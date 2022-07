Les démocrates reportent la décision sur l’ordre primaire jusqu’après le vote de 2022

WASHINGTON (AP) – Le Parti démocrate a reporté samedi une décision sur la possibilité de réorganiser son calendrier primaire pour l’élection présidentielle de 2024 jusqu’après les élections de mi-mandat de novembre.

Le comité des règles du Comité national démocrate avait prévu de décider lors de réunions à Washington à partir de la semaine prochaine s’il fallait recommander que le vote présidentiel continue de commencer par l’Iowa et le New Hampshire. C’est au milieu des appels de certains chefs de parti et militants que des États plus divers, y compris les actuels n ° 3 et n ° 4, le Nevada et la Caroline du Sud, devraient progresser.

Le comité réfléchissait également à l’ajout d’un cinquième concours primaire précoce avant le «Super mardi» lorsqu’un grand nombre d’États votent traditionnellement.

Mais les coprésidents du comité des règles, Jim Roosevelt Jr. et Minyon Moore, ont écrit dans une note aux membres qu ‘«après avoir parlé avec beaucoup d’entre vous au cours des dernières semaines des dernières étapes de ce processus, il est devenu clair que la meilleure façon de aller de l’avant avec la dernière étape de ce processus consiste à reporter la décision du comité sur la règle de pré-guichet jusqu’après les élections de mi-mandat.

Le comité se réunira toujours à partir de vendredi, mais ne prévoit pas de prendre de décision avant le jour du scrutin, le 8 novembre, ce qui signifie que la décision du calendrier principal n’affectera pas les principales courses du Congrès. L’Iowa et le New Hampshire avaient fait valoir que la possibilité de perdre leurs positions en premier et deuxième pourrait nuire aux démocrates dans les meilleures courses des États, d’autant plus que le Parti républicain a déjà déclaré que l’Iowa continuerait de mener ses primaires de 2024.

«Après les élections de mi-mandat, nous nous réunirons à nouveau pour mettre à jour notre évaluation du bassin de candidats et travailler à une décision finale à présenter à l’ensemble du DNC pour un vote, ce que la direction du DNC nous a assuré qu’ils réaliseraient dès après les élections de mi-mandat comme est possible », ont écrit Roosevelt et Moore, ajoutant que« nous continuerons à travailler avec les candidats dans les semaines à venir pour mettre au point les derniers détails ».

Seize États et Porto Rico ont fait des présentations devant le comité pour être les premiers – ou du moins parmi les cinq premiers, devant le comité des règles plus tôt cet été. Le parti tient compte de facteurs tels que la diversité, la compétitivité électorale et la faisabilité logistique pour prendre sa décision.

Cela signifie que l’examen de la composition raciale et ethnique des États, des taux d’adhésion aux syndicats et de leur taille en termes de population et de géographie peut affecter les possibilités d’engagement direct des électeurs et les coûts de voyage et de publicité.

Will Weissert, Associated Press