Les démocrates reprennent une majorité écrasante à la Chambre des représentants de l’État de Pennsylvanie

La démocrate Lindsay Powell, travailleuse à but non lucratif et ancienne employée de la ville de Pittsburgh, a remporté mardi une élection spéciale et a donné à son parti le contrôle de la Chambre des représentants de l’État. L’Associated Press a projeté.

Powell a triomphé dans un district à tendance démocrate du comté d’Allegheny libéré par l’ancienne représentante de l’État Sara Innamorato. Innamorato a quitté ses fonctions pour se présenter à l’exécutif du comté d’Allegheny et sera le Candidat démocrate à ce poste lors des élections générales de novembre.

La victoire de Powell était attendue en raison de la teinte bleue du district ouvert, mais elle reste importante car elle fait pencher la balance du pouvoir dans la chambre basse de l’État vers les démocrates, qui détiendront 102 sièges après son siège, contre 101 sièges pour les républicains. .

Les démocrates ont remporté la majorité à la Chambre des représentants en 2022 pour la première fois depuis 2010fonctionnant sur des cartes dessinées par un tribunal d’État. Mais ils perdirent bientôt le contrôle total de la chambre. en raison de vacances dans trois sièges. En février, après trois élections spéciales dans le comté d’Allegheny, les démocrates ont repris la majorité.

La victoire aux élections spéciales de mardi place le parti le contrôle de une chambre du Statehouse et le gouverneur dans un État clé du champ de bataille de 2024, où les démocrates a renversé un siège au Sénat américain l’année dernière.

Et, avec deux élections majeures à venir – non seulement la course présidentielle de l’année prochaine, mais aussi La candidature à la réélection du sénateur démocrate Bob Casey : l’État de Keystone jouera certainement un rôle important dans les combats politiques à venir.

Powell rejoindra la State House tandis que les démocrates sont en désaccord avec les républicains au Sénat de l’État sur certaines dispositions du budget de l’État de 45 millions de dollars, notamment sur l’opportunité de financer publiquement l’accès de certains étudiants aux écoles privées.

L’opposante de Powell, la républicaine Erin Connolly Autenreith, présidente du parti local, a fait campagne en faveur de bons d’éducation qui aideraient à envoyer certains élèves des écoles publiques dans des écoles privées.

La State House devrait se réunir à nouveau fin septembre et se penchera probablement sur le paquet budgétaire.

Les implications d’un État dirigé par les Démocrates House et un gouverneur démocrate sont déjà présents dans l’État. Cette année, la State House a adopté des projets de loi augmenter le salaire minimum, consacrer le droit à la négociation collective dans la Constitution de l’État, et allouer des fonds pour l’aide à la santé mentale.

Et pas plus tard que mardi, le gouverneur démocrate Josh Shapiro a annoncé que l’État inscrirait désormais automatiquement les personnes sur les listes électorales lorsqu’elles obtiendraient un permis de conduire ou une pièce d’identité d’État.