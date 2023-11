Les démocrates reportent un vote d’assignation à comparaître dans le cadre de l’enquête éthique de la Cour suprême après une explosion avec les républicains

WASHINGTON (AP) — Les démocrates de la commission judiciaire du Sénat ont brusquement ajourné une réunion jeudi sans tenir le vote prévu sur les assignations à comparaître de deux conservateurs qui ont aidé à organiser voyage de luxe et autres avantages pour les juges de la Cour suprême.

Le président démocrate du panel, le sénateur de l’Illinois Dick Durbin, a abandonné après que les républicains du comité ont clairement indiqué qu’ils appelleraient à des votes d’assignation à comparaître contre un groupe de responsables démocrates et d’autres, une protestation contre les assignations à comparaître prévues pour le mégadonateur républicain. Harlan Corbeau et activiste conservateur Léonard Léo. Le sénateur de Caroline du Sud Lindsey Graham, le plus haut républicain du panel, a averti la majorité démocrate que l’audience serait controversée.

Bourré d’amendements et de possibilités de débats pendant des heures, Durbin a abandonné. Il a déclaré dans un communiqué après la réunion qu’il y avait des « problèmes de calendrier » mais qu’ils réessayeraient.

“Nous poursuivrons nos efforts pour autoriser les assignations à comparaître dans un avenir proche”, a déclaré Durbin. « Le plus haut tribunal du pays ne peut pas avoir les normes éthiques les plus basses. »

Les démocrates envisagent d’assigner Crow et Leo à propos de leur rôle dans l’organisation et le financement du projet. voyage de luxe pour les juges de la Cour suprêmedans le cadre de l’enquête du comité sur Éthique de la Cour suprême. Le comité a également poussé à l’établissement d’un code d’éthique pour le tribunal, une décision qui a été publiquement approuvé par trois des neuf juges.

Crow a été un bienfaiteur de Juge Clarence Thomas pendant plus de deux décennies, payant des vacances presque annuelles, achetant auprès de Thomas et d’autres la maison de Géorgie dans lequel vit toujours la mère du juge et contribue à payer les études privées d’un parent.

Leo est un dirigeant de la Federalist Society qui a travaillé avec le président Donald Trump pour déplacer le tribunal et le reste du pouvoir judiciaire fédéral vers la droite.

Le comité avait également prévu de voter une assignation à comparaître pour un autre riche donateur républicain, Robin Arkley II, qui a aidé à organiser et à payer le projet. un voyage en jet privé en Alaska pour le juge Samuel Alito en 2008. Mais Durbin a déclaré mercredi qu’Arkley avait « fourni des informations en réponse aux demandes du panel » et qu’une assignation à comparaître n’était pas nécessaire.

Le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse du Rhode Island a déclaré que les républicains tentaient de proposer jusqu’à 90 amendements pour tenter de faire dérailler le vote. Il a déclaré que les Républicains « ont bloqué les rouages ​​du comité ».

“Nous continuerons d’aller de l’avant, maintenant que nous avons vu cette stratégie, avec un soutien unifié du côté démocrate pour aller au fond de ce qui se passe avec ce système de cadeaux secrets de milliardaires aux juges”, a déclaré Whitehouse.

Les Républicains sont unis contre les assignations à comparaître, et tous ont voté contre. législation adoptée par le panel en juillet, cela obligerait les juges à respecter des normes éthiques plus strictes.

« Nous nous opposons tous à ce que vous faites », a déclaré Graham lors de la réunion de jeudi, avertissant Durbin que rien ne serait fait et que ce serait une « longue journée » s’il procédait aux assignations à comparaître.

La sénatrice Marsha Blackburn, républicaine du Tennessee, a déclaré qu’elle essaierait d’amener le comité à émettre des assignations à comparaître sur des questions importantes pour les républicains, y compris « les efforts de l’extrême gauche pour renverser le président Trump ».

Les assistantes de justice Sonia Sotomayor seraient également ciblées, a déclaré Blackburn, en raison des efforts visant à convaincre les universités publiques d’acheter les livres du jugetel que rapporté par Associated Press.

Répondant à la protestation du GOP, Durbin a déclaré lors de la réunion que le comité ne poursuivait pas une vendetta contre les conservateurs mais que « Leonard Leo et Harlan Crow sont des acteurs centraux dans le défi éthique auquel est confronté le tribunal ».