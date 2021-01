WASHINGTON – Les démocrates prendront officiellement le contrôle du Sénat mercredi après-midi après que deux de leurs nouveaux membres, Raphael Warnock et Jon Ossoff, aient prêté serment.

Warnock et Ossoff devraient prêter serment mercredi après-midi, selon une source du Sénat qui n’a pas été autorisée à parler publiquement des plans. Les deux nouveaux démocrates donneront à la chambre un partage 50-50, ce qui donnerait effectivement aux démocrates la majorité parce que le vice-président élu Kamala Harris serait le vote décisif.

La cérémonie aura lieu quelques heures après les célébrations d’inauguration de Joe Biden et Harris, qui ont prêté serment en tant que nouveau président et vice-président. Harris, qui a démissionné de son siège au Sénat cette semaine, devrait être remplacée par le démocrate Alex Padilla. Il sera également assermenté mercredi, a ajouté la source.

Harris fera prêter serment aux trois nouveaux sénateurs vers 16 h 30 HNE – l’une de ses premières fonctions officielles en tant que vice-présidente.

Ossoff, qui a renversé le républicain David Perdue, prévoit de prêter serment en utilisant un livre d’Écritures hébraïques. Son bureau dit que le livre appartenait autrefois au rabbin Jacob Rothschild, un leader des droits civiques qui dirigeait la plus ancienne et la plus importante synagogue juive d’Atlanta connue sous le nom de «Temple».

Une fois assermenté, Ossoff, 33 ans, deviendra le plus jeune membre du Sénat depuis le sénateur américain Joe Biden et la première personne juive à servir l’État de Géorgie au Sénat américain.

Warnock, qui a renversé la républicaine Kelly Loeffler, fera également partie de l’histoire. Le pasteur, qui a servi à l’église historique baptiste d’Ebenezer – où Martin Luther King Jr. a servi avant son assassinat – sera le premier sénateur noir à représenter la Géorgie et le 11e sénateur noir de l’histoire des États-Unis.

Ossoff et Warnock étaient assis à proximité lors de l’inauguration de Biden. « C’est une affirmation du processus démocratique aux États-Unis, le transfert pacifique du pouvoir », a déclaré Ossoff aux journalistes lors de l’événement.

Il a dit qu’il était prêt à prêter serment plus tard dans la journée. « J’ai vraiment hâte de me mettre au travail et de fournir le type d’investissement dans la santé publique et la distribution de vaccins et l’aide économique directe pour laquelle les gens nous envoient ici pour lutter », a ajouté Ossoff.

La tendance démocrate permettra au sénateur Chuck Schumer, DN.Y., de devenir le nouveau chef de la majorité de la chambre après avoir servi quatre ans en tant que chef de la minorité.

Schumer a déjà décrit un programme clair pour la chambre, en commençant par trois grandes priorités: approuver les candidats au cabinet de Biden, passer une aide supplémentaire au COVID-19 et le procès de destitution du président Donald Trump.

Le démocrate de New York a également fait de la question de la dette des collèges, de la réforme de l’immigration, du droit de vote et du changement climatique au centre de l’agenda de la chambre au cours du prochain Congrès.

Alors que les démocrates contrôleront le Sénat, la Maison et la Maison Blanche, les marges sont si minces qu’une législation de grande portée ne sera probablement pas adoptée au cours des premières années de mandat de Biden. La Chambre a perdu plus d’une douzaine de sièges lors des dernières élections, les laissant actuellement avec seulement une majorité de trois sièges. Il y a actuellement trois postes vacants à la Chambre, dont au moins un est un district démocratique sûr.

Le Sénat est dans une situation similaire avec sa répartition 50-50. Schumer a rencontré mardi le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., Au sujet d’un accord de partage du pouvoir puisque la chambre sera divisée au milieu. McConnell deviendra le chef de la minorité.

La dernière fois que le Sénat a vu une division 50-50, c’était en 2001 lorsque George W. Bush était président. Ensuite, les républicains et les démocrates ont forgé un accord qui, entre autres, appelait les deux parties à parvenir à des compromis sur le calendrier du Sénat et avait un nombre égal de sénateurs de chaque parti dans les comités.

Après la réunion, Schumer, qui devrait être nommé chef de la majorité, a indiqué son soutien à un accord similaire.

«Le leader Schumer a déclaré que la voie à suivre la plus juste, la plus raisonnable et la plus simple consiste à adopter l’accord bipartite de 2001 sans changements superflus de part et d’autre», a déclaré Justin Goodman, un porte-parole de Schumer, après la réunion.

McConnell a fait de la protection de l’avenir de l’obstruction systématique, qui nécessite une supermajorité de 60 voix pour adopter rapidement une législation, une question centrale dans les discussions sur l’accord.

«Le chef McConnell a exprimé son opinion de longue date que les règles cruciales, de longue date et bipartites du Sénat concernant l’obstruction législative restent intactes, en particulier pendant le partage du pouvoir pour les deux prochaines années», a déclaré Doug Andres, porte-parole de McConnell. « Les discussions sur tous les aspects de l’accord de partage du pouvoir se poursuivront au cours des prochains jours. »

