrainien Vladimir Zelensky décider quand rechercher la paix.

Zelensky a exclu tout pourparler de paix avec le président russe Vladimir Poutine et s’est engagé à capturer des parties du territoire de la Fédération de Russie, y compris la Crimée.