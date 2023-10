Les Démocrates resteront-ils aux côtés d’Israël ?

« C’est terminé. D’accord? Les médias vont bientôt se détourner de tout cela. Et les seules images que nous verrons au cours des prochaines semaines sont celles de Palestiniens morts », a ajouté le membre. « C’est à ce moment-là que le caucus progressiste va s’énerver. »

Plus tôt cette année, Gallup a fait état d’un une étape importante dans l’opinion publique: « Après une décennie au cours de laquelle les démocrates ont montré une affinité croissante envers les Palestiniens, leurs sympathies au Moyen-Orient vont désormais davantage vers les Palestiniens que vers les Israéliens, 49 % contre 38 %. »

Biden, qui défie cette tendance depuis des années, devra désormais défendre Israël contre les sceptiques de son parti de la même manière qu’il a défendu l’Ukraine contre les sceptiques du Parti républicain. Il aura sa première chance lorsqu’il parlera du conflit mardi après-midi.

La relation de Biden avec Israël remonte bien plus loin que celle de la plupart des démocrates actuels. Il a visité le pays pour la première fois en tant que sénateur de première année en 1973 et aime souvent raconte l’histoire de la façon dont l’heure qu’il a passée avec Golda Meir, alors Premier ministre, quelques semaines avant qu’une attaque arabe surprise contre Israël ne déclenche la guerre du Kippour, a été « l’une des réunions les plus importantes que j’ai jamais eues de ma vie ».

Sa vice-présidence et sa présidence ont coïncidé avec la période la plus tendue des relations entre le Parti démocrate et le gouvernement israélien, mais Biden a généralement résisté aux conseils de ses plus jeunes collaborateurs qui l’ont exhorté à snober le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Lors d’un voyage en Israël en tant que vice-président, Netanyahu a semblé délibérément embarrasser Biden en annonçant une expansion des logements à Jérusalem-Est, mais Biden a refusé de riposter en quittant le pays plus tôt que prévu, comme le souhaitaient certains collaborateurs.

La relation a été encore mise à l’épreuve sous sa présidence. L’épisode clé à revisiter est l’incursion israélienne à Gaza en mai 2021 après une importante attaque à la roquette du Hamas. Biden a soutenu Netanyahu sans équivoque : « Israël a le droit de se défendre lorsque des milliers de roquettes frappent son territoire », a-t-il déclaré.

Mais au fil des jours de conflit, alors que la violence s’intensifiait à Gaza, les critiques de certains démocrates au Congrès se sont intensifiées, et Biden a ressenti davantage de pression dans ses conversations privées avec Netanyahu pour faire pression en faveur d’un cessez-le-feu, intervenu 11 jours après l’attaque initiale.

L’ampleur de l’attaque du Hamas samedi est bien plus grande et barbare que n’importe quelle violence récente contre Israël, mais plusieurs démocrates de la Chambre avec lesquels nous avons parlé hier soir sont convaincus que ce cycle politique va se répéter.

Les démocrates les plus pro-palestiniens voient déjà le conflit dans des termes très différents de ceux de Biden et utilisent un langage qui assimile l’attaque du Hamas à la réponse israélienne. La représentante Cori Bush (Démocrate-Mo.), par exemple, décrié des vies perdues des deux côtés « suite aux attaques des militants du Hamas contre les villes frontalières israéliennes et aux bombardements militaires israéliens sur Gaza ».

Elle s’est jointe à une poignée d’autres personnes de gauche pour appeler à un « cessez-le-feu et à une désescalade » plutôt que de renforcer le droit d’Israël à riposter et à empêcher de futures attaques.

Un deuxième membre démocrate a déclaré que de telles opinions restaient marginales mais pouvaient facilement se propager, de la même manière que les sceptiques de l’aide à l’Ukraine sont passés de la marge du parti républicain au courant dominant.

« Tout le monde présume simplement qu’il va jouer pour taper et dire ce qu’il va dire. Je pense que cela ne surprend personne. La clé est de s’assurer qu’elle ne se développe pas et ne se métastase pas », a déclaré ce législateur. « La question est, dans une semaine ou dans cinq jours, que verrons-nous lorsque la contre-attaque commencera sérieusement ?

Cette tension parmi les démocrates entre le soutien sans équivoque à Israël et l’appel à la retenue existe non seulement au Congrès mais également au sein de l’administration Biden. Le secrétaire d’État Antony Blinken supprimé un tweet appelant à un « cessez-le-feu » dimanche, tandis que le Bureau des affaires palestiniennes de l’État a supprimé un tweet appelant « toutes les parties à s’abstenir de toute violence et de toute attaque de représailles ».

Cette tension pèse également sur la fragile stratégie législative de Biden qui a commencé à prendre forme lundi, comme l’ont rapporté plusieurs médiasde lier potentiellement l’aide à l’Ukraine à celle à Israël.

Actuellement, il y a beaucoup plus de républicains hostiles au financement de la défense de l’Ukraine que de démocrates hostiles au financement de la défense d’Israël. Il semble logique d’inciter les Républicains à voter contre un paquet combiné. Mais un démocrate pro-israélien a averti que l’administration ferait mieux de réfléchir soigneusement à sa stratégie.

« Je ne retarderai pas le financement d’Israël si cela devient un problème de vote », a déclaré le député. « Alors je soutiendrai leur découplage. »

Le calendrier de tout nouveau programme d’aide à Israël reste incertain. Hier soir, le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré aux journalistes qu’il y avait suffisamment d’argent en attente à l’heure actuelle.

« Nous disposons d’autorités et de crédits existants pour continuer à soutenir Israël », a déclaré Kirby. « Si nous en avons besoin – et c’est un si – si nous devons retourner au Capitole pour obtenir un soutien financier supplémentaire à Israël, nous le ferons absolument. »

