Les démocrates réprimandent Biden pour des documents classifiés

Les sénateurs américains Joe Manchin et Dick Durbin ont dénoncé le président pour sa gestion “irresponsable” des secrets d’État

Les législateurs du propre parti de Joe Biden critiquent de plus en plus le président américain pour sa mauvaise gestion des secrets d’État après que le FBI a saisi des documents classifiés supplémentaires lors d’une perquisition à son domicile à Wilmington, Delaware.

S’exprimant lors des émissions télévisées américaines du dimanche matin, les vétérans sénateurs démocrates Joe Manchin (Virginie-Occidentale) et Dick Durbin (Illinois) n’ont pas hésité à réprimander le chef de leur parti pour ne pas avoir sécurisé les documents trouvés chez lui et dans un groupe de réflexion de Washington. portant son nom. La quatrième et dernière série de documents secrets est apparue lorsque les enquêteurs du FBI ont perquisitionné le domicile du président vendredi.

La perquisition du FBI est intervenue un jour après que Biden a déclaré aux journalistes qu’il avait “pas de regrets” sur sa gestion de la situation. “Je pense qu’il devrait avoir beaucoup de regrets” Manchin a déclaré dans une interview à NBC News. Le sénateur a ajouté qu’il tiendrait les membres du personnel responsables s’ils manipulaient mal des documents secrets dans son bureau, “mais fondamentalement, la responsabilité s’arrête avec moi.”

Le FBI trouve plus de fichiers classifiés à la résidence de Biden

Manchin a également déclaré à CNN qu’il était “incroyable” et “totalement irresponsable” pour Biden d’exposer les secrets d’État à un éventuel vol. Bien qu’il ne pense pas que Biden ait voulu que les documents tombent entre de mauvaises mains, a-t-il ajouté, « Cela aurait-il pu arriver ? Je ne sais pas.”

Durbin a noté que lorsque les membres du Congrès voient des documents classifiés, les informations leur sont montrées à huis clos, puis remises dans une mallette verrouillée et emportées. “C’est avec quel soin nous examinons ces documents”, il a dit à CNN. “Penser que l’un d’entre eux s’est retrouvé dans des cartons, entreposés à un endroit ou à un autre, est tout simplement inacceptable.”

Le démocrate de l’Illinois a également déploré que Biden perde une partie de son influence en tant que leader. « Soyons honnêtes à ce sujet. Lorsque cette information est trouvée, cela diminue la stature de toute personne qui la détient parce que cela n’est pas censé se produire. Que ce soit la faute d’un membre du personnel ou d’un avocat ne fait aucune différence. L’élu porte la responsabilité ultime.

"Même moi, j'ai mieux géré les documents classifiés" – Snowden sur le scandale Biden

Les deux sénateurs ont comparé la réaction de Biden et de son prédécesseur, Donald Trump, lorsqu’ils ont été confrontés à leur possession de documents classifiés. Trump aurait défié une assignation à comparaître, conduisant à un raid du FBI à son domicile. Les avocats de Biden auraient coopéré avec les enquêteurs.

Manchin a déclaré que les deux dirigeants étaient clairement irresponsables, même s’ils ne voulaient pas porter atteinte à la sécurité nationale. Cependant, il a découragé de prendre parti jusqu’à ce que les enquêtes des avocats spéciaux sur les deux affaires soient terminées.